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 МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса

Министерство иностранных дел и Минздрав Украины рекомендуют гражданам пока воздерживаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй с центром в городе Ухань, где находится эпицентр вспышки инфицирования коронавирусом 2019-nCoV.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в рекомендациях двух ведомств для путешественников, которые намерены посетить Китай или уже находятся там, опубликованных 27 января на сайте МИД и Минздрава.
Ведомства информируют, что частично или полностью карантин введен в 16 городах провинции Хубэй: Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби.

Случаи инфицирования подтверждены практически на всей территории Китая, в том числе в Гонконге и Макао, подчеркнули в министерстве.

Гражданам, которые планируют поездку в КНР или уже находятся там, рекомендуют:

быть бдительными и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию;

принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными, в том числе посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой, а также пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.

При появлении симптомов, похожих на грипп или ОРВИ: неожиданного ухудшения состояния, повышения температуры тела, насморка, кашля, – минимизировать контакты с другими людьми и сразу обратиться в медицинское учреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса вместо "умеренного" до "высокого"

Источник: https://censor.net.ua/n3172181
 
 
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Оце швидкість реакції. Прямо як у Зеленського на зростання більше ніж вдвічі числа жертв на лінії зіткнення.
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Ташовигаварітє... Отак прямо беруть, і "не рекомендують"? МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 8672

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували студента з Китаю
УНІАН
МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 3619
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"Не рекомендуют..." Ха-ха, вот это правдо смешно! Кетай изолировал 55 млн. человек, остановил транспорт и предприятия, по пустым улицам ходят космонавты с винтовками, а они, видите ли, "не рекомендуют". Это что, сука, весь мир вокруг - какая-то чёрная комедия?
МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6918
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Оце швидкість реакції. Прямо як у Зеленського на зростання більше ніж вдвічі числа жертв на лінії зіткнення.
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а зачем его посещать?
скоро этот Ухань нас посетит.... МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 2717
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Китай був чи не єдиним інвестором. Капєц тепер зевладі.
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капец будет всем, и от грипа, и мировая экономика ляжет
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Співробітники Центру системології та інжинірингу (CSSE) при університеті Джона Хопкінса створили карту, яка буде показувати поширення нового коронавірусу в режимі реального часу. Її можна знайти за посиланням.
У повідомленні CSSE відзначається, що інформація про випадки зараження коронавірусів збирається на основі даних Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ), а також американського, китайського і європейського центрів з контролю і профілактики захворювань.
Згідно з представленими на сайті даними, в даний час зареєстровано 2794 випадки захворювання на новий коронавірусів, з них 2737 випадки в Китаї, по 8 випадків у Гонконзі й Таїланді, шість випадків в Макао, п'ять - в США, по чотири - в Австралії, Японії, Малайзії, Сінгапурі і Тайвані, по три - в Південній Кореї і у Франції, два - у В'єтнамі і по одному випадку в Непалі і Канаді.
Кількість осіб, що померли від даного захворювання, за даними CSSE, досягло 80 осіб, кількість осіб, що видужали - 54 людини.
МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 8569
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В нас - в Торонто. Сімейна пара вернулася з того Уханя. Чоловік в лікарні - підтверджено, дружина вдома, не виходить нікуди. Їм по 50.

Ще 19 випадків відправлені на аналізи.
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О ! У нас аж 2 Містера Очевидність )
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Как бы зе отправить в Ухань с рабочим визитом... какая разница где и с кем встречаться....
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Ташовигаварітє... Отак прямо беруть, і "не рекомендують"?

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували студента з Китаю
УНІАН
МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 3619
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ФОТО 1: львівські лікарі в палаті китайського студента з підозрою на коронавірус.
ФОТО 2: пекінський лікар у колеги в палаті з підозрою на коронавірус.
Зверніть увагу на їх вбрання, а особливо медичні маски...

МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 3814

МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 4771
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Капець! Це звичайні марлеві, вони не захищають від цього вірусу.
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Буде гірше, якщо у лікарів з'являться медичні маски із дзьобом.
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"Не рекомендуют..." Ха-ха, вот это правдо смешно! Кетай изолировал 55 млн. человек, остановил транспорт и предприятия, по пустым улицам ходят космонавты с винтовками, а они, видите ли, "не рекомендуют". Это что, ****, весь мир вокруг - какая-то чёрная комедия?
МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6918
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На роботі дуже спокійна атмосфера. У кожного свій особистий простір. Інтровертів стає все більше ...


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