 У студента, вернувшегося из Китая во Львов, нет подозрения на коронавирус, - эпидемиолог

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гал-инфо", об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

По ее словам, студент, учащийся в Китае приехал во Львов с насморком, но как сознательный человек он сразу обратился к врачам.

"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе, за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела. Известно, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. У него нет подозрения на коронавирус", - сказала Тимко.

Эпидемиолог сообщила, что у него острое респираторное заболевание.

"Учитывая тот момент, что он прибыл из Китая, он сам захотел госпитализации, но опасности для его здоровья нет", - заявила Тимко.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове госпитализировали и изолировали в отдельном боксе студента, вернувшегося из Китая.

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