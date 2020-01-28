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 Наемники РФ целенаправленно устраивают вооруженные провокации в районе участка разведения сил перед встречей ТКГ в Минске, - штаб

Накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют вооруженные провокации в районе участка разведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вчера 27 января в 21:50, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в пределах участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка.

"Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют цель обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей.

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Таким образом, по замыслу российских оккупантов, они будут иметь все основания вернуть свои войска на исходные позиции до разведения или занять новые выгодные рубежи", - сказано в сообщении.

Наемники РФ целенаправленно устраивают вооруженные провокации в районе участка разведения сил перед встречей ТКГ в Минске, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172224
 
 
 Топ комментарии
 
Поэтому надо ещё больше прекратить стрелять
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Та ти шо?! Сука виродки! Почитайте книжку "Мистецтво війни" Сунь Цзи і побачите, що козломорді все роблять по цьому трактату. Там ще написано, що знищити армію ворога це не перемога, а от підкорити її і поставити на свою сторону - це перемога. У нас нажаль дуже багато ідіотів, зрадників та продажних гнилих людей.
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І ще далі відвести. Бажано в чисте поле, без будь-яких фортифікаційних споруд.
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Ну а почему же не устраивать, Нашим же запрещено стрелять в ответ, тут сам бог велел провокации устраивать
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Правильніше - провокацію створив Зєлєнскій, спровокував кацапів на агресію відведення військ з цієї ділянки. Тому провокатором по факту є український главком а не кацапорилі колаборанти.
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У Мінську Україну представляють дебіли,вже п"ять рокыв,одне і те саме.Бо Україна там у ролі терпіли,і не використовує свої можливості.
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Якби там змінилися люди, то хто і як може використати свої можливості?
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Не люди в ТКГ делают что хотят, а их действия определяет политика Украины...
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Саме так,ті самі,продовжують те шо і при Поросєнко.
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Лишнехромосомное, расскажи, обменял бы Порошенко моряков или подождал бы неделю, когда Х**** необходимо было выполнить решение трибунала или позволил бы, как твой Зелемойский, избежать Х**** выполнения решения? Лишнехромосомное, Порошенко выполнял Минские соглашения или они были написаны для того, чтобы паРаша отгребала? Твой Зелемойский их выполняет, хотя и в Минских соглашениях и в Особом статусе записано - выведение всех орков и неважно - наёмники они или твои лишнехромосомные.
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Щоб я не повторювався,читай про зайвохромолсомних нижче.Мені плювати шо зробив би Поросєнко,я бачив шо він робив п"ять років,і це мені не подобалось,Зелєбоба робе те саме,і з тими самими людьми,і мені це теж не подобається.
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Лишнехромосомное, что Порошенко делал не так по Минским соглашениям?
Сказки про то, что Порошенко выполнял Минские соглашения, как это делает сейчас Зелемойский, рассказывай малороссам.
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Поросєнко співавтор Мінських домовленностей,він рідна мати,яка їх народила від батька Ху"ла.
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Лишнехромосомное, и потому ты ненавидишь Порошенко, что по Минским соглашениям паРаша отгребает, а Порошенко не выполняя Минские соглашения ничего не отгребает, т.к. и в особом статусе - только после выведения всех орков и установления контроля над территорией о чём-то можно начать говорить?
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Ще раз повторюю своє запитання,шановний пан,ти хто?Я Українець,маю свою Країну,Прапор,Мову.Ти хто?
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Тобто так зване розведення є необхідною сепарською ланкою для продовження провокацій.
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Та ти шо?! **** виродки! Почитайте книжку "Мистецтво війни" Сунь Цзи і побачите, що козломорді все роблять по цьому трактату. Там ще написано, що знищити армію ворога це не перемога, а от підкорити її і поставити на свою сторону - це перемога. У нас нажаль дуже багато ідіотів, зрадників та продажних гнилих людей.
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а вот интересно, когда нибудь офицеры пошлют зе-ишака нах с его борьбой за мир во всем Мире или так и будут терпеть унижения и сдачу добытых ранее их же кровью территорий....?
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Нет, они всё ещё тебе верят и всей твоей зрадо-команде, что Порошенко всё делал не так...
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Якби Поросєнко робив так як треба,то він зараз був би президентом.
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Лишнехромосомное, ты избрал волшебную палочку в виде Зелемойского, так где магические пассы, на которые ты надеялся?
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Зайвохромосомні мешкають на росіянії та у західному федеральному окрузі,куди входе колись незалежна Білорусь.Ти хто?Людина без країни та прапору.
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Лишнехромосомное, ты избрал Зелемойского вместо Порошенко и твой выбор был - юго-западный федеральный округ, а если ты от Зелемойского ожидал чего-то другого, то у тебя две лишних хромосомы.
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Ти скажи мені яку країну ти тут представляєш?А потім ми поговоримо про Україну.Ти хто?
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Лишнехромосомное, то, что ты представляешь на форумах паРашу, ни у кого не вызывает удивления, кроме малороссов, которые этого не видят.
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Шановний пан без країни,прапору та мови,я представник України,а ти хто?
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Лишнехромосомное, ты можешь делегировать представительство только своей заднице, на которой демонстрировать синяки и проникновения.
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Бачу шо вас вже присадили на пляшку,у вас всі сімптоми як у рабсіянина,і вишче "задніци" думки не піднімаються.Так хто ти?
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Офіцери давно б послали і не тільки блазня, а ось "члени" цього збіговиська - сумнівно,шо навіть.у "Спортлото" не напишуть!.
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Никогда такого не было после разведения сил и освобождения для оккупантов территорий...
Или не было освобождения для оккупантов территорий?
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Партнери не цінують плазування перед ними?
Вирішили прогинатись перед ними нижче, здавати побільше.

Андрій Шор
25 січня о 03:59 ·

Новоселовка вторая под разведение?
Они совсем сбрендили?
Цуко, это стратегическая высота, да еще и вклиненная между Верхнеторецким и Авдеевкой/Каменкой.
С контролем дороги в Авдеевку...
Сколько там крови попили пока вышли за M-образную посадку...
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"Значіт нада атступать єщо дальше" (с) Зеленський
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Нихрена не понял!
Они обстреляли, мы не ответили?
А если бы ответили, то что?
" очевидно имеют цель обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей."
Млять! А то, что они стреляют - так это не срыв договорённостей?
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