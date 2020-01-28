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 Наемники РФ за сутки 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов по позициям украинских войск был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Тарамчук - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Кроме того, четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Майорского - из гранатометов различных систем;
- в районе Кондрашовки Новой - из 82-мм миномета;
- рядом с Южным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Новотошковское - из 120-мм миномета - 5 мин.

Кроме того, в 21:50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщаетс , что с начала текущих суток, российские оккупационные войска обстреляли защитников населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ за сутки 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172184
 
 
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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у мене до військових питання, якщо якось з китаю добереться вірус у лугандонію, як там на пропускних пунктах будуть реагувати???
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Ми не можемо допустити "детоксикації" Путіна, він має нести відповідальність за агресію проти України.- Петро Порошенко
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Ми мабуть єдина країна, Головнокомандувач якої лише двічі приїжджав на фронт, і то лише для того, щоб визначити які наступні українські території віддати окупанту.
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Бизнес на крови и эпоха бедности говорили закончился 19 мая 2019 года,когда присягу принял новы начальник
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"Будь яка домовленість з рашистами не варта клаптика паперу , на якому вона написана". Вчи матчасть, Віслюк Оманський. І припини курва гнусава нарешті наживатися на крові українських воїнів
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