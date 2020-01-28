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Все про:Беркут (8578) прокурор (953) евромайдан (6827) Донской (6) Офис генерального прокурора (51)

 Рябошапка вернул предыдущую группу прокуроров в дело экс-"беркутовцев"

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам о расстрелах на Майдане.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о группе прокуроров в деле по убийствам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. Постановлением от 27 января Рябошапка вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова, а также усилил группу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рябошапка вернул предыдущую группу прокуроров в дело экс-беркутовцев 01

Напомним, 28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу. Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинения в деле, окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве. В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства. 29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-"беркутовцев".

14 января Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской отвел трех новых прокуроров в деле против экс-"беркутовцев" - Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марину Мазепину. Вместе с тем суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании. Суд предоставил Офиса генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-"беркутовцев" и на ознакомление их с материалами этого производства.

Источник: https://censor.net.ua/n3172197
 
 
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Та зеленских же отпустил беркутовцев в росисю, какой смісл возвращать теперь старіх прокуроров? Рябошапка вернул предыдущую группу прокуроров в дело экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 347
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І цей - наперсточник, а не державний діяч: "Вєрчю-кручю..."
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Рябошапка ЗА ТО ЧТО ОТПУСТИЛ БЕРКУТОВЦЕВ расстреливавших Майдан (НЕБЕСНУЮ СОТНЮ) будет сидеть в тюрьме ПОЖИЗНЕННО
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Їх звільнили тимчасово - щоб виконати домовленності з хублом і звільнити беркутівців від відповідальності. Тепер коли беркутня врятована, можно продовжити імітацію робити над справами Майдану.
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От же чмо.... Це саме ті прокурори, що відмовлялись подавати прохання про те, щоб не обирати запобіжний захід беркутні. І саме цьому їх прибрали, а поставили на справу безпринципних гнид. А тепер наче познущався, знов повернув їх на справу, перед цим допомігши злочинцям скоїти втечу.
Рябошапка- ти ЧМО!!! Рябошапка- ти співучасник втечі злочинців!!! Усі, хто приймали участь у самій масовій втечі злочинців за всю історію України постануть перед судом. Звичайно не зараз, а через 4 роки.
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Хтось в цій країні вірить у реформи судової системи, коли судами керує няня - портнов?
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