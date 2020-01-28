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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2302) Киев (18491) Киевпастранс (94) Метрополитен (653) проезд (263) транспорт (1316)

 КГГА планирует с 1 апреля поменять стоимость проездных билетов

В Киеве с 1 апреля, согласно плану городской власти, должна поменяться стоимость проездных билетов. Зеленые карточки метро перестанут пополнять, жетоны выйдут из обращения. Появятся проездные на 24, 48, 72 часа.

Об этом свидетельствует проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке останется прежним - 8 гривен.

При этом указано, что он действует "в случае приобретения разового билета". То есть жетоны планируют вывести из обращения.

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При использовании синей электронной карточки тариф, как и сейчас, будет зависеть от количества купленных поездок. Он будет колебаться от 6,50 гривен (при разовой покупке 50 поездок) до 8 гривен (при разовой покупке от 1 до 9 поездок).

Зеленые карточки, судя по проекту приказа, с 1 апреля перестанут пополнять. Но купленные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год - до 31 марта 2021 года.

Главное новшество проекта - это изменение системы проездных. Теперь их будут выпускать только на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения.

Стоимость проездного на 46 поездок составит 290 гривен (студенты - 145, школьники - 72,50), на 62 поездки - 390 гривен (студенты - 195, школьники - 97,50), на 92 поездки - 575 гривен (студенты - 287,50, школьники - 143,75), на 124 поездки - 770 гривен (студенты - 385, школьники - 192,50).

Стоимость проездного без ограничения количества поездок - 1300 гривен (студенты - 650, школьники - 325). Для сравнения, сейчас можно купить неограниченный проездной на один вид транспорта за 390 гривен (или 610 гривен в случае с метро).

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Также вводятся проездные на 24 часа (100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен).

Напомним, что стоимость разового проезда в Киеве с июля 2018 года установлена на уровне 8 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3172217
 
 
 Топ комментарии
 
"Зеленые карточки метро перестанут пополнять" - символично. КГГА планирует с 1 апреля поменять стоимость проездных билетов - Цензор.НЕТ 151 Попользовались и выкинули...
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Епоха бідності скінчилася🤔🤔🤔
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Як у Стокгольмі, від часу першої поїздки. Проїхва всерша у 10 годин вечора, картка закінчиться за 24 години, у 10 веора наступного дня.
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Оптимизируют работу метро. Теток которые продают жетоны просто выкинут на улицу. А что? Голосовали же за зеленских Е-квиток, за ним будующее КГГА планирует с 1 апреля поменять стоимость проездных билетов - Цензор.НЕТ 7883
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Вот только Е-квиток начали вводить еще при Петре мальдивском, когда Виталик был членом партии патриотов панамы, с которым последний и ассоциируется до сих пор, а так да, "жити по новому" продолжается.
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А що в зробленому поганого?
Був у 10 країнах Європи, після налагодження всіх складових київська система оплати проїзду буде найпрогресивнішою, як у Стокгольмі.
"Д" це увас скорочено "донбасяо"?
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божечки... скільки ж ще дебілів .. КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 566 КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 6771
ТАРИФ це формула складання ЦІНИ!!! а не ціна КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 566
8грн за поїздку то ВАРТІСТЬ чи ЦІНА!! а не "таріф".
В фашистській фєдєрастії все відбувається за романом Оруелла 1984... навіть "новаяз" вони ліплять.. і впарюють його бидлоті так, що аж в Україні смердить.
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ЧАС ВЖЕ монетизувати всі пільги та ВПРОВАДЖУВАТИ електронні квітки =чиповані іменні картки, які діятимуть на міському-приміському транспорті по ВСІЙ УКРАЇНІ, і воно попустить.. і мафія транспортна почне виздихати КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 3770
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от ЗЕбилов
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... то, что говорят петики, когда им нечего сказать.
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"Зеленые карточки метро перестанут пополнять" - символично. Попользовались и выкинули...
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Картку повертаєте при купівлі синьої і вам ВІДШКОДОВУЮТЬ ЗАСТАВНУ ВАРТІСТЬ 34 ГРИВНІ.
Здаєш стару картку і за нову платиш не 50 а 16.
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Проездной на 24 часа... Но ведь транспорт не работает 24 часа в сутки! (например, метро - только с 6.00 до 24.00). Или, как-то будет производиться подсчёт "катабельных " часов?
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Як у Стокгольмі, від часу першої поїздки. Проїхва всерша у 10 годин вечора, картка закінчиться за 24 години, у 10 веора наступного дня.
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Хтось не погано заробив на продажу зелених карток, зя які люди заплатили разово по 34 гривні. Бездарі з міської влади здатні лише на видурювання коштів у громадян.
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Картку повертаєте при купівлі синьої і вам ВІДШКОДОВУЮТЬ ЗАСТАВНУ ВАРТІСТЬ 34 ГРИВНІ.
Здаєш стару картку і за нову платиш не 50 а 16.
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В сухом остатке все жители левого берега будут отовариваться прездными за 1300 грн, если они работают на правом.
Чудесно.
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а мешканцям Харкова, які працюють в Київі прийдеться купляти квиточок на літак... І ШО? КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків - Цензор.НЕТ 5690
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Ну, проблемы авакова и Третьяковой мало беспокоят вождя краснокожих.
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чушь какая. 50 поездок за 325 грн и все в ажуре. я живу на левом, а работаю на правом.
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Ну, в Киеве не все живут и работают прямо на станции метро.
Около Черниговской, лесной жилых домов вообще не наблюдаю.
Итак - Троещина, лесной, Перова, Дарница, дрвз-метро, метро, троллейбус в две стороны - 6 поездок в день уможим на 20 рабочих дней минимум.
Шо, перднул в лужу?
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Суки, поубивал бы всех этих сволочей!
Вы киевлян спросите как им УДОБНЕЕ, а не впаривайте свою хрень с миллионными откатами на строительство ящиков по продаже ваших иликтронных билетов, млять!
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А не уху ели ли педалик с такими ценами???

Для сравнения цена проездных в Праге. (крона к гривне 1:1 примерно)
1мес - 550грн
1квартал - 1480грн
150дней - 2450грн
1год - 3650грн
И это не только на весь транспорт, но и включая пригородный.

Говоря другим языком. В Киеве живёт лучше чем в Праге что-ли?
*****!!! Йух я отдам свой голос за тебя-мудака.
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