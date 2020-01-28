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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (939) судебная реформа (1294) Милованов Тимофей (145)

 Мы будем внедрять международный арбитраж для инвесторов и параллельно проводить судебную реформу - Милованов

Для проведения судебной реформы необходимы годы, поэтому пока она будет осуществляться, международные инвесторы должны получить право обращения в международные арбитражи.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам необходимы инвестиции, но они не придут, пока не будет судебной системы. Реформа судебной системы не будет проходить за один год, потому что это и вопрос доверия, и вопрос новых судей, их тренировки, и вопрос правоохранительных органов. Даже в странах, в которые успешно прошли реформы правоохранительной и судебной системы это занимало десятки лет.

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Поэтому мы предлагаем систему, которая делает две вещи одновременно. Для тех, кто готов уже сегодня работать, но не совсем доверяет судьям - они смогут использовать международный арбитраж. Это значит, что они просто выбирают арбитра - международного судью. Это, кстати, касается и малых инвесторов тоже и это будет им стоит дешевле, чем идти в Лондон. Но параллельно мы будем проводить судебную реформу", - пояснил Милованов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172178
 
 
 Топ комментарии
 
міністр економічного розвитку Мілованов і далі не приховує, що він дебіл
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Милованов , ВЫ КРЕТИНЫ .
Заробитчане ввозят в Украину 16-18 млрд долларов в год - СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Они то страну знают и не боятся а западного инвестора умолять надо
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міністр економічного розвитку Мілованов і далі не приховує, що він дебіл
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Милованов , ВЫ КРЕТИНЫ .
Заробитчане ввозят в Украину 16-18 млрд долларов в год - СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Они то страну знают и не боятся а западного инвестора умолять надо
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"Нам необходимы инвестиции, но они не придут, пока не будет судебной системы. Реформа судебной системы не будет проходить за один год, потому что это и вопрос доверия, и вопрос новых судей, их тренировки, и вопрос правоохранительных органов. Даже в странах, в которые успешно прошли реформы правоохранительной и судебной системы это занимало десятки лет.Источник: https://censor.net.ua/n3172178 дебил.... Моисей своих 40 лет по пустыне водил... соберитесь всей ЗекоМандой и валите в пустыню на 40 лет может мозги появятся...
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Судді поїдуть у Трускавець? Трускавець не ґумовий!
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Ага на тренування . Тренування це взагалі найголовніше для інвестиційних програм
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скажите об этом покупателю особняка на Ривьере) он уж точно, слушая вас дебилов, прикупит еще один замок подальше от вас)
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Нам необходимы инвестиции, но они не придут, пока не будет судебной системы Источник:

Если будет работать судебная система, няня нужна будет только бубочке
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Що він меле? При Ющі до нас заходило по 8-11 млрд. баксів іноземних інвестицій на рік. За 2019 зайшло десь 2,5 млрд. Справа не в судовій реформі - тоді просто КРАЛИ МЕНШЕ і створювали сприятливі безпечні умови для інвесторів.

Показово: при Кучмі в 2004 було 1,7 млрд баксів інвестицій, а в 2005 стало 8 млрд! Що тоді за рік якісь реформи зробили? Ні, красти не давали і дали гарантії інвесторам!
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Пардон, перевірив в 2019 тільки 1,7 млрд іноземних інвестицій - як і при Кучмі. В 2019 було 2,5...
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