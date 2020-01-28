 Смертоносный коронавирус: в 15-миллионном городе на севере Китая вводят военное положение

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Global Times.
Отмечается, что власть пятнадцатимиллионного города подчинит больницы и полтысячи медицинских бригад военном управлению. Это первый китайский город, который пошел на этот шаг.
Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.
Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.
В Китае от нового коронавируса уже умерли 106 человек.
поэтому на эту страну уже 300 лет никто не нападал..
Привычная картина для каждого швейцарца: вход в ядерное убежище.
Кощунственно? Да, простите.
А вирус в Индию обязательно попадет - у них граница с Китаем 3 тыс. км. У нас индийских студентов тьма - мы ж самая бедная страна Европы. В общем, перспективы пугающие.
Нормальные страны организованно эвакуируют своих граждан - т.е. собирают, организовывают в Китае карантин и потом уже домой. Или домой и сразу на карантин. ВСЕХ!
Медицинскому министру-юристу об этом похоже некому было сказать... А она прогнала туфту в ухи президента юМОриста. И теперь никто не может сказать, сколько "студентов" добралось в Украину на перекладных через Варшаву, Стамбул, Будапешт.
Веселенькая ситуация! Нужно каждое утро по радио крутить "Боже, Украину вбережи!" и от дебилов тоже.
Тяньцзин вводит военное положение. А у нас карантин не даст ввести Барышевский районный апеляционный суд... Содом Стецьковыч и Геморрой Грицьковыч рулят на самокате по стране!
Как раз на масочки для Офиса президента и Прокурора
Але думаю що короновірус штучний інакше б він виник в іншому регіоні, а не в регіоні більш благонадійному і ще й з лабораторією бактерологічної зброї..