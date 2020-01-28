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 Мы ожидаем полной прозрачности от Ирана, - Трюдо рассказал в парламенте Канады о расследовании катастрофы самолета МАУ

Депутаты канадского парламента на первой сессии нового созыва почтили минутой молчания память жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который разбился 8 января в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как договорено во время обсуждений между представителями всех партий в парламенте, существует согласие относительно чествования минутой молчания жертв катастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" PS752. Приглашаю депутатов встать", - объявил спикер парламента Энтони Рота.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От президента Ирана Рухани в течение трех дней скрывали факт ракетного удара по украинскому самолету, - NYT

После минуты молчания лидер оппозиции Эндрю Шир поблагодарил премьер-министра Джастина Трюдо за информирование оппозиции и всех канадцев о ситуации с катастрофой. Он также поинтересовался у главы правительства прогрессом в привлечении к ответственности виновников и возвращении в Канаду тел погибших.

"Мы привержены поддержке родственников и близких, нашими приоритетами остаются прозрачность, подотчетность и справедливость. Я прямо сказал президенту Рухани, что канадцы требуют от иранских властей всемерного сотрудничества... Мы продолжаем ожидать полной прозрачности и полноценного расследования от Ирана", - отметил Трюдо.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3172192
 
   
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Видите, Трюдо переживает, делает заявления. А наш зеленских и гончарук уже забили давно на тот самолет Мы ожидаем полной прозрачности от Ирана, - Трюдо рассказал в парламенте Канады о расследовании катастрофы самолета МАУ - Цензор.НЕТ 9523
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Мы ожидаем полной прозрачности от Ирана, - Трюдо рассказал в парламенте Канады о расследовании катастрофы самолета МАУ - Цензор.НЕТ 4149 Kavkaz Center

@newkc14

·8 ч

#Путин готов к масштабной военной авантюре с применение ядерного оружия. Счёт идет на недели #Пионтковский и #Соловей прогнозируют масштабную военную авантюру Путина с ядерным ударом по #Европе

https://youtu.be/Q5mkKKeDjMo
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маловероятно, там у них бабло и недвижимость, какой смысл ?
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"Членограй І, Великий і Неповторний, вже добу, як закінчив візит у Польщу... Тиша... Мабуть, такий великий обсяг "досягнень" від цього візиту, що "блазенята" не можуть визначиться з "пріоритетами"... (Лєнкині "походи" по варшавських бутіках не враховуються)...
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Якщо власник літака не буде вимагати, то ніхто і ніколи не назове конкретних винуватців стрілянини по літаку. А, тим більше - не назове установки, і як вона потрапила до Ірану в обхід санкцій.
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Тела погибших украинцев уже возвращеньі , Иран признал свою ответственность. Єто работа на результат , а не потужное бла-бла-бла , к которому мьі привьікли за пять предьідущих лет.
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Да прицел давно уж сбит. Эту прозрачную проза...ость даже сов.нождаком не протереть.
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Почему не возбуждено уголовное дело, а так расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет Ирану не выплачивать компенсации семьям погибших.
В результате родственники погибших будут судятся с авиакомпаниями и страховщиками .
А это от 3,5-5тысдолларов за пассажира.
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