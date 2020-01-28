 Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса будут в Украине в конце недели, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он сообщил, что диагностика нового типа коронавируса проводится посредством исключения других заболеваний.

По его словам, сегодня в мире нет средств для диагностики именно коронавируса 2019-nCoV.

"Сначала пациента диагностируют на грипп. Если подтверждения диагноза нет, то проводится диагностика на тип коронавируса, который присутствует в Украине. Диагностические системы есть в лабораторных центрах каждой области страны", – рассказал Коваль.

Если же и эти результаты также будут негативными, а самочувствие пациента не улучшится, то образцы будут отправлять в одну из двух лабораторий Киева, где будет проводиться дополнительное обследование на все имеющиеся вирусы.

В случае отрицательного результата и в этих лабораториях образец отправят в лабораторию ВОЗ.

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Замминистра также рассказал о случае со студентом из Львова. Он приехал в город на автобусе, а домой добрался на такси, где и почувствовал симптомы подобные гриппу.

После этого студент обратился к врачам, которые обнаружили подозрение на коронавирус.

К слову, Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения коронавируса в мире.