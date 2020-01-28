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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11547) НАТО (6647) госслужащие (255) Кулеба Дмитрий (249)

 Кабмин и НАТО впервые проведут спецтренинги для чиновников из 52 госучреждений, - Кулеба

В этом году в Украине состоится специализированный курс в рамках Программы Украина-НАТО по профессиональному развитию, во время которого лучшие специалисты Альянса и Украины впервые будут учить служащих из 52 государственных учреждений навыкам публичных выступлений, аналитического мышления, стратегического планирования, проектного менеджмента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в понедельник, 27 января, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Украинская госслужащие, которые занимаются евроатлантической интеграцией в государственных учреждениях, имеют хороший уровень профессиональных знаний. Но всегда существовал серьезный недостаток навыков публичных выступлений, презентаций, владения английским языком и др. В этом году мы впервые организуем при поддержке Альянса масштабный тренинг по повышению именно таких навыков для специалистов 52 украинских государственных институтов", - рассказал вице-премьер-министр.

В учебном курсе примут участие государственные служащие, в должностные обязанности которых входят вопросы евроатлантической интеграции Украины. Для проведения тренингов в Украину прибудут лучшие специалисты Альянса, а также будут привлечены украинские эксперты, в частности, негосударственного сектора.

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"Благодаря такому обучению Украина будет иметь, образно говоря, спецподразделение профессиональных евроатлантистов на государственной службе. Это один из прагматических шагов нашего правительства, направленный на реальное сближение Украины с НАТО, что существенно повысит эффективность взаимодействия между нашим государством и Альянсом. За таких госслужащих будет не стыдно", - пояснил Кулеба.

Обучение будет проходить в рамках проекта "Champions 100", который организовывается Программой Украина-НАТО по профессиональному развитию гражданского персонала сектора безопасности и обороны Украины (Professional Development Program) совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции. По результатам обучения участники получат сертификаты.

Программа Украина-НАТО по профессиональному развитию гражданского персонала сектора безопасности и обороны Украины воплощается в рамках Комплексного пакета помощи Украине, который был одобрен на Варшавском саммите НАТО 9 июля 2016 г. в ответ на агрессию РФ против Украины с целью помочь нашему государству в реализации первоочередных задач реформирования сектора безопасности и обороны и достижения совместимости ВСУ с силами НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3172186
 
 
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А практические занятия в полевых условиях будут?
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Аналитически могут мыслить только 5 человек из 5000.Остальные студенты со шпаргалками азбуку учат.
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