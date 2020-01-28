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 Политика Украины
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 Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае нет, - МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что украинцев пока нет среди инфицированных коронавирусом в Китае.

Об этом сообщили в МИД на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", - говорится в сообщении.

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По данным посольства Украины в Китае, пока количество инфицированных в стране штаммом коронавируса 2019-nCoV возросло до 2762 человек. Граждан Украины среди инфицированных вирусом нет.

"Посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с украинцами, которые находятся в городе Ухань и других городах страны", - отметили в ведомстве.

Также посольство пытается связаться с максимальным количеством украинцев, которые "находятся на охваченной эпидемией территории". Однако на вопрос, планируют ли проводить эвакуацию украинцев из города Ухань в министерстве не ответили.

Источник: https://censor.net.ua/n3172239
 
 
 Топ комментарии
 
Надо радоваться ? У нас с корью не могут побороться .
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А как же Андрей Богдан? Он был в Китае и про него уже давно ничего не слышно Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае нет, - МИД - Цензор.НЕТ 3611
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Срочно нужно всех Зеслуг во главе с их начальником отправить на конференцию по защите от коронавируса в Ухань.
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Надо радоваться ? У нас с корью не могут побороться .
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А как же Андрей Богдан? Он был в Китае и про него уже давно ничего не слышно Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае нет, - МИД - Цензор.НЕТ 3611
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сидить в карантіні в пріЗє!дєнском акваріумє
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Срочно нужно всех Зеслуг во главе с их начальником отправить на конференцию по защите от коронавируса в Ухань.
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С такой медициной как у стран постсовка передохнуть прейдется очень многим
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Ничего удивительного вот Мировая интерактивная карта регулярных авиарейсов.
Кому интересно могут посмотреть по ссылке. Как говорят- умному достаточно.
http://www.rv.org.ua/airtkt/plane-online.htm#.XjAFAvkzbDA
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наді мною якраз траса проходить - на півдороги між Одесою та Києвом
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можна заявляти тільки про заболєвших. Інфіцірованійє ніяк не проявляйєця поки інкубація проходить
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Это Пристайке по телефону сказала вахтерша украинского посольства в Пекине по-китайски...
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