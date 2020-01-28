 У студента, вернувшегося из Китая во Львов, нет подозрения на коронавирус, - эпидемиолог

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гал-инфо", об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.
По ее словам, студент, учащийся в Китае приехал во Львов с насморком, но как сознательный человек он сразу обратился к врачам.
"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе, за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела. Известно, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. У него нет подозрения на коронавирус", - сказала Тимко.
Эпидемиолог сообщила, что у него острое респираторное заболевание.
"Учитывая тот момент, что он прибыл из Китая, он сам захотел госпитализации, но опасности для его здоровья нет", - заявила Тимко.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове госпитализировали и изолировали в отдельном боксе студента, вернувшегося из Китая.
разумеется, у мужика именно тот коронавирус - и в Львов ну его нах сейчас ехать.
просто для зележопых врать - как дышать.
они ничего не могу, не умеют, не делают - но все время брешут, чтоб рейтинг выше был.