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 Политика Украины
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Все про:Давос (324) САП (1244) Слуга народа (615) Дубинский (51)

 Дубинский просит САП проверить, за чей счет его коллеги из СН посетили форум в Давосе. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру проверить за чей счет его коллеги по фракции Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обратился в САП с требованием проверить, за чей счёт депутаты "слуги народа" посетили Давос. Считаю это общественно важной информацией, которая может указывать на потенциальный конфликт интересов между депутатской работой и интересами спонсора / ов, которых коллеги-депутаты так упорно скрывают. Также считаю необходимым выяснить, какие затраты понесли неизвестные спонсоры на делегацию "слуг", - заявил Дубинский.

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Дубинский просит САП проверить, за чей счет его коллеги из СН посетили форум в Давосе 01
Дубинский просит САП проверить, за чей счет его коллеги из СН посетили форум в Давосе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172208
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть коллеги проверят откуда у мамы Дубинскога Мазератти!
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За чей, за чей, за счет налогоплательщиков, как вчера в новости про стриптиз клуб, где оперативник провел блестящую операцию Дубинский просит САП проверить, за чей счет его коллеги из СН посетили форум в Давосе - Цензор.НЕТ 8145
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Пусть коллеги проверят откуда у мамы Дубинскога Мазератти!
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Бросила курить , и на с экономленные деньги купила автомобиль.
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так то разные машины. бентли английская масэрати итальянская.
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Пусть всех из пса сначала проверят. А потом уже Дубинского. Тебе, проплаченый порохобот, такой порядок действий не нравится? Да?
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значит деньги есть у мамы если заправляет машину которая сжигает 40 литров высокооктанового бензина на 100 км. пути.
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За чей, за чей, за счет налогоплательщиков, как вчера в новости про стриптиз клуб, где оперативник провел блестящую операцию
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В итоге, ситуация получилась очень далекой от фен-шуя. Ведь на простой вопрос о том, куда рванула вся эта босота, был заготовлен ответ: «По делам!», но следующий вопрос: «По каким?» практически мгновенно повисал в воздухе. И тогда, чтобы пресечь эту скользкую тему, было сказано, что это была частная поездка не за государственные деньги. То есть, был включен «Вариант Трускавец», мол за все заплатил добрый дядя и отстаньте от нас на совсем.

https://defence-line.org/2020/01/daesh-davos-chast-2/
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А за какие шиши наш вислюк летал чартером в Оман? Я понимаю, что там номер в сутки стоит как учительская зарплата в Украине, но всеже)))) Дубинский просит САП проверить, за чей счет его коллеги из СН посетили форум в Давосе - Цензор.НЕТ 8356
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И вот мы подходим к ответу на заглавный вопрос о том, что же это за власть такая и зачем они катаются по миру, позоря себя и страну? А все очень просто. Они все - туристы, которые выиграли или получили каким-то другим способом путевку «олл инклюдет». Они просто путешествуют, бухают, делаю селфи, валяют дурака и наслаждаются жизнью, которая внезапно удалась. Им ничего не нужно, и так - все хорошо.
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а как фракция наказала отдельных товарищей, которые бегали за премьером, и неподобающе выражались, это выглядело по меньшей мере подло, или себя к креслу уже примеряли, как раз 3 ключевые должности.
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ну шож....прокацапня тоже начала давить слуг.не думаю ,что это положительно.видать у них уже готова для них замена.
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У мене таке враження що готують ґрунт для зносу зелені, щоб привести до влади крєпкіх хозяйствєнніков ЗАЖОПА.
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Там изначально был не один корабль . Бениного боцмана жаба давит за пинчуковскую мотросню
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опять дубье воду мутит и пиарится, и так ясно, шо челы летали в Давос исключительно за свой счет
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Да этот народ слово СЧЁТ ещё не выучили в Трускавце
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В последнюю неделю января все школы Словакии вывозят детей на лыжи на неделю . Заботятся о здоровье нации !!!!
Мои танцуют и им лыжи противопоказаны. Приходится везти в термы 😀😀😀, чтобы поддержать здоровье
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Если, честно, ТО ЭТО ПОЗОР
ЗЕ собрал полный самолёт ШМАКОДЯВОК-не англоязычных, не бизнесменов
С таким составом никто не будет вести переговоры
ЭТО БЫЛА ЭКСКУРСИЯ?
Себя показать и людей насмешить
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где взять лучших израиль не бездонный
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та ладно...все местные.израиль таких не экспортирует
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Это массовка ! Просто массовка! Что в Давосе , что в парламенте. За наши деньги , даже если им их дал Пинчук. А тот где взял? И ещё . Вот кто б спрашивал, но не этот дубинский! Само ворье и брехло. И чего то Оман его не интересует совсем.
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не хренасе , они все обучились в трускавце , ускоренно правда )))
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Це хід на упередження - метод Авакова. Якщо назріває протест, то його треба очолити, щоб керувати ним.
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він тепер може очолити хіба шо , колону маминих машин
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За чей счет? А что непонятного - за счет украинских пенсионеров!
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А че без матюков,эЛОХторату своему с матами вещает,им нравится
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Правильно.
Можно и нужно всех проверять. Из разных политсил.
Но почему порохоботская срань так возбудилась от предложения проверить пса?
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мабуть припекло , почав знову в справедливість грати , навіть проти своїх топити почав. пізно , мама любит скорость . кусок продажного гівна чи гімна ? пофіг все рівно воняє.
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додик обиделся, что его самого на ту экскурсию не свозили?

спешу удовлетворить его любопытство: все было за бюджетные бабки, и все санкционировано бубачкой.
дыра в бюджете не просто так - она образуется из поездок бубачки в Давос, Оман и т.п, из покупки такими вот додиками Мазератти (бо "мамалюбитскорость") и т.п.
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Дюдик и бубочка вам теперь будет псды давать. Поотму что у дюдика и бубочки власть, а вы никто. Так, мелочь какая-то. Ни на что не влияющая. Только щеки раздувать от вяличия можете.
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Дубинський не даром твої прізвище починається на ДУБ раз ти не розумієш за чиї гроші ці "слуги" бали правлять!!!
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Що у Коломойского конкурент з впливу на зелених слуг з"явився ?
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єто сч. модно называть - лидер мнения . хотя они все не лидеры а пид ...ы
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Как бы дубинская шикса не кричала,что девственница- она таки не девственница ☝️☝️☝️
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