 Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае нет, - МИД

Об этом сообщили в МИД на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", - говорится в сообщении.
По данным посольства Украины в Китае, пока количество инфицированных в стране штаммом коронавируса 2019-nCoV возросло до 2762 человек. Граждан Украины среди инфицированных вирусом нет.
"Посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с украинцами, которые находятся в городе Ухань и других городах страны", - отметили в ведомстве.
Также посольство пытается связаться с максимальным количеством украинцев, которые "находятся на охваченной эпидемией территории". Однако на вопрос, планируют ли проводить эвакуацию украинцев из города Ухань в министерстве не ответили.
Кому интересно могут посмотреть по ссылке. Как говорят- умному достаточно.
http://www.rv.org.ua/airtkt/plane-online.htm#.XjAFAvkzbDA
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