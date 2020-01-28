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 Политика Украины
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Все про:Газ (9258) Кабмин (11547) Тарифы на газ (168)

 Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе

Правительство внесло изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке природного газа, ограничив цену его продажи НАК "Нафтогаз Украины" населению и тепловикам среднеарифметическим значением цены газа на нидерландском хабе TTF.

Соответствующие изменения закреплены постановлением Кабмина от 24 января 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 1 января 2020 НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", - говорится в документе.

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В Кабмине подчеркивают, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

Источник: https://censor.net.ua/n3172206
 
 
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Нидерланды +. Халва,халва,халва...
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Совет форумчанПравила форума
 
В декабре 2019 цена спотового газа в Нидерландах была в среднем 110-120 баксов за 1000 м.куб. Так что, реальная цена газа без доставки в декабре для населения Украины должна была составлять около 115 * 24 = 2760 ?! Или 3200 грн. даже с НДС ! Что там нам Гончарук рассказывал про 6200 и кто же так теперь барыжил на газе? Зеля?
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Дебіли вочевидь не знають, що місто Роттердам теж знаходиться у Нідерландах (кацапською - Голландія).
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они знаю только про голландскй сыр и про летучий голландец
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Голландія(північна та південна) то провінції Королівства Нідерландів..(І по-москальські ТЕЖ Нідерланди!!) А те що москальське бидло тупориле цього не знає... то таке В Україні теж такі є... наприклад ДОСІ називають місто ДНІПРО -"********.." ще й з гнусавим прононсом.., хоча географічні назви НЕ ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ а лише транслітеруються!! та в фашистській фєдєрастії перекручувати та вигадувати"свою"дурню це такий ґібрідно-фашистський "шарм"..
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это шо?нидерланд+? Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе - Цензор.НЕТ 8886
зелеблобики так бы и сказали,шо вас чем то роттердам как название не устраивает...
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О ну наконец, так расписали, что любой пересІчний гражданин, с легкостью может посчитать, жухают его, аль нет.
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имхо, можно и не считать, чтобы быть уверенным в том, что .....ут.
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А куда пойдёт скидка от параши, о которой "договорились", в НАК?
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Порохоботам, звісно ж, і Порошенку зокрема на організацію капо тей проти Бубочки.
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А сколько это в абсолютных цифрах? Предстоит платить больше или меньше?
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Он скомандовал "Вперед!", мы развернулись и отважно побежали назад.
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"Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах", почивший М Ч из попередников, как то так сказал.
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Це той що був прихильником вільного польоту без парашуту?
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о почившем в обозе, или Хорошее, или Молчу, так приучен.
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Сделайте куб газа за одну гривню, ведь Порошенко уже перестал красть Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе - Цензор.НЕТ 6659
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я не пойму: сегодня пришла вторая платежка за газ.., надо оплачивать...! а кому, за что?
цена на газ уменьшилась, или нет?
неужели этим тварям мало грабить простой народ, так еще я должен оплачивать ихние космические зарплаты!
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Ніфіга не зрозумів, але з досвіду знаю що від нових методів стає ще гірше. Доведено Україною.
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так від дюсельдорфського ХАПу до нідерландського ще "топтати" і "топтати" ...
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Цена на транспортировку включает зарплату коболева 340 миллионов,в 2018, Витренко и других ахреневших тварей, которые считают по ценам хаба, и берут за транспортировку ещё 1500 тысячи гривен. А ********* кроме как поднимать налоги и цены на оливье, нех больше не умеют
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а ну-ка, зелбойобы, вопрос по географии - где находится Роттердам?
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Зебилы, я запамятовал, где находится Роттердам?
Неужели в Омане?
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Це ж була "ГАНЬБА"!!!
Це ж той самий "Ротердам +", за який ви на Пороха бочку катили, й завдяки цієї брехні обрався бубочка...
Що скаже тепер скабєєва на г+г??? - мабуть порве на шмаття???
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А Нидерланды, случаем, не в Роттердаме находятся?
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а яке відношення має нидерландский ХАП до газу добутого в Україні який як частина надр звісно належить народу України ?
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не раскачивайте лодку, а то барыга нападет
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Бред, цена для населения должна быть равна стоимости добычи газа в Украине+ надбавка на развитие отрасли. Ну на крайняк средней ценой между европейским хабом и украинской добычей.
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Бред, цена для населения должна быть равна стоимости добычи газа в Украине+ надбавка на развитие отрасли.



Так ведь все сходится...стоимость добычи в Украине + надбавка = цена на нидерландском хабе... Кабмін вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі - Цензор.НЕТ 8220
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Дебілятко анґуша то ти бавці на базарі росказую що її курка мусить коштувати як в гастраномі+ талон та тролейбус Кабмін вніс зміни у формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі - Цензор.НЕТ 4798
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почти шо роттердам плюс стоимость гаса в ирландском пабе
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это сколько же Украина поставила газа в Голандию что население должно оплатить его обратную доставку ?

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Сборище пидров в коментах. Хоть бы один указал цену на сегодняшний день
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" на нидерландском хабе " ???
а почему нидерланский а не германский или австрийский, они же ближе до Украины
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Пастухи: "Порошенко, Роттердам+, Мальдивы, офшоры "
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: " офшоры, Мальдивы, Порошенко, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, у нового гаранта офшорные компании, тайный отдых в Омане, льготы на энергоресурсы кАломойскому, народу дулю.
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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Ну что ЗЕбилы, В Ротердам через Попенгаген делаем цены для народа???

Мародеры Оманские! Барыги ЗЕленые!

А как Пороха, обвиняли, как обвиняли!!!
Жрите теперь свою ЗЕвласть вдоволь!
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Шото не слышу - "маладецумницатакдиржатьверимвтибя!" и прочее. А ваащета это Порох виноват и папередняязлачиннаявлада.
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"Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе" -
Яценюк: Газ для населения стоит от 70 до 100 долларов, в зависимости от того где его добывают. Юлия Тимошенко: «Справедливая цена на газ украинской добычи - 2550 грн за 1000 куб. м»
Зелёные точно такие же как шоколадные, также нагло обворовывают украинцев.
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