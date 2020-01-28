 Смертоносный коронавирус: в 15-миллионном городе на севере Китая вводят военное положение

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что власть пятнадцатимиллионного города подчинит больницы и полтысячи медицинских бригад военном управлению. Это первый китайский город, который пошел на этот шаг.

Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

В Китае от нового коронавируса уже умерли 106 человек.