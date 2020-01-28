EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1466  21
Все про:Верховный Суд (805) иск (538) увольнение (1803) Труба (267)

 Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Труба сообщил в Telegram.

"Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение", - заявил он.

"Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", - подытожил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности Директора ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Теперь будем #башить Третьякова, бл#дь": На "записях" Труба рассказал о приказе из ОП относительно экс-нардепа. АУДИО

Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172199
 
 
 Топ комментарии
 
Таких кадров, как Труба и Портнов, надо выносить из кабинета вперед ногами. Иначет от этого рыговскго говна не избавиться никак.

И все бы ничего, но теперь благодаря имбицилам еще и ЗЕленых клоунов выносить надо...
 показать весь комментарий
 
Потому как его не увольнять, а садить надо было.
 показать весь комментарий
 
нова победа Зебобов. Место кажется очень хлебное. Насиров 2.0
Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении - Цензор.НЕТ 1801
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потому как его не увольнять, а садить надо было.
 показать весь комментарий
 
 
Труба коррупционная тварь -- которая должна сидеть в СИЗО под следствием !!! Новая власть делает ошибки как и попередники -- нужно не уволнять а садить !!!
 показать весь комментарий
 
 
Так буває, коли злочинця звільняють без відкритих кримінальних справ. Воно замість того шобдякуяати Богу, що легко відбувся, по, инає "борзіти".
 показать весь комментарий
 
Законы писаны только для людей,подобных трубе.Простому трудяге невозможно восстановиться.
 показать весь комментарий
 
 
Может Труба сам писал разговоры с новой властью, а теперь решает свои вопросы... Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении - Цензор.НЕТ 653
 показать весь комментарий
 
 
Таких кадров, как Труба и Портнов, надо выносить из кабинета вперед ногами. Иначет от этого рыговскго говна не избавиться никак.

И все бы ничего, но теперь благодаря имбицилам еще и ЗЕленых клоунов выносить надо...
 показать весь комментарий
 
 
Ця нова злочинна влада обов"язково понесе відповідальність і не врятує її ні Ростов, ні Оман ні хатинки в Криму.
 показать весь комментарий
 
 
нова победа Зебобов. Место кажется очень хлебное. Насиров 2.0
Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении - Цензор.НЕТ 1801
 показать весь комментарий
 
 
труба пошаливать стал. интрига в том, кого поддержит портнов. тот, ясное дело, и победит в суде.
 показать весь комментарий
 
Началось. Трубка, а ты клетчатое одеяльце то прикупил? Понадобится ведь. У Насирова мона арендовать, недорого Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении - Цензор.НЕТ 7255
Штепа кстати, не только получила компенсацию через евро-суд, но и планирует опять вернуться взад на пост главаря Сравянска
Страна чудес походу тут у нас - немыслимые вещи творит каждый дватрирас.
 показать весь комментарий
 
 
Относительно "кавалеристки" Штепы, то шансы у нее вернуться в мерский кыбынэт весьма велики. НаРОТу Дамбаса она родной человечек. ДА и для ЗЕбилов такие не чужие.
 показать весь комментарий
 
Вот идиот... наговорил себе не на одну статью... вместе того, чтоб зарыться в нору и тихо сидеть, станет субъектом юридических опытов не только будущей власти, еще и нынешней... таких олухов никому не жалко.
 показать весь комментарий
 
 
Бинго, что то он затянул с подачей иска, дольше прийдется ждать компенсацию, и кресло в кабинете такое удобное, наверняка поменяли.
 показать весь комментарий
 
Так их Труба!!! Зелебоб гонит на зелебобов.
Что может бьіть лучше?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх