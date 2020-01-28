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 Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 106 человек, количество зараженных - до 4 515

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Xinhua.

По состоянию на вечер 27 января в Китае новым коронавирусом заразились 4515 человек. 

976 пациентов пребывают в критическом состоянии, жертвами вируса стали уже 106 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса вместо "умеренного" до "высокого"

В общей сложности 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172183
 
   
 Топ комментарии
 
Не может быть, чтобы на нарассее не было зараженных. Наверное, скрывают информацию брехливые во всем.
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У вас общая граница с Китаем , но у вас 'никто не заболел'
Вы захватили Крым и часть украинского Донбасса , где воевали на украинской территории почему-то 'за рассею' , но 'вастамнет'. Я об этом. Рашка- лживая страна без собственной истории, с выдуманной правдой и псевдогероями. Даже в вопросах общемировой безопасности и угрозы пандемии- вы врете.
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" Нада проста пиристать болеть . " , " Какая разница ? " - изрек короноосел о короновирусе .
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Не может быть, чтобы на нарассее не было зараженных. Наверное, скрывают информацию брехливые во всем.
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В Украине нет зараженных, это у вас они есть.
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У вас общая граница с Китаем , но у вас 'никто не заболел'
Вы захватили Крым и часть украинского Донбасса , где воевали на украинской территории почему-то 'за рассею' , но 'вастамнет'. Я об этом. Рашка- лживая страна без собственной истории, с выдуманной правдой и псевдогероями. Даже в вопросах общемировой безопасности и угрозы пандемии- вы врете.
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Вы нам враги, да,конечно, а зла мы вам и не желаем, мы просто хотим, чтобы вы сдохли, скоты в страшных муках, вот и всё
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Речь идёт о том, что вы лжецы. У вас даже архивы по ВО до сих пор не открыты , потому как там вскроются преступления сталина против своего народа в полной мере. И тогда вам прийдется тоже менять названия городов и улиц. А скрепы не дают места правде, где не пляшет 'крымнаш' и 'рассея-мать'. Как может быть мать рассея младше 'дочери' Украины?
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Они заспиртованные настолько, что вирусы пьянеют и отпадают от них
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Однозначно радуемся. Чем больше мокшан склеит ласты, тем меньше их поедет на Донбасс убивать украинцев. И чем больше ослабнет вследствие вируса Мордор, тем больше шансов у Украины выжить, как государству.
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Лежить вату єкономические не вьігодно, напишут умер от насморка)))
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" Нада проста пиристать болеть . " , " Какая разница ? " - изрек короноосел о короновирусе .
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Нада просто пірістать лайном бризкатись песик.
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Надо срочно Зекоманда в Китай отправить!
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Саморегуляция природы, борется с перенаселением популяции.
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Опять фармацевты раздувают инфоповод из ничего, смертность от этой "ужасной" и "смертоносной" адской болезни не превышает показатели обычной пневмонии что является 1.5% от заболевших, сейчас около 3% от короновируса, но не стоит забывать что среди неподтвержденных случаев которых вдое больше чем подтвержденных тоже больные этим же типом вируса как минимум 90% что сводит эти 3% смертей к обыденным 1.5%, а так много и так быстро людей заболело только потому что это ВИРУСНАЯ пневмония в ОЧЕНЬ густонаселенном районе, а как мы знаем начнись простуда в доме заболеет вся семья, вирусы они такие - заразные, ниче страшного переболеют и пройдет, а ну еще конечно же не стоит забывать что умирают в 95% случаев только люди с серьезнейшими сопутствующими хроническими болезнями от которых у них ослаблен имунитет, ну а остальные 5%здоровых людей умирают по своей глупости так как обращаются к врачу только тогда когда уже захлебываться жидкостью в легких начинают
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Пока что на 60 выздоровевших 102 умерших. Павлины Обычная пневмония, говоришь?
