 Дубинский просит САП проверить, за чей счет его коллеги из СН посетили форум в Давосе. ДОКУМЕНТ

Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Обратился в САП с требованием проверить, за чей счёт депутаты "слуги народа" посетили Давос. Считаю это общественно важной информацией, которая может указывать на потенциальный конфликт интересов между депутатской работой и интересами спонсора / ов, которых коллеги-депутаты так упорно скрывают. Также считаю необходимым выяснить, какие затраты понесли неизвестные спонсоры на делегацию "слуг", - заявил Дубинский.
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https://defence-line.org/2020/01/daesh-davos-chast-2/
Мои танцуют и им лыжи противопоказаны. Приходится везти в термы 😀😀😀, чтобы поддержать здоровье
ЗЕ собрал полный самолёт ШМАКОДЯВОК-не англоязычных, не бизнесменов
С таким составом никто не будет вести переговоры
ЭТО БЫЛА ЭКСКУРСИЯ?
Себя показать и людей насмешить
Можно и нужно всех проверять. Из разных политсил.
Но почему порохоботская срань так возбудилась от предложения проверить пса?
спешу удовлетворить его любопытство: все было за бюджетные бабки, и все санкционировано бубачкой.
дыра в бюджете не просто так - она образуется из поездок бубачки в Давос, Оман и т.п, из покупки такими вот додиками Мазератти (бо "мамалюбитскорость") и т.п.