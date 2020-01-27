 28 января в Шостке на Сумщине объявлен траур по погибшему на Донбассе украинскому воину Антону Хобе

Об этом говорится в официальном Фейсбуке городского головы Шостки, сообщает Цензор.НЕТ.

"28 января в городе Шостка объявлен день ​​траура в связи гибелью в зоне проведения операции объединенных сил защитника Украины, командира инженерно-саперного отделения, старшего сержанта военной части А1376 Хобы Антона Владимировича. На зданиях предприятий, учреждений, организаций города будут приспущены государственный Флаг Украины с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий" - отмечается в сообщении.

Антон Хоба в 2010 году закончил Шосткинский профессиональный лицей. Работал на фирме "Стандарт-2002", с 2012 по 2014 - на заводе "Импульс". В июне 2014 подписал контракт с 91-м отдельным полком оперативного обеспечения, служил сапером. С 12.09.14 до 02.11.14 прошел первую ротацию - в районе города Дебальцево. В декабре 2014 года выехал в район ДАП с группой добровольцев полка, с 15 декабря выполнял задание непосредственно в аэропорту.

Вернувшись с фронта, был активным участником ОО "Братство", участвовал в патриотическом воспитании молодежи, в том числе в патриотическом лагере "Рыцарь чести им. Ивана Евдокименко".

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