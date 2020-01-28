 В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ООН в Twitter.
"С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек - но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн - старше 60 лет", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.
"Разговор на Дерибасовской:
- Изя, а шьо это Ви перешли на укгаинский? Ви так боитесь "бандёр"?!...
- Ні, Ісраель Соломонович, я боюсь, що у іншому випадку прийде Путін, мене захищать, зі своїм "руським міром"...
Але краще не давайте нічого.
Бо все розкрадається мавпами.
За 5 років ні моя родина ніхто з мого оточення від вас нічого не отримали.
ВІД СЛОВА ЗОВСІМ.
"Наслушавшись, на сон грядущий, из телевизора, "сказок дедушки Путина", о необозримо богатой "матушке-России", "крымчане и "донбасситы" решили прильнуть к этой груди и сосать, сосать её "сисю"... А Путин, после этого, подсунул им "писю"...".
Именно люди после 60-ти там получают две пенсии, а в магазинах и на рынке есть всё, только дороже. Но две пенсии.
Прибавьте ещё коммуналку в 2,5 раза дешевле, чем у нас.
Не знаю обо всём остальном, но по производство пищевых продуктов там работает, как и работало. Непонятно, откуда сырьё.
Их учебные учреждения продолжают обучение студентов почему-то.
Ахметовские производства там работают, как будто и нет никакой войны.
Наши СМИ периодически ругают Беларусь за поставки туда комплектующих, из которых ТАМ собирают трактора и машины для уборки мусора. И это рабочие места. И это только вершина айсберга.
А почему нет? Канитель тянется 6-й год, никто ничего, "мы не оставим наших людей", как кричал Яценюк, газ и электроэнергия - пожалуйста, и можете не платить, пенсии - пожалуйста ( хотя по международным законам от 49-го года, обеспечивать оккупированные территории обязан оккупант), рабочие места ТАМ наши олигархи обеспечивают - чего ж не жить как нибудь? - И вдруг узнаём, что мы, оказывается, ничего не знаем, что там гуманитарная катастрофа!
хотел аналогичный пост написать.
слышал что живущие там просто с жиру бесятся по сравнению с НЕ оккупированными территориями (с нами).
Ну так а почему бы быдлте и не звать "русский мир"? ГейРопы им нафиг не нужны - а 2 пенсии, минимальная коммуналка и бесплатная медицина - чем плохо?