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 Минрегион запустил онлайн-платформу для отбора проектов регионального развития

Министерство развития громад и территорий Украины запустило онлайн-платформу для отбора проектов Государственного фонда регионального развития.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, предает Цензор.НЕТ.

Новая платформа предусматривает индивидуальные электронные кабинеты для участников конкурсных отборов. Кроме того, подача документов, регистрация и оценка проектов будут осуществляться в онлайн-режиме на платформе.

Согласно сообщению, платформа готова к объявлению конкурсных отборов на 2021 год, в то же время программы, финансируемые в 2020 году, останутся на прежнем портале.

В госбюджете на 2020 год на Государственный фонд регионального развития предусмотрено 7,5 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172237
 
 
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кабмин запустил офлайн платформу по сбору резюме на должность советников и помощников. Минрегион запустил онлайн-платформу для отбора проектов регионального развития - Цензор.НЕТ 9167
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Зелень продовжує гратись смартфонами.
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Платформа гола і готова приймати з усіх сторін. Мінрегіон запустив онлайн-платформу для відбору проєктів регіонального розвитку - Цензор.НЕТ 6444
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Ви будете сміятись, але у портала мінрегіона нема мобільної версії, а посилання на фонд взагалі в смартфоні не відкривається - привіт Дубілєту. Це щоб ви розуміли термін діджіталізації від зеленої влади. Це скаженний сором - майже всі двіжки сайтів передбачають мобільну версію відразу. "ІТ-шніки" Зе-команди відстали від життя приблизно на 5-7 років - я вважаю, що вони просто відмивіають бюджетні гроші через імітацію діджіталізалізації.
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