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 Первый случай коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Шри-Ланке

Впервые коронавирус 2019-nCoV зарегистрирован в Шри-Ланке.

Об этом 27 января сообщило министерство здравоохранения этого островного государства, информирует News 1st, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

43-летняя гражданка КНР прибыла в Шри-Ланку из провинции Хубэй в Китае. 25 января она была помещена в инфекционное отделение клиники.

Анализы показали позитивный результат на новый коронавирус, который распространяется в мире, вызывая атипичную пневмонию.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.

Как сообщалось ранее, Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил один случай заболевания коронавирусом в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172179
 
 
 Топ комментарии
 
Зовсім недавно в моїй країні вірус СЛАБОУМСТВА кучу людей завалив і до тепер не зрозуміло скільки викарабкається, а ви мене тут кроновірусом якимось лякаєте
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А знаете, почему в России не будет эпидемии китайского коронавируса? Потому что у всех инфицированных будет диагноз ОРВИ, а умирать они будут от чего угодно, только не от коронавируса. Так что, добро пожаловать в Россию - зону, свободную от коронавируса, правды и здравого смысла!
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В фильме "заражение" 2011 года , сегодняшние события описаны с пугающей точностью. По чьему дьявольскому сценарию мы все живём?
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А знаете, почему в России не будет эпидемии китайского коронавируса? Потому что у всех инфицированных будет диагноз ОРВИ, а умирать они будут от чего угодно, только не от коронавируса. Так что, добро пожаловать в Россию - зону, свободную от коронавируса, правды и здравого смысла!
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Ной попереджав людей, що прийде потоп, але вони його не слухали.
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Шокирующие данные о ситуации в Китае: 2,8 млн. инфицированных, 112 000 умерших

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118733/shokiruyuschie-dannye-o-situatsii-v-kitae-28-mln--infitsirovannykh-112-000-umershikh.shtml
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Зовсім недавно в моїй країні вірус СЛАБОУМСТВА кучу людей завалив і до тепер не зрозуміло скільки викарабкається, а ви мене тут кроновірусом якимось лякаєте
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Не вижу смысла бояться какой-то коронавирус, если в моей стране уже президент - зеленский...)
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Вот так же украинские чиновники сообщат и про Украину. Тихо... буднично... флегматично...
Впрочем как и про предыдущие горести вещали не "ударив палец о палец" , что бы исполнять свои обязанности...
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А вообще:- ЭТО ГЛОБАЛИСТЫ НАЧАЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЛАН ПО СПАСЕНИЮ ЗЕМЛИ...
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