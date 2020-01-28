 Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и выполнения Минских договоренностей, а также состояния дел во временно оккупированном Крыму. Во время заседания Совета ассоциации стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегацию Правительства Украины возглавит Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Делегацию Европейского Союза – Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.
В украинскую правительственную делегацию также входят: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр образования и науки Украины Анна Новосад, Министр финансов Украины Оксана Маркарова, заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – Торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.
Кроме участия в пленарном заседании, во время визита в Брюссель глава украинского правительства проведет двусторонние встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепом Боррелем, Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, а также встречу с представителями бельгийского бизнеса.
"По итогам 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в 18:15 (по местному времени) состоится совместная пресс-конференция Алексея Гончарука и Жозеп Борреля", - отметили в КМУ.
Напомним: это первое заседание с новым составом украинского Правительства и новым составом Европейской комиссии.
Об этом сообщает Госказначейство.
Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривен, что на 24% выше показателя годом ранее.
Как известно, госбюджет-2019 предусматривал предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.
Напомним, в конце прошлого года Минфин сократил расходы из-за нехватки средств. Из-за недовыполнения доходов финансирование некоторых госпрограмм осуществлялось в порядке приоритетности.
По результатам 2019 года доходы общего фонда Государственного бюджета Украины выросли на 5,5% до 879 800 000 000 грн.
Алексей Мамойленко
Треба просто перестати красти!)))
Подобається · Відповідь · 1 · 10 год
Александр Гапон
Зато новые лица...И что характерно, Зебилы не каятся.
Подобається · Відповідь · 2 · 10 год
генадій володимирський
Бездарність, відсутність досвіду, апломб.
Подобається · Відповідь · 1 · 10 год
Анатолий Ткачук
Ох и накерують, хозяева.
Подобається · Відповідь · 1 · 10 год
Сергій Слюсаров
Это снова Порох виноват?
Да нет это Вы уже, Зебилье необразованное!
Подобається · Відповідь · 1 · 10 год
Василий Степовий
Вопрос только один. Кто голосовал за этих мудаков во главе со ШРЕКОМ?