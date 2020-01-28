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 Смертоносный коронавирус: в 15-миллионном городе на севере Китая вводят военное положение

Город Тяньцзинь на севере Китая объявил о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса из Уханя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что власть пятнадцатимиллионного города подчинит больницы и полтысячи медицинских бригад военном управлению. Это первый китайский город, который пошел на этот шаг.

Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

В Китае от нового коронавируса уже умерли 106 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3172228
 
   
 Топ комментарии
 
Им надо всем бежать в Сибирь, а потом оттуда на Москву уже можно будет
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Военное положение из-за вируса,а у нас-война без военного положения....
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Россия и Китай - дружба навеки!
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Вакцина не лечить, а попереджує зараження. Мінімальний строк створення вакцини - рік-півтора.
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от вы смеётесь, а в Швеции например, постройка бункера под домом обязательна на законодательном уровне!
поэтому на эту страну уже 300 лет никто не нападал..
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На страну 300 лет никто не нападал не из-за "бункеров", а потому что шведы ни на кого не "**********"...
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Не хіло так в Китаї полихнуло.... І це ще лише квіточки. Ягідки попереду. А "наш" Віслюк Членограй тим часом десь по світу гастролює з своїми сольними концертами на роялі 😕
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ок. что предлагаешь ему делать? конкретно, по пунктам
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Не было такого в годы атипичной пневмонии, птичьего и свинячего гриппа. Значит китаезы что-то недоговаривают.
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достану распиратор украденый с завода и заточу ножи мало ли..
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Зловещая хрень. Прям как начало апокалиптического фильма. Ото нечего размножаться до 1,5 миллиарда в одной стране. Сама природа говорит харэ!
Кощунственно? Да, простите.
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вот уж точно! Китай хоть технологически развит, а попадет вирус в Индию - вот это будет писец! Там 1,35 млрд. человек, нищета, медицина отсутствует, да и религия такая, что мало кто лечиться будет - карма, переселение душ и т.п.
А вирус в Индию обязательно попадет - у них граница с Китаем 3 тыс. км. У нас индийских студентов тьма - мы ж самая бедная страна Европы. В общем, перспективы пугающие.
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Бывал в Тяндзине раз пять-шесть. Один визит хорошо запомнил, в 2001-м. Там переоборудовали вертолетоносец "Киев", в веселуху-парк. Смотрелось убойно! Ну вот, пусть веселятся...
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Так они эту комедию запросто могут и в наших кинотеатрах показать!
Нормальные страны организованно эвакуируют своих граждан - т.е. собирают, организовывают в Китае карантин и потом уже домой. Или домой и сразу на карантин. ВСЕХ!
Медицинскому министру-юристу об этом похоже некому было сказать... А она прогнала туфту в ухи президента юМОриста. И теперь никто не может сказать, сколько "студентов" добралось в Украину на перекладных через Варшаву, Стамбул, Будапешт.
Веселенькая ситуация! Нужно каждое утро по радио крутить "Боже, Украину вбережи!" и от дебилов тоже.
Тяньцзин вводит военное положение. А у нас карантин не даст ввести Барышевский районный апеляционный суд... Содом Стецьковыч и Геморрой Грицьковыч рулят на самокате по стране!
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6000$ годовой бюджет Украины на борьбу с эпидемиями.
Как раз на масочки для Офиса президента и Прокурора
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Людей забагато на планеті, якщо подивитись на сайт моніторингу забрудненності повітря то китайські індустріальні райони там всі в червоній зоні, взагалі дивно як там люди живуть в таких умовах, тут в нашій області є два місця де рівень забрудненості менший в 3 рази чим у них і люди мруть від раку практично в кожній кожній сім'ї хтось помер.. А там ...
Але думаю що короновірус штучний інакше б він виник в іншому регіоні, а не в регіоні більш благонадійному і ще й з лабораторією бактерологічної зброї..
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