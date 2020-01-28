EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  358  19
Все про:инвестиции (939) Милованов Тимофей (145)

 "Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов

Операционно проект "Инвестиционной няни" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в понедельник министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest, там есть инвестиционные менеджеры, за последние 12 месяцев они привлекли сделок на 2,6 миллиардов, большинство сделок по "зеленой" энергетике" проходили именно через UkraineInvest. Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций. На ее базе и будет работать "инвест-няня", - заявил Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем внедрять международный арбитраж для инвесторов и параллельно проводить судебную реформу - Милованов

По его словам, в агентстве UkraineInvest уже работает много инвестиционных менеджеров, но их количество нужно наращивать. Министр также добавил, что в течении нескольких недель законопроект о "Инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров, а потом - направлен в Верховную Раду.

"К счастью или несчастью Министерство экономики должно готовить и готовит этот законопроект. Премьер-министр поставил четкие сроки, когда этот законопроект должен быть вынесен на Кабинет Министров и после этого он, конечно, пойдет в Верховную Раду. Это должно будет состояться в следующую среду, но на самом деле, я думаю, это займет несколько недель, поскольку нам нужно проработать все моменты", - добавил Милованов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3172180
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕбанариум Оманьского бариги

"Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 1927 "Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 4360
 показать весь комментарий
 
Щоб уявити собі рівень безнадьоги СБУ під керівництвом "лейтенанта" Баканова варто лише зауважити - викликають на допит художника Пояркова, а терорист з "Оплота" на вулицях Києва розстрілює поліцейських
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Можливо це програма препіЗЄдента Моніки Оманьскої по поверненню українців, а як вони будуть вертатися, якшо проти них справи не закрито?
 показать весь комментарий
 
 
Тут і країні скоро ******* з такими зеленими брехливо-зрадливими нянями..
 показать весь комментарий
 
 
а до тих, хто не купить собі інвестиційну няню, прийде митний бабайка "Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 4833
 показать весь комментарий
 
 
как в "совейском союзе" - все люди равны перед законом, но некоторые особенно.
 показать весь комментарий
 
 
Треба щось нарощувати, говорить Мілованов.🤮
 показать весь комментарий
 
 
По поводу стрельбы по копам в Киеве. Это всего один боевик приехал. А их там с оружием в руках, по скромным подсчетам тысяч 40-60, не считая отпускников из России. И они все поедут сюда. Им некуда деваться. Заводы вывезены, шахты затоплены и вырезаны на металлоломом. Жить не за что. В Россию их тоже не пустят. На Изварино укрепрайон отстроили с артиллерией против них. Зеленскому, Богдану, Разумкову плевать. У них есть или будет охрана. А вот вы, дорогие мои сторонники примирения, хлебнете полной ложкой. Потому что эти 40 тысяч, за 6 лет ничего не делали, кроме как убивали других людей. Прекрасно понимая, что воюют против законной власти
 показать весь комментарий
 
 
Щоб уявити собі рівень безнадьоги СБУ під керівництвом "лейтенанта" Баканова варто лише зауважити - викликають на допит художника Пояркова, а терорист з "Оплота" на вулицях Києва розстрілює поліцейських
 показать весь комментарий
 
 
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Остров невезения в океане есть,
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
...
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо Вам здається, що в голові стола сидить криворізький довбоконь-рішала - Ви порохобот! Насправді це інвестиційна няня!

"Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest - Милованов - Цензор.НЕТ 1911
 показать весь комментарий
 
 
зміни є, шо не кажіть.
уже не рєшалово - уже інвестиційна няня. ну согласіцця ж, зміна разюча: в ціле слово...
А потім він всіх їх поїв!
 показать весь комментарий
 
в 90-тые такие квадратные "няни" по рынках и большим дорогам шарились, а сейчас по министерствам
 показать весь комментарий
 
Була історія, коли оцей Мілованов на усіх канала втюхував закон продажі землі на пятьох - й так душевно втюхував
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх