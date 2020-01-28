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 Политика Украины, За рубежом
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 Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Брюсселе во вторник состоится Шестое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и выполнения Минских договоренностей, а также состояния дел во временно оккупированном Крыму. Во время заседания Совета ассоциации стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что делегацию Правительства Украины возглавит Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Делегацию Европейского Союза – Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

В украинскую правительственную делегацию также входят: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр образования и науки Украины Анна Новосад, Министр финансов Украины Оксана Маркарова, заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – Торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

Кроме участия в пленарном заседании, во время визита в Брюссель глава украинского правительства проведет двусторонние встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепом Боррелем, Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, а также встречу с представителями бельгийского бизнеса.

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"По итогам 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в 18:15 (по местному времени) состоится совместная пресс-конференция Алексея Гончарука и Жозеп Борреля", - отметили в КМУ.

Напомним: это первое заседание с новым составом украинского Правительства и новым составом Европейской комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3172194
 
 
 Топ комментарии
 
Товарищи папуасы. Разрешите начать наше заседание с констатации того факта, что президент у нас ....не очень разбирающийся человек. Без оливье ему сложно понять, о чем идет речь. Товарищи папуасы. Вы знаете, что такое оливье?
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Товарищи папуасы. Разрешите начать наше заседание с констатации того факта, что президент у нас ....не очень разбирающийся человек. Без оливье ему сложно понять, о чем идет речь. Товарищи папуасы. Вы знаете, что такое оливье?
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Думаю, що слова "в економіке" потрібно забрати. Так буде і краще, і точніше.
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Воно і не дивно, людина, яка не змогла сформувати свій сімейний бюджет так, щоб заплатити за комуналку - іншого ставлення не заслуговує Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 3558
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В 2019 году дефицит бюджета Украины составил 78,050 миллиарда гривен, что на 32% выше годом ранее.
Об этом сообщает Госказначейство.
Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривен, что на 24% выше показателя годом ранее.
Как известно, госбюджет-2019 предусматривал предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.
Напомним, в конце прошлого года Минфин сократил расходы из-за нехватки средств. Из-за недовыполнения доходов финансирование некоторых госпрограмм осуществлялось в порядке приоритетности.
По результатам 2019 года доходы общего фонда Государственного бюджета Украины выросли на 5,5% до 879 800 000 000 грн.

Алексей Мамойленко

Треба просто перестати красти!)))

Подобається · Відповідь · 1 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

Александр Гапон

Зато новые лица...И что характерно, Зебилы не каятся.

Подобається · Відповідь · 2 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

генадій володимирський

Бездарність, відсутність досвіду, апломб.

Подобається · Відповідь · 1 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

Анатолий Ткачук

Ох и накерують, хозяева.

Подобається · Відповідь · 1 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

Сергій Слюсаров

Это снова Порох виноват?
Да нет это Вы уже, Зебилье необразованное!

Подобається · Відповідь · 1 · 10 год

Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2953

Василий Степовий

Вопрос только один. Кто голосовал за этих мудаков во главе со ШРЕКОМ?
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але прибарахлитися навіть для правнуків встигнуть..
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кстати, да. а я мучился, не мог вспомнить, кого мне этот зе-"артыст" напоминает.

Під головуванням Гончарука сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 3912
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Мля.... Євробюрократи вирішили розважитись. Тіпо, у нас якісь тут комікі мляві, а я одного з самокатом знаю --- агонь. А бек-вокал --- пацталом. Всі в клуб.
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А Ара хам ия там выступит перед журналистами из России?
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Адже можна було уникнути такої ганьби. Можна було призначити прем'єром або Саакашвілі, або когось із наших знаменитих економістів Ланового, Новака ... А зараз уже ніщо команду Зеленського не врятує від краху. Думаю, що навіть Саакашвілі не погодиться йти до Зеле прем'єром. Це йому треба ганьбитися? І розпродавати землю українським олігархам?
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Хотілося б вірити, що на цей раз не буде соромно за країну, але ж то Гончарук керувать буде... І знову буде все так, як останні пів року.
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