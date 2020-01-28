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 Наемники РФ применили запрещенные минометы в районе Лебединского. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - штаб

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают открыто нарушать режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня утром по позициям защитников вблизи населенного пункта Лебединское российско-оккупационные войска нанесли огневые удары, используя при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также вооружение, запрещенное минскими соглашениями, в частности, минометы калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для подавления огня противника и прекращения провокаций подразделения Объединенных сил обороняющихся использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

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"Потери противника уточняются. Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ применили запрещенные минометы в районе Лебединского. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172235
 
 
 Топ комментарии
 
Как можно писать такую ху-ню? А типа если наших воинов убивают из не запрещенного минскими соглашениями оружия - то это нормально?! Вы дибилы или людей за дибилов держите? Хотя 73% видимо такими и есть.
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пора вже зеленому підхуйловнику до Ростова
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Ура, зебильная нечисть - срочно на защиту своего отброса-Шмарклю! Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб - Цензор.НЕТ 6563
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Как можно писать такую ху-ню? А типа если наших воинов убивают из не запрещенного минскими соглашениями оружия - то это нормально?! Вы дибилы или людей за дибилов держите? Хотя 73% видимо такими и есть.
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РОА клала великий болт на заборони. Це для миролюбців вони заборонені.
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"адекватный огонь"- это как ? Не убей обезьяну , путло обидится ?
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в понятии ПоцЧмоЗЕдента адекватный огонь это когда кацапы бьют из 120 миномётов а наши в ответ из АК - 47
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Та бої там щодня ідуть по повній програмі . І лише гавнокомандующій Вован Вазєлінский десь по світу тиняється зі своїми сольними концертами на роялі і жебрає в шановної публіки своїм дєтішкам на шаурмішку .
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ЗЕЛЯ ДОИГРАЕТЬСЯ С УМИРОТВОРЕНИЕМ *****!
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Ура, зебильная нечисть - срочно на защиту своего отброса-Шмарклю!
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Зеля клятвенно обещал вернуть войска на прежние позиции , если обстрелы сепарами ВСУ не прекратятся . Обстрелы не прекратились , а наоборот , даже увеличились . Где возврат войск , нелох грёбанный ??? Найманці РФ застосували заборонені міномети в районі Лебединського. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - штаб - Цензор.НЕТ 5995 .
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Ну это как неадэкватный,только наабарот!
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