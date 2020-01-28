 В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сообщение посольства.
"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января 2020 года), что "Малая Россия - это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия. Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства", - отметили в дипведомстве.
В обнародованном тексте письма посольство разъяснило происхождение названия "Малороссия" и оскорбительность его применения по отношению к Украине, которая страдает от российской агрессии.
та на такі дешеві зехери вже й клінічні ідійоти не ведуться
https://nv.ua/ukraine/politics/ze-villa-zhurnalisty-nashli-u-zelenskogo-nezadeklarirovannyy-osobnyak-v-italii-50013356.html
это просто опасно.
Прочитал шо в Китае запретили ездить на машинах старше 12. х.з., но если правда, то мы страна 5-го мира получается...
Вообще озверели. Аж Аваков просил за Маркива, а ему дали срок больше чем даже прокуроры запрашивали.
Чет В.Стус вспоминается даже - тоже, "благодаря" Мертвечуку, дали больше чем даже прокурор просил.
Даже жаль что Италию не "освободил" Сралин. Макароны ели бы только по средам да и то если удалось бы "достать".
Малороссия...., есть же историческое название...
Ну а впрочем какаяразница... как называется страна и под каким памятником ждать любимую девушку......
мдааа, я чуть не обосрался, на НГ то, выдержав то что нес наш Зеля.... потом ясно шо посм. речь ПАП-а, и понравилось.
ясно шо Петр - олигарх и т.д., но последовательно на международной арене отстаивал, просил, утверждал, склонял, договаривался, требовал, пристыживал, надоедал, наседал, выторговывал, побеждал.)
А загалом, Італія - колишня метрополія і Україна - колишня метрополія.
але ж ми не кажемо - "Малороммія" ))
брехун. я ні за кого, але тут ти просто тупо наклав.... букв в коментарі
Римська імперія і Київська Русь- от у чому подібність.
От і все.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Сміх та й годі
Кацап платить, повія виконує...