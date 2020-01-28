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 Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса будут в Украине в конце недели, - Минздрав

В конце этой недели, максимум начале следующей, Украина должна получить тест-системы, с помощью которых можно будет уменьшить продолжительность диагностирования заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он сообщил, что диагностика нового типа коронавируса проводится посредством исключения других заболеваний.

По его словам, сегодня в мире нет средств для диагностики именно коронавируса 2019-nCoV.

"Сначала пациента диагностируют на грипп. Если подтверждения диагноза нет, то проводится диагностика на тип коронавируса, который присутствует в Украине. Диагностические системы есть в лабораторных центрах каждой области страны", – рассказал Коваль.

Если же и эти результаты также будут негативными, а самочувствие пациента не улучшится, то образцы будут отправлять в одну из двух лабораторий Киева, где будет проводиться дополнительное обследование на все имеющиеся вирусы.

В случае отрицательного результата и в этих лабораториях образец отправят в лабораторию ВОЗ.

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Замминистра также рассказал о случае со студентом из Львова. Он приехал в город на автобусе, а домой добрался на такси, где и почувствовал симптомы подобные гриппу.

После этого студент обратился к врачам, которые обнаружили подозрение на коронавирус.

К слову, Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения коронавируса в мире.

Источник: https://censor.net.ua/n3172191
 
   
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очень похоже на учения в живом режиме.....и вирусняк не самый убийственный, но новый, чтобы показать как распространится в геом. прогрессии по миру и смогут ли побороть и за сколько времени. В общем весь мир подопытный кролик....http://russian.people.com.cn/n3/2018/0108/c31517-9312797.html?fbclid=IwAR0PPf6lEstfF1W7Hj1tNamDcT5fRGiHYv-q4RQCGPUmfcHieF-1*******
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Озброювались ядрьоними бімбами? Є дещо ефективніше.
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Тест-системи це добре. Але звідки візьмуться в кожній області кваліфіковані спеціалісти і акредитовані вірусологічні лабораторії? Тому ця заява - до дупи
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Успокойся мы просто умрем. Медицина уничтожена. Давно к врачам ходил?
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Любой микробиолог или лаборант это пособен сделать без проблем.
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Другое дело, что барыжная влада в 2015-ом закрыла СЭС!
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Нада закинуть коронавирус в ордло а так же в крым и закрыть границу с ними и парашей на ключ, и заминировать полностью периметр. И никого не пускать, и не выпускать. И проблема крыма и огрызков донецкой и луганской областей решится сама собой Тест-системи для прискорення діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3441
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А с переносчиками что будете делать (кошки, собаки, птицы, летучие мыши и даже змеи)?
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а что вирус передается от человека к кошке? бедные китайские котейки Тест-системи для прискорення діагностики коронавірусу будуть в Україні наприкінці тижня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2150
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С такой медициной как у нас вирус сдохнет где-то в очередях или в разъездах между врачами находящимися в разных концах города.
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Пусть ответят, где они покупают тест. Точно у рашки! А значит, эти системы не сработают!
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