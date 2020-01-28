 МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в рекомендациях двух ведомств для путешественников, которые намерены посетить Китай или уже находятся там, опубликованных 27 января на сайте МИД и Минздрава.

Ведомства информируют, что частично или полностью карантин введен в 16 городах провинции Хубэй: Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби.



Случаи инфицирования подтверждены практически на всей территории Китая, в том числе в Гонконге и Макао, подчеркнули в министерстве.



Гражданам, которые планируют поездку в КНР или уже находятся там, рекомендуют:



быть бдительными и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию;

принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными, в том числе посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой, а также пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.

При появлении симптомов, похожих на грипп или ОРВИ: неожиданного ухудшения состояния, повышения температуры тела, насморка, кашля, – минимизировать контакты с другими людьми и сразу обратиться в медицинское учреждение.





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