 Дубинский просит САП проверить, за чей счет его коллеги из СН посетили форум в Давосе. ДОКУМЕНТ

Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обратился в САП с требованием проверить, за чей счёт депутаты "слуги народа" посетили Давос. Считаю это общественно важной информацией, которая может указывать на потенциальный конфликт интересов между депутатской работой и интересами спонсора / ов, которых коллеги-депутаты так упорно скрывают. Также считаю необходимым выяснить, какие затраты понесли неизвестные спонсоры на делегацию "слуг", - заявил Дубинский.

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