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Все про:вирус (143) Китай (1058) посольство (591)

 Посольство советует украинцам выехать из Китая из-за коронавируса

Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинцам по возможности покинуть эту страну в связи со стремительным распространением коронавируса.

Об этом сообщает посольство в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию граждан, находящихся на территории Китая! В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством Украины.

"Советуем следить за оперативной информацией на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/), сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти", - отмечают в посольстве.

В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить на "горячую линию" Посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты emb_cn@mfa.gov.ua.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172205
 
 
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И привезти его сюда? Нет уж пусть в Китае чалятся
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и посольству не мешало на время подмотать в Неньку, пока все не успокоится, а то наверняка по концовке могут что нибудь завезти к нам.
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СЕ-ВЕ-ТУ-ЕТ?
"16 студентов обучающихся в Китае эвакуировала канадская эвакуационная миссия. Один из них уже вернулся и по прибытии госпитализирован. Наличие факта заражения не подтверждено."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Интересно, "бубочка" скажет канадцам спасибо?
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Нужно закрывать границу для китайцев. Вчера в ТРЦ столкнулся с дремя азиатами. Не понял китайци или японцы, но дыхание на всякий случай задержал.)))
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это уже похоже на параною. Но лучше перебздеть, чем недобздеть, как говорится Посольство радить українцям виїхати з Китаю через коронавірус - Цензор.НЕТ 1006
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кролики це не только ценный мех и диетическое мясо
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После того, как китайцы сообщили о заразности пациента в инкубационном периоде нужно было сразу же всех приехавших из Китая помещать на 14-дневный карантин или до получения подробных анализов. Сейчас уже вполне может быть, что поздно - розыгрыш лотереи уже состоялся!
Я помню, как было в Одессе, во время холеры. Войска стояли по периметру Одессу с оружием и патронами. Один солдат от другого на расстоянии 50-100 метров. Моему другу повезло стоять прямо посреди бахчи со спелыми арбузами. Кому-то повезло стоять на полевой дороге - чтобы выехать из Одессы по проселкам платили таксистам по 300 рублей с человека. Сержант в армии получал аж 10 руб. 50 коп. на сигареты. Но тогда было государство и приказ на карантин вовремя отдали, и дали разрешение стрелять вовремя и главное, что Печерский суд не признал этот приказ антиконституционным! И саеэпидстанции по всей стране работал. И холера - детская игрушка. На стакан воды 10 капель соляной кислоты и холера тебе в этот день не страшна. Или бухай Алиготе по 70 коп. за бутылку.
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Вид строительной площадки под инфекц ликарню в Ухане
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Ще чого! Хай сидять у своєму Китаї! Заборонити їм в'їзд до України!
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