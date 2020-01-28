 Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик

Советник премьер-министра Юрий Голик в комментарии РБК-Украина назвал проект беспрецедентным, передает Цензор.НЕТ.

"За всю историю независимости Украины еще не было таких амбициозных планов по ремонту дорог. И речь идет не о ямочном ремонте, а о капитальном", - заявил Голик.

Он напомнил, что в Дорожный фонд-2020 заложена рекордная сумма в 31 млрд гривен. Еще около 20 млрд гривен планируют привлечь от международных компаний. Верховная Рада уже утвердила такой тип финансирования.

"При этом премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что, ремонтируя дороги, правительство и частные подрядчики обязаны особое внимание уделять безопасности. В 2018 году на вопросы безопасности на дорогах из бюджета не было потрачено ни копейки, поэтому количество ДТП и смертей продолжает расти. Наша цель - снизить смертность на дорогах до минимума, а в скором будущем – до ноля", - подчеркнул советник главы правительства.

Голик также проинформировал, что "Большая стройка" начнется с 1 марта или в зависимости от погодных условий. Укравтодор больше не будет ремонтировать дороги частями. По словам советника премьера, от такой порочной практики отказались и будут стремиться завершать ремонт полностью в течение года.

Кроме того, как отметил советник, на рынке автодорожных работ будет развиваться конкуренция, поскольку парламент и правительство существенно упростили и стандартизировали процедуры, связанные с проведением тендеров, оценки и контроля качества.

"И, конечно, как сказал Александр Кубраков, мы будем всячески защищать результаты нашего труда: во-первых, подрядчики будут обязаны давать гарантию, во-вторых, мы будем серьезными темпами увеличивать количество пунктов весового контроля, чтобы защитить дороги от разрушения вследствие незаконных перегрузок транспорта", - заверил он.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что Укравтодор утвердил план ремонта объездных дорог вокруг 9-ти населенных пунктов Украины, еще столько же находится на стадии планирования.