EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3472  87
Все про:Италия (957) посольство Украины (231) телевидение (587)

 В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом

Посольство Украины в Италии обнародовало официальное письмо к местному телеканалу RAI в связи с оскорбительными высказываниями ведущего шоу "L'Eredita" в адрес нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сообщение посольства.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января 2020 года), что "Малая Россия - это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия. Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства", - отметили в дипведомстве.

В обнародованном тексте письма посольство разъяснило происхождение названия "Малороссия" и оскорбительность его применения по отношению к Украине, которая страдает от российской агрессии.

Смотрите также: Всеукраинский совет церквей предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, - Минкультуры. ФОТО

В шоу на итальянском канале Украину назвали Малой Россией. Посольство отреагировало письмом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172230
 
 
 Топ комментарии
 
Для діючого - президентська ноша непосильна.
В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом - Цензор.НЕТ 8188
 показать весь комментарий
 
Да яка різниця? Дороги заасвальтовані? Освітлені? Газ з Московії надходить? Добробата засудили? Що ви ще хочете, малороси? Все ж як гідрант казав у привітанні на НР!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
все, или только один ******* который взял за это рублями?
 показать весь комментарий
 
Здебільшого, так десь 86% вони такі підкацапники. Справа Марківа це доводить. Та ж Орнела Муті теж заради зустрічі з ****** навіть липовий лікарняний брала.
 показать весь комментарий
 
 
Большинство, как и греки. Поэтому, южная Европа живет хуже, чем северная, где малоросов и их собратьев меньше.
 показать весь комментарий
 
 
тивова москальська-фашистська хуцпа= Купляють чи агітують якусь падлюку що публічно висерає ДУРНЮ а їхні посіпаки в мас-медія починають хором верещати-всф італійці(мадьяри-серби-іспанці- ашкєнази.....) такі і є.. У шоу на італійському каналі Україну назвали "Малою Росією". Посольство відреагувало листом - Цензор.НЕТ 3503
та на такі дешеві зехери вже й клінічні ідійоти не ведуться
 показать весь комментарий
 
 
нечего сказать по теме, проходим мимо.
 показать весь комментарий
 
А ещё есть Бугатти, Мазератти, Ламборгини, мотоциклы Дукатти
 показать весь комментарий
 
Кроме Бугатти - это производство Франции.
 показать весь комментарий
 
В настоящее время компания Бугатти входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG, президентом является Вольфганг Дюрхаймер.
 показать весь комментарий
 
ВАЗ 2101 это копия Фиат 124. Получается гомно гомняное было лучшим авто при совке В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом - Цензор.НЕТ 8874
 показать весь комментарий
 
 
но совки его юзают до сих пор. у меня в гараже тоже такое говно стоит В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом - Цензор.НЕТ 1012
это просто опасно.
 показать весь комментарий
 
Юзают его не от совковости, а от бедности. Есть, правда, таки любители, но они при деньгах и поддерживают свои жигули, волги, победы... в отличном состоянии. Но в основном то от бедности народ продолжает ездить на старых, полуразваливающихся вазах и москвичах. Вот старых запорожцев уже практически не встретишь на дорогах, даже таврии стали большой редкостью.
 показать весь комментарий
 
 
это просто опасно - ты даже едучи на БМВ, не застрахован от лобовухи с полусгнившим корытом и многогодовыми попытками стянуть бабло с полубомжа-водилы его.
Прочитал шо в Китае запретили ездить на машинах старше 12. х.з., но если правда, то мы страна 5-го мира получается...
 показать весь комментарий
 
Факт,мотори не погані, але все решта ходова, електроніка, якість кузовів гівно!!! Міжнародна політика, хто сильніший, хто дасть більше грошей, за того вони і лижуть сраку!!! Як нація продажна, забагато брешуть, заздрісні!!! Єдине що тут є доброго то це море!!!
 показать весь комментарий
 
 
)) бюргеровская транскрипция FIAT в немецком - Fehler In Allen Teilen
 показать весь комментарий
 
 
Это последствия тесного сотрудничества Италии с ***********.
 показать весь комментарий
 
 
Бубоночка ща выговор посольству налепит. Внешняя политика это только его. Малоросия значит малоросия. И ножкой так топ!
 показать весь комментарий
 
 
Да яка різниця? Дороги заасвальтовані? Освітлені? Газ з Московії надходить? Добробата засудили? Що ви ще хочете, малороси? Все ж як гідрант казав у привітанні на НР!
 показать весь комментарий
 
 
Для діючого - президентська ноша непосильна.
В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом - Цензор.НЕТ 8188
 показать весь комментарий
 
 
В даному випадку правильно не какао, а Кокао =)
 показать весь комментарий
 
 
Це Порошенко? При его пррвлінні країною багато таких ось казусів ставалося. То на карті Крим російський, то українців росіянами називають.
 показать весь комментарий
 
