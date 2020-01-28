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Все про:вирус (143) Львов (3591) Когут Олег (1)

 Во Львове госпитализировали и изолировали в отдельном боксе студента, вернувшегося из Китая. У него насморк и кашель

Во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая. У него кашель и насморк, поэтому родные вызвали скорую - первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса из Китая, но специалисты будут проводить окончательные исследования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил Олег Когут, заместитель руководителя ГУ Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины.

"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", — рассказал он.

По словам Когута, несмотря на незначительные симптомы и то, что юноша учится далеко от города Ухань, медики скорой госпитализировали его и изолировали в отдельном боксе.

"Ему в больнице провели исследования на грипп, установлено не было данных заболеваний. И отобрано определенное количество проб из носоглотки и ротоглотки, сейчас эти пробы поступили в нашу лабораторию и завтра мы будем проводить исследования", — сказал он.

Когут уточнил, что эти тесты уже не быстрые, а более подробные, после них пробы передадут лаборатории Центра общественного здоровья для продолжения исследований.

"Сказать, это действительно коронавирусная инфекция или нет, сегодня не представляется возможным, но еще раз повторяю, что состояние его средней тяжести, симптоматики, которая говорила бы, что это тяжелый респираторный синдром, фактически на сегодня нет, но береженого бог бережет, и мы пока себя подстраховали и я считаю, что наши действия были правильными", — сказал представитель лабораторного центра.

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Также Когут отметил, что даже если окажется, что это именно коронавирус, то его "очаг" уже локализован — юноша находится в боксированной палате в инфекционном стационаре и "от него уже никто не заразится".

Он рассказал, что 19-летний студент прилетел из Китая в Варшаву, откуда уже ехал во Львов на автобусе.

"Сейчас мы работаем с пограничной службой, мы хотим по возможности установить и водителя перевозчика, а может нескольких, и пассажиров, которые были. Кроме пограничников, нам это не даст никто", — отметил Когут.

Он добавил, что еще два человека были в контакте с юношей — водитель такси, его имя и фирму такси парень помнит, а также мать студента. Мать сейчас также в больнице, но у нее, по словам Когута, никаких симптомов болезни нет.

"Единственное, что она, будучи непосредственно в контакте с больным, она находится под контролем", — резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3172185
 
   
 Топ комментарии
 
200 построенных неотложек Гончарука уже борятся (дерутся) за этого пациента.
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"от него уже никто не заразится"_______"студент прилетел(самолет полный людей) из Китая в Варшаву, откуда уже ехал(водитель пассажиры, пограничники, люди на вокзалах) во Львов на автобусе"
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Поймали лабораторную "обезьянку" для опытов! У Львові госпіталізували та ізолювали в окремому боксі студента, який повернувся з Китаю. У нього нежить і кашель - Цензор.НЕТ 5123
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Образцово-показательные выступления. Молодцы.
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Як казав мій викладач- ;помні, іногда лутшє пєрєбздєть, чєм нєдобдєть;.
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Такие вот образцово-показательные выступления не имеют ничего общего с реальностью. Просто, чтобы показать - вона вони працюють. Но, как обычно, палятся на мелочах - вычислили этого студента, который ехал с Варшавы, провели следствие - когда, с кем ехал, выделили отдельный бокс, положили маму в больницу и т.п. Фантастика, да чтобы у нас на простого человека такие бабки потратили? - ни в жисть не поверю. Пиар.
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У нас колись отак перестрахувалися, мужика поклали. Начеб-то нічого все, але щось таки не сподобалося. А через 2.5 години він був уже в морзі. Легені вигоріли.
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Від патогену... На місці легень залишається лише незрозуміла чорна субстанція
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От Патогенного вируса?? За 2,5 часа сгорели легкие??
Как мы еще все живы ??))
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Елементарно. Внаслідок потрапляння вірусу в легені відбувається лізис (розплавлення) легеневої тканини з суцільними крововиливами, внаслідок чого те, що залишилося від легень набуває чорного кольору. Апарати штучного дихання тут вже не допоможуть.. Щось подібне відбувається і при легеневій чумі. Звідти висока контагіозність і смертність серед захворілих
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А можна посилання на якісь научні статті??
Вперше про таке чую
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Та які ще наукові статті... Я практичний лікар і ці речі знаю з досвіду. А щодо патогенезу легеневої чуми чи вірусних захворювань ,викликаних коронавірусами то в неті інформації більше, ніж достатньо.
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Просто никогда такого не слышала. Тем более про случаи из жизни . И чтоб так, за 2 часа. Случаев чумы, у нас тоже вроде не было. Поэтому удивилась, откуда такой опыт.
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200 построенных неотложек Гончарука уже борятся (дерутся) за этого пациента.
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Случаи китайской чумы нашли уже в 18 странах.
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В атмосфере чего только нет,вирусы летают с ветром...
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А хто зараз не чихає і не кашляє? .. Практично кожний другий. То це що ж тепер виходить - по кожному пуку загортатися в біле простирадло і бігти на цвинтар? 😕
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"от него уже никто не заразится"_______"студент прилетел(самолет полный людей) из Китая в Варшаву, откуда уже ехал(водитель пассажиры, пограничники, люди на вокзалах) во Львов на автобусе"
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Поймали лабораторную "обезьянку" для опытов! У Львові госпіталізували та ізолювали в окремому боксі студента, який повернувся з Китаю. У нього нежить і кашель - Цензор.НЕТ 5123
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В Украине нет методики определения коронавируса. Закрыли и что дальше?
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Методики є. Акредитованих вірусологічних лабораторій практично немає. А коронавіруси в Україні реєструються вже не один рік. Просто інші.
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"Це знають ще у яслах малі діти, що лучше перебдіть, ніж недобдіти" (с) Лесь Поедерев'янський
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Вчора, до речі, дивився інтервю одного спеціаліста з цієї болячки - так він сказав, що проти китайського коронавіруса проста медична маска не убереже. Тільки респіратор.
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Зато МОЗ,почему то пешил,что ловить больных нуна тока в Борисполе,Ляшко вчера градусником махал,вирус отпугивал. Премии отрабатывал
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