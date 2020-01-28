 КГГА планирует с 1 апреля поменять стоимость проездных билетов

Об этом свидетельствует проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке останется прежним - 8 гривен.
При этом указано, что он действует "в случае приобретения разового билета". То есть жетоны планируют вывести из обращения.
При использовании синей электронной карточки тариф, как и сейчас, будет зависеть от количества купленных поездок. Он будет колебаться от 6,50 гривен (при разовой покупке 50 поездок) до 8 гривен (при разовой покупке от 1 до 9 поездок).
Зеленые карточки, судя по проекту приказа, с 1 апреля перестанут пополнять. Но купленные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год - до 31 марта 2021 года.
Главное новшество проекта - это изменение системы проездных. Теперь их будут выпускать только на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения.
Стоимость проездного на 46 поездок составит 290 гривен (студенты - 145, школьники - 72,50), на 62 поездки - 390 гривен (студенты - 195, школьники - 97,50), на 92 поездки - 575 гривен (студенты - 287,50, школьники - 143,75), на 124 поездки - 770 гривен (студенты - 385, школьники - 192,50).
Стоимость проездного без ограничения количества поездок - 1300 гривен (студенты - 650, школьники - 325). Для сравнения, сейчас можно купить неограниченный проездной на один вид транспорта за 390 гривен (или 610 гривен в случае с метро).
Также вводятся проездные на 24 часа (100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен).
Напомним, что стоимость разового проезда в Киеве с июля 2018 года установлена на уровне 8 гривен.
Був у 10 країнах Європи, після налагодження всіх складових київська система оплати проїзду буде найпрогресивнішою, як у Стокгольмі.
"Д" це увас скорочено "донбасяо"?
ТАРИФ це формула складання ЦІНИ!!! а не ціна
8грн за поїздку то ВАРТІСТЬ чи ЦІНА!! а не "таріф".
В фашистській фєдєрастії все відбувається за романом Оруелла 1984... навіть "новаяз" вони ліплять.. і впарюють його бидлоті так, що аж в Україні смердить.
Здаєш стару картку і за нову платиш не 50 а 16.
Здаєш стару картку і за нову платиш не 50 а 16.
Чудесно.
Около Черниговской, лесной жилых домов вообще не наблюдаю.
Итак - Троещина, лесной, Перова, Дарница, дрвз-метро, метро, троллейбус в две стороны - 6 поездок в день уможим на 20 рабочих дней минимум.
Шо, перднул в лужу?
Вы киевлян спросите как им УДОБНЕЕ, а не впаривайте свою хрень с миллионными откатами на строительство ящиков по продаже ваших иликтронных билетов, млять!
Для сравнения цена проездных в Праге. (крона к гривне 1:1 примерно)
1мес - 550грн
1квартал - 1480грн
150дней - 2450грн
1год - 3650грн
И это не только на весь транспорт, но и включая пригородный.
Говоря другим языком. В Киеве живёт лучше чем в Праге что-ли?
*****!!! Йух я отдам свой голос за тебя-мудака.