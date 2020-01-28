 Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 106 человек, количество зараженных - до 4 515

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Xinhua.
По состоянию на вечер 27 января в Китае новым коронавирусом заразились 4515 человек.
976 пациентов пребывают в критическом состоянии, жертвами вируса стали уже 106 человек.
В общей сложности 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.
Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Вы захватили Крым и часть украинского Донбасса , где воевали на украинской территории почему-то 'за рассею' , но 'вастамнет'. Я об этом. Рашка- лживая страна без собственной истории, с выдуманной правдой и псевдогероями. Даже в вопросах общемировой безопасности и угрозы пандемии- вы врете.
ПавлиныОбычная пневмония, говоришь?
Что мы видим сейчас, вырубали посадки так в Украине смерчи стали появляться. Погода аномальная, снега нету и + на улице (хотя для меня это позитив за газ меньше нужно платить) Австралия горит, в США катаклизмы, в Африке снег выпадает...
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Вот так вот.
И это все, что нам нужно знать об эффективности МИДа Пристайко и Минздрава Скалецкой.