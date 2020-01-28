 Суд в США разрешил Трампу ограничить выдачу видов на жительство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Этим решением суд разрешил администрации ввести правило, согласно которому определенным категориям иммигрантов могут отказать в выдаче грин-карты. Речь идет о тех, кто потенциально может зависеть от социальной помощи Штатов.

"За" высказались пять судей против четырех.

Таким образом, воплощать новую иммиграционную политику администрации Трампа будет разрешено по всей стране, кроме штата Иллинойс, где решение суда низшей инстанции остается в силе.

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