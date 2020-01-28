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 Наемники РФ глушат беспилотники СММ ОБСЕ возле Петровского, - СЦКК

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных препятствиях исполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии у участков разведения сил и средств со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В ежедневном отчете от 27 января 2020 СММ ОБСЕ информирует, что 25 и 26 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований Российской Федерации вновь запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении участка разведения в районе Петровского. Ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели.

Кроме того, в эти дни, пролетая над населенным пунктом Петровское, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

Такие действия могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей.

Читайте также: Наемники РФ за сутки 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3172231
 
 
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Трактористи в гаражі склЕпали глушилку? Кулібіни.
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Не знаю как беспилотники... Но водяру с самогоном они глушат постоянно ))
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на самжене " коньшмяк " у них денех пуйло мало выделяеть ,а патому - бояра форвертс ! на закусь- благотворительные свинцовые таблетки в ассортименте от ВСУ !
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А підкажіть, шановне панство, чи не було там "розводу"? 😉
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лайфхак:
если сепары глушат беспилотники ОБСЕ на конкретной територии, значит надо туда чем то тяжелым ******, полюбому попадешь во что-то важное+обсе этого не увидит Найманці РФ глушать безпілотники СММ ОБСЄ біля Петрівського, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7277
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