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Человек губит планету и природу, думаю будет справедливо, если природа немного прорядит ряды человечества. Даже среди украинцев: рубка леса в Карпатах, обмеление Днепра земснарядами, лунные пейзажи на Полесье из-за добычи бурштына, вырубка посадок на всей територии страны и многие другие мелкие пакости человека... Нужно жить в гармонии с природой и не срать там где живешь и все будет ОК
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Вы полагаете, что тунгусы в районе Подкаменной Тунгуски, куда упал знаменитый метеорит, жили не в гармонии с природой? Или динозавры, что-то там вырубали, когда на них похожее счастье свалилось? Люди склонны приписывать природе одушевленность и когда на голову падает, допустим, каштан или град уничтожает урожай, то первая мысль "За что это мне?". А ни за что. Жизнь такова, какова она есть и больше никакова (с)
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Ну про динозавров вы загнули, это 10 миллионов лет назад было и все, что мы знаем про то время это домыслы археологов, по этому упустим этот период. А какую беду принес тунский метеорит, вирус чтоли принес? деревья повалил и шибки повыбивал... всьо..
Что мы видим сейчас, вырубали посадки так в Украине смерчи стали появляться. Погода аномальная, снега нету и + на улице (хотя для меня это позитив за газ меньше нужно платить) Австралия горит, в США катаклизмы, в Африке снег выпадает...
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А какую беду принес тунский метеорит? А убил на немаленькой такой территории кочевавших там тунгусов и туеву кучу зверей. Живших в гармонии с природой.
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На этот раз все кажется гораздо серьёзней.Китай каждый день теряет миллиарды , начинают паниковать мировые биржи ,задействована армия .
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https://twitter.com/SolankeSanjay/status/1221807294926614528?s=09
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В той или иной мере 4 всадника апокалипсиса уже гуляют по планете. И их лидер это Антихрист. По национальности антихрист был евреем. Это еврей, гражданин Израиля и президент другой страны. Угадайте какой. Правильно. Зебилы выбрали себе зеленого Антихриста презедентом. По его велению трясет меркель и умирают султаны, по его велению горят соборы и делают импичменты президентам. А сейчас и коронавирус покосит планету, а при Порошенко такого не было. 73 % что же вы наделали?
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бред не бред, а факты на лицо, хоть и притянутые за уши
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обратись к профильному специалисту, может какие пилюли пропишет.
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Йо-ма-йо та ти вже походу підхопив коронавірус! Он у тебе вже гарячка розпочалася! Терміново кажи нам свою адресу, ми викличемо швидку і тобі допомужуть!
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Китай нужно изолировать от всего мира на 100%.
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Геометрична прогресія щодня... Кепські справи... Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 106 осіб, заражених - до 4515 - Цензор.НЕТ 6807
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Реальні цифри захворілих і померлих значно вищі. Інформація просто приховується органами влади Китаю. Хоча заходи, які вже вживаються з метою локалізації вогнища спалаху вірусної інфекції безпрецедентні. На моїй пам'яті таких заходів безпеки в межах жодної країни за 50 років немає. Але це ще квіточки. Ягідки почнуться з другою мутацією коронавірусу. Ото тоді буде "весело" всьому світу
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В 1918, ще коли не закінчилась І Світова війна, і до 2019 року включно, від вірусного грипу, який називали "іспанка", тільки в країнах, в яких існувала бодай якась статистика, загинуло десь 50 млн. людей, а якщо з іншими країнами, то і всі 100. В більшовицькій Росісі від "іспанки" померли такі відомі особи, як Янкель Свердлов, який віддав наказ розстріляти Ніколая ІІ з сім*єю та челяддю, та коханка ч*Лєніна Інесса Арманд.
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"16 студентов обучающихся в Китае эвакуировала канадская эвакуационная миссия. Один из них уже вернулся и по прибытии госпитализирован. Наличие факта заражения не подтверждено."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Вот так вот.
И это все, что нам нужно знать об эффективности МИДа Пристайко и Минздрава Скалецкой.
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