Посла вышвырнуть после такого демонстративного молчания.
Вообще озверели. Аж Аваков просил за Маркива, а ему дали срок больше чем даже прокуроры запрашивали.
Чет В.Стус вспоминается даже - тоже, "благодаря" Мертвечуку, дали больше чем даже прокурор просил.
Даже жаль что Италию не "освободил" Сралин. Макароны ели бы только по средам В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом - Цензор.НЕТ 318 да и то если удалось бы "достать".
 показать весь комментарий
 
 
на севере Италии макароны не популярны, там едят жаб как французы
 показать весь комментарий
 
Макаро́н (фр. Macaron; /makaʁɔ̃/) - французький кондитерський виріб з яєчних білків, цукрової пудри, цукрового сиропу, меленого мигдалю і харчових барвників. Зазвичай робиться у формі двох половинок печива, між якими кладуть крем або варення. Назва походить від слова ammaccare (італ. Maccarone / maccherone) - «розбити, розчавити». У шоу на італійському каналі Україну назвали "Малою Росією". Посольство відреагувало листом - Цензор.НЕТ 1424
 показать весь комментарий
 
 
Оно осталось . Когда-то зад лизали уроду в 40-х прошлого столетия .
 показать весь комментарий
 
посольство правильно возмутилось - называть "Малой Россией" это неправильно конечно...

Малороссия...., есть же историческое название...
Ну а впрочем какаяразница... как называется страна и под каким памятником ждать любимую девушку......
 показать весь комментарий
 

мдааа, я чуть не обосрался, на НГ то, выдержав то что нес наш Зеля.... потом ясно шо посм. речь ПАП-а, и понравилось.
ясно шо Петр - олигарх и т.д., но последовательно на международной арене отстаивал, просил, утверждал, склонял, договаривался, требовал, пристыживал, надоедал, наседал, выторговывал, побеждал.)
 показать весь комментарий
 
 
прикормлений мокшами макаронник.
А загалом, Італія - колишня метрополія і Україна - колишня метрополія.
але ж ми не кажемо - "Малороммія" ))
 показать весь комментарий
 
ти єврей? яка метрополія Італія? хоча ти мав на увазі - "колонія", так Італія крайньо мало часу була під кимось. А за стародавній Рим не будемо говорити, бо ще Мусоліні з цим носився, закінчив закономірно - був вбитий.
 показать весь комментарий
 
термінологія Мала/Велика візантійська, а Рим на той час вже не був метрополією
 показать весь комментарий
 
я не про термінологію, а про аналогію.)
 показать весь комментарий
 
тобі не соромно, любий товаришу?
брехун. я ні за кого, але тут ти просто тупо наклав.... букв в коментарі
 показать весь комментарий
 
 
Господи! Ти тут до чого?! На цьому сайті хоч один адекватний (крім мене) є?!! У шоу на італійському каналі Україну назвали "Малою Росією". Посольство відреагувало листом - Цензор.НЕТ 7720
 показать весь комментарий
 
Що разом зробили? Наваляли большенству в портки?
 показать весь комментарий
 
 
Постійно у всіх медіа повторюючи, що Україна, то Малоросія, ви привчили іноземців до того. Це ж очевидні речі, які я вам, ідіотам, казав ще рік тому. Так тепер і будуть Україну називати. Браво!
 показать весь комментарий
 
Очевидно, що президент , який на публіку грає на роялі у неприродній спосіб та називає свою країну "повією" повинен викликати в іноземців інше ставлення!?
 показать весь комментарий
 
 
Ну так а які тоді претензії до італійського каналу і італійського журналісту?
 показать весь комментарий
 
Ви ж називаєте Зеленського "Губернатором Малоросії", так чому ж італійці не будуть вас слухати?!
 показать весь комментарий
 
Боляще, прийми. Хай хоч маленький буде У шоу на італійському каналі Україну назвали "Малою Росією". Посольство відреагувало листом - Цензор.НЕТ 5119
 показать весь комментарий
 
 
Так я не зрозумів, у пороховати вже більшість громадян України - не "малороси", а Зеленський не "президент Малоросії", чи як?
 показать весь комментарий
 
мрази. наследники великой империи бл@дь, говна куски
 показать весь комментарий
 
 
Дякую за коплімент))
Римська імперія і Київська Русь- от у чому подібність.

