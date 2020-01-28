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 У студента, вернувшегося из Китая во Львов, нет подозрения на коронавирус, - эпидемиолог

Львовянин, учащийся в Китае, сейчас госпитализирован в областную инфекционную клиническую больницу. Сейчас врачи не подтверждают случай заболевания коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гал-инфо", об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

По ее словам, студент, учащийся в Китае приехал во Львов с насморком, но как сознательный человек он сразу обратился к врачам.

"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе, за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела. Известно, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. У него нет подозрения на коронавирус", - сказала Тимко.

Эпидемиолог сообщила, что у него острое респираторное заболевание.

"Учитывая тот момент, что он прибыл из Китая, он сам захотел госпитализации, но опасности для его здоровья нет", - заявила Тимко.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове госпитализировали и изолировали в отдельном боксе студента, вернувшегося из Китая. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3172211
 
 
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зележопые наверняка опять брешут.

разумеется, у мужика именно тот коронавирус - и в Львов ну его нах сейчас ехать.
просто для зележопых врать - как дышать.
они ничего не могу, не умеют, не делают - но все время брешут, чтоб рейтинг выше был.
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Как определили, если......Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса будут в Украине в конце недели, - Минздрав
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На око. Сказали температура не велика - значить коронавірусу нема. От у кого китайцям треба вчитися!
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главное, шобы не подхватил свыновирус на месте, це таке заразна болесть
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Во Львовской инфекционке праздник - все поменяли подгузники и пьют шампанское! Пока главлаборант не скажет "А я пошутил!" После этого в больнице кончится валерьянка и начнутся массовые увольнения по собственному желанию.
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