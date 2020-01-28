"Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе"

Соответствующие изменения закреплены постановлением Кабмина от 24 января 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 1 января 2020 НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", - говорится в документе.
В Кабмине подчеркивают, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.
Зебіли, ви де?
зелеблобики так бы и сказали,шо вас чем то роттердам как название не устраивает...
цена на газ уменьшилась, или нет?
неужели этим тварям мало грабить простой народ, так еще я должен оплачивать ихние космические зарплаты!
Неужели в Омане?
Це ж той самий "Ротердам +", за який ви на Пороха бочку катили, й завдяки цієї брехні обрався бубочка...
Що скаже тепер скабєєва на г+г??? - мабуть порве на шмаття???
Так ведь все сходится...стоимость добычи в Украине + надбавка = цена на нидерландском хабе...
а почему нидерланский а не германский или австрийский, они же ближе до Украины
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: " офшоры, Мальдивы, Порошенко, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, у нового гаранта офшорные компании, тайный отдых в Омане, льготы на энергоресурсы кАломойскому, народу дулю.
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
Мародеры Оманские! Барыги ЗЕленые!
А как Пороха, обвиняли, как обвиняли!!!
Жрите теперь свою ЗЕвласть вдоволь!
Яценюк: Газ для населения стоит от 70 до 100 долларов, в зависимости от того где его добывают. Юлия Тимошенко: «Справедливая цена на газ украинской добычи - 2550 грн за 1000 куб. м»
Зелёные точно такие же как шоколадные, также нагло обворовывают украинцев.