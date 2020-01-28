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 Власти Китая принимают все меры для обеспечения безопасности иностранцев в сложной эпидситуации, - замглавы МИД КНР

Китай выполняет все международные обязательства в области защиты безопасности иностранных представителей на своей территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"В нынешней сложной эпидемиологической ситуации китайское правительство (...) предприняло решительные меры и будет и впредь выполнять свои международные обязательства, своевременно решать разумные проблемы иностранных граждан в Китае и со всей ответственностью обеспечивать их безопасность", - заявил дипломат на встрече с представителями иностранных дипмиссий в Пекине.

Он выразил признательность всем странам и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за "понимание и поддержку" усилий китайских властей в области борьбы с новым типом коронавируса.

Со своей стороны, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с находящимся в Пекине главой ВОЗ Тедросом Аданом Гебреисусом заявил, что "Китай располагает всеми необходимым средствами, а также полон уверенности в победе над новым коронавирусом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Шри-Ланке

Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515. сообщили власти страны.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3172188
 
   
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Я чомусь думав що першими з бойовими вірусами награються рукодупі кацапи, а вийшло що їхні хазяї- китайці.
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Власти Китая тщательно скрывают масштабы трагедии.это что ссср после Чернобыля.
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Если ты ссылаешься на информацию кавказцентра, то масштаб проблемы там сильно преувеличен.
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Надо просто перестать дышать - МОЗ Украины.
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Ветер разнесет вирус с космической скоростью.18 стран уже заражены
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Я в Plague Inc коли граю теж Китай першим інфікую. За рік людству приходить хана.
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ти нюхай бензин замість гри ... і твоє життя налаштується
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Він своє вже налаштував. Ділиться опитом Влада Китаю вживає всіх заходів для гарантування безпеки іноземців у складній епідситуації, - заступник міністра закордонних справ КНР - Цензор.НЕТ 9777
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Пока главное не сказали-а подверженнали вирусу белые или только желтая расса? Россия еще СПИТ и не закрывает границу. Правительство хочет уменьшения численности своего народа,который мешает им.Китаезы вторые вруны на планете(первые сами знаете кто),Если перейдет от них к России,то и к соседям попадет(не дай Бог конечно,тфу-тфу)
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первая вспышка короновируса была в Китае в 2002 году. Тогда они всё утаили и имели большие проблемы. Теперь пошли другим путём и всех предупредили заранее . Есть только сомнения в правдивости количества заражённых и умерших , а так беде она и в Китае беда.
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Я чомусь думав що першими з бойовими вірусами награються рукодупі кацапи, а вийшло що їхні хазяї- китайці.
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Бо треба було вам, грабчись, першою рашу інфікувати))) а думки - матеріальні)))
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