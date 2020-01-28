 Глава НАПК Новиков назначил своими заместителями Преснякова и Сухоставца

"Председатель Национального агентства Александр Новиков представил коллективу НАПК своих заместителей - Ивана Преснякова и Романа Сухоставца", - говорится в сообщении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве добавили, что Сухоставец будет отвечать за работу подразделений, осуществляющих проверки деклараций и мониторинг образа жизни, и сферу предотвращения политической коррупции, а Пресняков формировать и координировать антикоррупционную политику, мониторинг соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции.

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В НАПК отметили, что Новиков представил и руководителя аппарата Национального агентства - Игоря Хохича, заместителя руководителя аппарата - Игоря Дробко, а также руководителя Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции Анну Чорнуцкую.

Новиков заявил, что для завершения перезагрузки НАПК будет утверждена новая структура аппарата, а назначение на должности будет проходить на конкурсной основе.

"Люди, которые оказались в НАПК благодаря практикам, с которыми Агентство должно бороться, конечно, уйдут. Все, кто работает эффективно и самоотверженно, смогут занять соответствующие должности в Национальном агентстве. Они получат максимальные возможности для самореализации", - сообщил он.