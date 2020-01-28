 МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в рекомендациях двух ведомств для путешественников, которые намерены посетить Китай или уже находятся там, опубликованных 27 января на сайте МИД и Минздрава.
Ведомства информируют, что частично или полностью карантин введен в 16 городах провинции Хубэй: Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби.
Случаи инфицирования подтверждены практически на всей территории Китая, в том числе в Гонконге и Макао, подчеркнули в министерстве.
Гражданам, которые планируют поездку в КНР или уже находятся там, рекомендуют:
быть бдительными и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию;
принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
избегать контакта с животными, в том числе посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков;
не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой, а также пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.
При появлении симптомов, похожих на грипп или ОРВИ: неожиданного ухудшения состояния, повышения температуры тела, насморка, кашля, – минимизировать контакты с другими людьми и сразу обратиться в медицинское учреждение.
скоро этот Ухань нас посетит....
У повідомленні CSSE відзначається, що інформація про випадки зараження коронавірусів збирається на основі даних Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ), а також американського, китайського і європейського центрів з контролю і профілактики захворювань.
Згідно з представленими на сайті даними, в даний час зареєстровано 2794 випадки захворювання на новий коронавірусів, з них 2737 випадки в Китаї, по 8 випадків у Гонконзі й Таїланді, шість випадків в Макао, п'ять - в США, по чотири - в Австралії, Японії, Малайзії, Сінгапурі і Тайвані, по три - в Південній Кореї і у Франції, два - у В'єтнамі і по одному випадку в Непалі і Канаді.
Кількість осіб, що померли від даного захворювання, за даними CSSE, досягло 80 осіб, кількість осіб, що видужали - 54 людини.
Ще 19 випадків відправлені на аналізи.
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УНІАН
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