От і все.
 показать весь комментарий
 
Ну вот поляки недавно бой украинского боксера Хижняка комментировали в финале турнира. Один комментатор: русская школа, второй поправляет - советская, первый соглашается - советская. Тем временем Украина не советская уже 30 лет и поляки как бы россиян и советы не любят.
 показать весь комментарий
 
Они не наследники великой империи. Наследники - это аристократы. Все остальные- сброд. Максимум - потомки "римлян", которым сенат позволял всю жизнь не работать, а получать ежедневные подачки в виде "хлеба и зрелищ". Нация, которая начала вырождаться в первые десятилетия империи. Которую с легкостью покорили германские племена. Страна, которая была придатком империи Каролингов. Одно удивляет, возможно, это влияние климата - это достижения ее граждан в областях искусства: живопись, скульптура и архитектура.
 показать весь комментарий
 
А почему нельзя поименовать Италию "недогосударством", "австрийской провинцией"? Они под автрияками пару столетий сидели...
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть тому, що італійці не називають більшість своїх громадян зебілами-австріяками, Італію австрійською провінцією, а президента Італії - австрійським губернатором. Отже, на італійському каналі все правильно сказали, так як Зеленський - "Губернатор Малоросії", чи не так?
 показать весь комментарий
 
Не чапайте італійців. Вони повторюють те, що роблять тут і нас. А наші найголовніші і наймудріші криворізкі пацани ведуть нас у минуле - в новоросію.
 показать весь комментарий
 
 
От і я про це! Думаю, "проект Україна" треба закрити, і відкрити "проект Новоросія". Італійці, за допомогою свідомих громадян-патріотів (із тих 8%) вже вирішили про безперспективність існування незалежної української держави. Ми зробили це разом! А за італійцями і інші зрозуміють!
 показать весь комментарий
 
Если, по-твоему, 8% влияют на международный имидж Украины в бОльшей степени, чем 73%, избравшие нынешнюю власть, то нахрена нам ( и тебе тоже ) такая власть? И кто в таком случае должен принять пигулку? Просто для того, чтобы быть логичным.
 показать весь комментарий
 
73% на имидж никам не влияют, они просто рабртают. А вот пороховата активно разбрасывает дерьмо на вентилятор по всем соцсетям, вот вы своего и добились. Поздравляю!
 показать весь комментарий
 
Ты, по-моему, идиот. Повторяю: вы избрали президентом проросийского еврея-малороса с проросийской политикой и удивляетесь, что Украину назвали малой росией. На счет соцсетей, ты что, и вправду думаешь, что этот ведущий читает Цензор???? У шоу на італійському каналі Україну назвали "Малою Росією". Посольство відреагувало листом - Цензор.НЕТ 933
 показать весь комментарий
 
"Вони повторюють те, що роблять тут і нас". Вони не можуть повторювати те, що роблять у нас. Вони повторюють те, що повторюють!!! у нас. А пороховата постійно повторює, що громадяни України, то малороси, а Зеленський - "губернатор Малоросії".
 показать весь комментарий
 
Может стоит задуматься почему? Или нечем?
 показать весь комментарий
 
 
Что "почему"? Задуматься почему украинцы - малороссы, а Украина - Малороссия?
 показать весь комментарий
 
А це не форумчанка з Італії їм підказала?
 показать весь комментарий
 
 
Та, пороховатка, що називала Зеленського "губернатором Малоросії"? Може і вона...
 показать весь комментарий
 
Ні, не та. Та, яка в унісон з вами налаштована проти України.
 показать весь комментарий
 
 
Я не пам'ятаю, хто там про що налаштовував. Але саме пороховата постійно повторює, що більшість громадян України - то малороси, а Зеленський - то губернатор Малоросії. От італійці до вас і прислухались.
 показать весь комментарий
 
Та у вас, у дурачков-хохлов всегда так: "Хто вынен? Невистка"
 показать весь комментарий
 
Да, мы - "дурачки-хохлы", Украина - "Малороссия", а Зеленский - "губернатор Малороссии". Все правильно сказали вы и итальянский журналист.
 показать весь комментарий
 
Насправді, це якраз ви, пороховатники, проти України налаштовуєте. Згадайте, як ви перепощували у міжнародних соцмережах карикатури на Зеленського, називали його "губернатором Малоросії", українців "малоросами", от ви свого і досягли!
 показать весь комментарий
 
Вам смішно від того, що Україна - то, насправді, Малоросія, а президент України насправді "Губернатор Малоросії"? Так ви з цим погоджуєтесь? Якщо так, то які претензії до італійського ведучого?!
 показать весь комментарий
 
Мені з вас смішно, а не з повій італійських. Повії грощі отримали, зробили свою справу і все.
 показать весь комментарий
 
ссыкуны..... хто их только не ******....., впрочем, как и кацапа.....
 показать весь комментарий
 
Італійські повії це не така вже і новина У шоу на італійському каналі Україну назвали "Малою Росією". Посольство відреагувало листом - Цензор.НЕТ 5591
Кацап платить, повія виконує...
 показать весь комментарий
 
Пять лет поливали грязью и дерьмом первого проукраинского президента Порошенко, который отстаивал интересы Украины в мире. Используя в том числе, росийскую пропаганду. А когда в результате избрали президентом проросийского еврея-малороса, удивляются, что Украину называют малой росией. Бггг У шоу на італійському каналі Україну назвали "Малою Росією". Посольство відреагувало листом - Цензор.НЕТ 2785
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх