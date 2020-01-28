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 Политика Украины
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Все про:дороги (1887) Голик Юрий (63)

 Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик

Кабинет министров и Укравтодор представили программу "Сшить страну". Проект предполагает капитальный ремонт 4 тыс. км дорог международного и национального значения и 2,5 тыс. км местных дорог в течение года.

Советник премьер-министра Юрий Голик в комментарии РБК-Украина назвал проект беспрецедентным, передает Цензор.НЕТ.

"За всю историю независимости Украины еще не было таких амбициозных планов по ремонту дорог. И речь идет не о ямочном ремонте, а о капитальном", - заявил Голик.

Он напомнил, что в Дорожный фонд-2020 заложена рекордная сумма в 31 млрд гривен. Еще около 20 млрд гривен планируют привлечь от международных компаний. Верховная Рада уже утвердила такой тип финансирования.

"При этом премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что, ремонтируя дороги, правительство и частные подрядчики обязаны особое внимание уделять безопасности. В 2018 году на вопросы безопасности на дорогах из бюджета не было потрачено ни копейки, поэтому количество ДТП и смертей продолжает расти. Наша цель - снизить смертность на дорогах до минимума, а в скором будущем – до ноля", - подчеркнул советник главы правительства.

Голик также проинформировал, что "Большая стройка" начнется с 1 марта или в зависимости от погодных условий. Укравтодор больше не будет ремонтировать дороги частями. По словам советника премьера, от такой порочной практики отказались и будут стремиться завершать ремонт полностью в течение года.

Кроме того, как отметил советник, на рынке автодорожных работ будет развиваться конкуренция, поскольку парламент и правительство существенно упростили и стандартизировали процедуры, связанные с проведением тендеров, оценки и контроля качества.

"И, конечно, как сказал Александр Кубраков, мы будем всячески защищать результаты нашего труда: во-первых, подрядчики будут обязаны давать гарантию, во-вторых, мы будем серьезными темпами увеличивать количество пунктов весового контроля, чтобы защитить дороги от разрушения вследствие незаконных перегрузок транспорта", - заверил он.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что Укравтодор утвердил план ремонта объездных дорог вокруг 9-ти населенных пунктов Украины, еще столько же находится на стадии планирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3172198
 
 
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Ну ведь и тут ЗЕкоманда обосрется, к гадалке не ходи!
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Им обязательно опять помешают Порошенко и порохоботы.

Что же насчет всего прошлого звиздежа ЗЕленых ублюдков - чего не помнят, того не было.
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Чекали економічного прориву, але трубу прорвало зовсім у іншому місці. Сантехніків нема, є тільки юристи. Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 7995
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обрива ...точніше летимо у прірву з прискоренням 40 g (ж) ...
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А звіт про півроку роботи кабміну є? Це я до того, щоб прикинути реальність (факти) з віртуальністю (плани).
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Количество танков - X....хотя нет, больше - Y. Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 2696
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Про рос экономики на 40% мы уже слышали....послушаем и про дороги, которые с ноября 2019 стали соответствовать европейским стандартам... Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 3077

Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 8766
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"существенно упростили и стандартизировали процедуры, связанные с проведением тендеров, оценки и контроля качества." Да куда ещё упрощать процедуры оценки и контроля качества?
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Пропную контроль якості проводити в децибелах - можна заміряти рівень гучності матюків, коли їдеш по "відремонтованій" дорозі.
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для таких беспрецедентных планов придумана хорошая пословица - "дурень думкой багатіє"
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Весна прийде - будувати будемо! Безпрецедентно! Так же, як минулої весни саджали!
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Ех, плять...а че не мильен киламетров и сто тысяч мильярдов? Брехать так брехать! Чем наглее ложь - тем быстрее зетипиллы в нее поверят!
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Ага, вони вже говорили про 40% росту ВВП за 5 років. 40% ВВП за 5 років - це 7-8% росту ЩОРОКУ...У нас у 2 кварталі 2019 ледь-ледь 4,6% росту намітилося, а в 4 кварталі - падіння десь до 2% і обвал промвиробництва на 7,5%...
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7,5% - це падіння промвиробництва в листопаді,в грудні падіння склало вже 8,3%,тобто криза поглиблюється.
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Вже був безпрецендентний зріст економіки у 40 відсотків...
чи не було???
а куди подівся - ти ж так голосно про це повідомляв???
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...Захваченный херсонский завод карданных валов начали вырезать на металлКупленный за копейки с тайного аукциона Херсонский завод карданных валов начали вырезать на металлолом.Об этом МОСТу рассказали сразу несколько сотрудников завода.Ранее мы писали о том, как контроль над заводом захватила группа Игоря Рабинера, Алексея Панасюка и Валерия Боржкова за 2% от стартовой стоимости. При этом публично они объяснять эту покупку не стали, а в разговорах с потенциальными покупателями завода уверяют, что сделка прошла юридически чисто, без криминала и силовых акций, как обычно бывает с предприятиями-жертвами рейдеров.Но это не совсем так. Верней - совсем не так.Пока юристы законного собственника завода пошли в суды и пытаются цивилизованным способом добиться законного решения, в Херсоне началась силовая часть сценария.https://antikor.com.ua/articles/355124-zahvachennyj_hersonskij_zavod_kardannyh_valov_nachali_vyrezatj_na_metall
...
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Плани то дуже гарні,але постає питання - звідки в бюджеті візьмуться гроші на це,якщо станом на 23.01 в загальний і спеціальний фонди держбюджету не надійшли заплановані кошти в сумі 42 мільярди(!) гривень?
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Проект папи Карломойського безпрецедентний! Одне буратіно чого варте!
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У нас есть две беды. И если с одной из них можно управиться при помощи бульдозера, асфальтоукладчика и катка, ... то с дорогами что-то нужно делать.
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Тут вже була новина про ремонт доріг: (https://censor.net.ua/news/3172165/6_tys_km_otremontirovannyh_dorog_za_85_mlrd_griven_glava_ukravtodora_kubrakov_ozvuchil_plany_na_2020)
І от я шо собі подумав: більш 14млн грн на кілометр - то вже перемога чи ще Порох винен?
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Огласите весь список, пожалуйста, желательно в денежном эквиваленте.
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Да и потом - я дам тебе десять тысяч люстр. (С) Карлсон
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Ще й з підігрівом ! Проект ремонта тысяч километров дорог за год является беспрецедентным, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 6027 Брехати, не мішки тягати
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це "уряд" розпочав "звіт" за 5 місяців діяльності ...
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Как бы нет объявлений о наборе персонала на эти беспрецедентные стройки-прорывы.К чему бы это?
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