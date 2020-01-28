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 Политика Украины, Общество
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Все про:Министерство социальной политики (684) электронные документы (50) больничный (7) Коваль Олег (7)

 Правительство планирует запустить электронные больничные с 1 апреля

Министерство социальной политики Украины рассчитывает запустить листы нетрудоспособности в электронной форме с 1 апреля текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

"На этой неделе запускается постановление на согласование относительно внедрения электронного больничного. Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запустить с 1 апреля электронные больничные... Это будет первый этап, а основной этап - это полноценный запуск системы больничных, когда врач будет записывать данные о том, что пациент заболел, в систему HELSI.me (сервис записи к врачам и сохранения медицинских данных. - Ред.), которая будет формировать медицинское заключение, которое будет автоматически отправляться в Пенсионный фонд, в реестр плательщиков ЕСВ (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), а далее - в Фонд социального страхования для начислений. Это будет второй этап, который будет запускаться с 1 сентября по всей стране и займет какое-то время", - сказал Коваль.

По его словам, введение данной системы позволит проверять правомерность выдачи пациентам электронных больничных и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн, - замминистра соцполитики Коваль

"Мы приостановим этими действиями поток выписываний за день врачами 50 больничных, так как можно будет проверить все факты с привязкой к фамилии доктора, сколько больничных он выдал и по своему ли профилю", - отметил заместитель министра соцполитики.

По данным Коваля, в 2018 году свыше 573 тыс. украинцев оформили больничные листы, в том числе в связи с беременностью, в 2019 году – свыше 566 тыс. человек, при этом бюджет выплат по данной статье составил 15 млрд грн, тогда как на 2020 год в бюджете заложено 17 млрд грн на выплату больничных.

Как сообщалось, ожидалось, что электронный реестр листков нетрудоспособности, создания которого бизнес ожидает от властей уже много лет, заработает осенью 2019 года. Ранее в правительстве подчеркивали, что государство ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за пользования гражданами фальшивыми больничными листами.

По мнению экспертов, частично решить проблему таких больничных помогло бы внедрение электронного реестра листков нетрудоспособности и электронных больничных. По подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от введения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.

Источник: https://censor.net.ua/n3172240
 
 
 Топ комментарии
 
1 апреля день дурака, как-то не правильно они датау выбрали
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А сколько государство теряет,если выплатит пенсии сепарам? А сколько теряет за поставки электроэнергии и воды " на халяву" тамженашимгражданам? А сколько теряет на выплаты цыганским семьям,которые штампуют детей пачками,и бухают с этих выплат( это у них получка называется)? А судьи и т.д заоблачные пенсии насчитывают,государство не теряет? А ЛЕВЫЕ УБДшки,работникам ВЦА,ментам( работникам отделов кадров,конвоям и т.д) и другим туристам ничего не теряе государство?
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Бажаю українцям після 1 квітня не хворіти - це дуже небезпечно!
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1 апреля день дурака, как-то не правильно они датау выбрали
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Символізм, мадам. Клоуни, шоу, 1 квітня...
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Бедные доктора . Последний хлеб отняли . Правительство планирует запустить электронные больничные с 1 апреля - Цензор.НЕТ 9658
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Много . Никто не знает . Государство в государстве .
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Лікар-хірург з вищою категорією від 5000 гривень (200$).
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Врач, педиатор, если набрал Декларации 13000 - 15000 грн.

Если просто сестра, то около 3000 грн.

А депутаты, ЗЕбилы, себе регулярно повышают зарплату, Оманские Мародеры.
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U nas doktor gde to 3000 evro a sestra okolo 1500 evro srednem polucajet.N vsio rovno malo im bolsinstvo vracej starse.Moj lecusi vrac zencina casto daze mozno uvidet ne tresbom sostojanijiУряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 1786
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Бажаю українцям після 1 квітня не хворіти - це дуже небезпечно!
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Можна підхопити комп"ютерний грип. Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 6741
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Між іншим це зручно. Пішов на прийом до сімейного лікаря. Вона виписала ліки. На мій телехвон прийшло СМС з якимось кодом. Пішов в аптеку, показав СМС і мені видали ліки. Безкоштовно. Клята Супруниха! Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 595
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Думаю у цьому ланцюжку буде якась лажа.
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..."снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!" Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 1250 . Это добрая шутка из фильма "Джентльмены удачи" . Не Обижайся .
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Помни, даже окулист
Вправе дать Больничный Лист.
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Стоматологія теж може дати лікарняний.
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А уролог може вплинути на результати виборів. Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 6889
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Зате кожний блаЗєнь може керувати державою 😃
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І при цьому ні один санітар не зможе запідозрити.
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Та недарма ж у Вовкі Віслюка на столі лежить його любима книжка "Как управлять Вселенной не привлекая внимание санитаров"
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Ви правильно зрозуміли мій натяк. Уряд планує запустити електронні лікарняні з 1 квітня - Цензор.НЕТ 834
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А сколько государство теряет,если выплатит пенсии сепарам? А сколько теряет за поставки электроэнергии и воды " на халяву" тамженашимгражданам? А сколько теряет на выплаты цыганским семьям,которые штампуют детей пачками,и бухают с этих выплат( это у них получка называется)? А судьи и т.д заоблачные пенсии насчитывают,государство не теряет? А ЛЕВЫЕ УБДшки,работникам ВЦА,ментам( работникам отделов кадров,конвоям и т.д) и другим туристам ничего не теряе государство?
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Повна фігня і лохотрон для зєбілів від зєбілів. Хто і як зможе фізично перевірити правомірність видачі лікарняного листка? Це ж скільки народу з вищою медичною освітою потрібно буде задіяти до цих "перевірок", кожному з них дати таку зарплату щоб вони в свою чергу "не брали хабарів". А головне - що далі будуть з цим робити? Лікарняні в людей забирати чи дохторів до цугундеру садити за 200грн... Наразі, щось не пригадую жодного випадку щоб засудили з реальним терміном покарання хоч одного з дохторів , затриманих з багатотисячними хабарями безпосередньо на робочих місцях.

Одним словом - чергова хірня від Зє-команди.
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Просто для справки, кто продвигает свои проекты. Исполнительный директор HELSI - Артем Михайлюк, №142 в партии СН.
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