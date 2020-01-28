 Посольство советует украинцам выехать из Китая из-за коронавируса

Об этом сообщает посольство в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию граждан, находящихся на территории Китая! В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством Украины.
"Советуем следить за оперативной информацией на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/), сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти", - отмечают в посольстве.
В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить на "горячую линию" Посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты emb_cn@mfa.gov.ua.
"16 студентов обучающихся в Китае эвакуировала канадская эвакуационная миссия. Один из них уже вернулся и по прибытии госпитализирован. Наличие факта заражения не подтверждено."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Интересно, "бубочка" скажет канадцам спасибо?
Я помню, как было в Одессе, во время холеры. Войска стояли по периметру Одессу с оружием и патронами. Один солдат от другого на расстоянии 50-100 метров. Моему другу повезло стоять прямо посреди бахчи со спелыми арбузами. Кому-то повезло стоять на полевой дороге - чтобы выехать из Одессы по проселкам платили таксистам по 300 рублей с человека. Сержант в армии получал аж 10 руб. 50 коп. на сигареты. Но тогда было государство и приказ на карантин вовремя отдали, и дали разрешение стрелять вовремя и главное, что Печерский суд не признал этот приказ антиконституционным! И саеэпидстанции по всей стране работал. И холера - детская игрушка. На стакан воды 10 капель соляной кислоты и холера тебе в этот день не страшна. Или бухай Алиготе по 70 коп. за бутылку.