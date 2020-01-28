 Наемники РФ целенаправленно устраивают вооруженные провокации в районе участка разведения сил перед встречей ТКГ в Минске, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, вчера 27 января в 21:50, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в пределах участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка.
"Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют цель обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей.
Таким образом, по замыслу российских оккупантов, они будут иметь все основания вернуть свои войска на исходные позиции до разведения или занять новые выгодные рубежи", - сказано в сообщении.
Сказки про то, что Порошенко выполнял Минские соглашения, как это делает сейчас Зелемойский, рассказывай малороссам.
Или не было освобождения для оккупантов территорий?
Вирішили прогинатись перед ними нижче, здавати побільше.
Андрій Шор
25 січня о 03:59 ·
Новоселовка вторая под разведение?
Они совсем сбрендили?
Цуко, это стратегическая высота, да еще и вклиненная между Верхнеторецким и Авдеевкой/Каменкой.
С контролем дороги в Авдеевку...
Сколько там крови попили пока вышли за M-образную посадку...
Они обстреляли, мы не ответили?
А если бы ответили, то что?
" очевидно имеют цель обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей."
Млять! А то, что они стреляют - так это не срыв договорённостей?