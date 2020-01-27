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 Экономика, За рубежом
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Все про:военно-промышленный комплекс (88) вооружение (3303) Китай (1058) Россия (74825)

 Китай занял второе место на мировом рынке вооружений, обогнав Россию, - SIPRI

Китай обошел Россию по производству оружия и занял второе место в мире после США.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГА.

Исследователи отмечают, что ранее из-за непрозрачности рынка и отсутствия надежной информации по китайским компаниям стоимость продаж оружия Китаем было трудно оценить. По этой причине страну не включали в топ-100 SIPRI - ежегодный рейтинг крупнейших в мире компаний на рынке вооружений. Теперь SIPRI собрал информацию о деятельности четырех китайских компаний в 2015-2017 годах.

Речь идет о крупнейшем в КНР производителе авиатехники Aviation Industry Corporation of China, госкорпорации Norinco, выпускающей бронированные автомобили и системы противовоздушной обороны, China Electronics Technology Group, которая производит электронное военное оборудование, и China South Industries Group, производящей бронированный автотранспорт.

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Если бы эти компании оценивались при составлении топ-100 в 2017 году, то все они вошли бы в первую двадцатку, три из них попали бы в топ-10.

В 2017 году в топ-20 рейтинга SIPRI входили 11 компаний из США, шесть - из стран Западной Европы и три - из России.

Крупнейшей из китайских компаний является Aviation Industry Corporation of China, объем продаж оружия которой составляет $20 млрд. Она - шестая по величине в мире. Корпорация China North Industries Group Corporation, занимающая восьмое место в топ-100 с объемом продаж $17 млрд фактически является крупнейшим в мире производителем наземных систем, отмечают исследователи.

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Совместные продажи их вооружений 4 китайских госкорпораций в 2017г. были на уровне $54,1 млрд, что на $16,4 млрд больше, чем продажи десятка основных компаний ВПК РФ за тот же период.

В отличие от многих западных компаний, в Китае ограничивают доступ к информации обо всех оружейных компаниях в интересах нацбезопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3172174
 
 
 Топ комментарии
 
счаз "союзмультфильм" напрягнеться і путін продємностріруєт гіперлапті позволяющіє пєрєбрасивать ведевешніков с фонтана в любую точку планєти со скоростью піццот махов
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Тут рабсийское оружие кривизну Земли не всегда учитывает и заводится с толчка, а китайское - так и подавно раз в год стреляет. Кто это гавно покупает?
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Тут рабсийское оружие кривизну Земли не всегда учитывает и заводится с толчка, а китайское - так и подавно раз в год стреляет. Кто это гавно покупает?
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китайское производство во многих сферах уже вытесняет Японию, США и Европу. А ты до сих пор живешь в мире стереотипов, что в Китае делают только гамно и подделки?
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Ну китайці скупляють техногогії.В тих же московитів.
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ВОруют, а не скупают. Тупо копируют в наглую. И не только у Рашки, а и у всех подряд. Более чем уверен что 99% этих китайских поделок это тупо спионеренное
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orionemc2 a7fce8b3 І купляють також.І це не погана зброя,звісно гірша,що в США,але все ж.
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технологии у московитов?
это типа какие? украденный шмайссер (т.н. автомат калашникова)?
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Goldman Sachs Якби це було так,то ми би їх легко перемогли.Та й по топ армій світу,московити на другому місці.І я їх не вихваляю,а дивлюся на все тверезим поглядом.Московити живуть в лайні,а на військо і війну в них гроші є.
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встали с колен, но только не иваны а чинизеры.
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счаз "союзмультфильм" напрягнеться і путін продємностріруєт гіперлапті позволяющіє пєрєбрасивать ведевешніков с фонтана в любую точку планєти со скоростью піццот махов
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поэтому там и вирус гуляет.... пукинский...
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А чем закончилась сделка с китайцами по МоторСич? Она состоялась или американцы не позволили и сами теперь инвестируют?
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шо санкции животворящие делают...! Китай занял второе место на мировом рынке вооружений, обогнав Россию, - SIPRI - Цензор.НЕТ 5190 Китай-ото маладцы...им бы ещё рашке всадить по байкал-цены не было бы...
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Пока путин 20 лет рассказывал козлятам сказки про вяликую Расию, китайцы обошли их по всем пунктам.
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Так от противоестесственного союза меча и пукала зараза и пошла.
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Им хватит, чтоб за раз отжать половину раши
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Сибір і так вже віджали. Каци тікають звідти. Кажуть там одні китайози.

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"Высокотехнологичное" оружие этих стран в основном предназначено для борьбы с гражданским населением, ввиду отсутствия совершенных систем управления и продаваемого тупым фанатикам.
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Да, это уже серьезно. Путинских вояк чем только не вооружай - сцыкуны . Он может выскочить... пальнуть и опять в окоп, но никогда не побежит в атаку до последнего. Он не выполнит приказ "ни шагу назад, а только в преред!" . Они бздливые и это доказано войной на Востоке.
Китайский солдат будет переть в перед пока не свалиться в окоп противника и не загрызет его горло. У них иное предсталение об исполнении приказа. Они как и в Северной корее замуштрованы до потери осознания происходящего.
Учитывая их количество и принимая во внимание очень современное вооружение и экипировку солдата - ЭТО НОВЫЕ МОНГОЛЫ ЧИНГИЗХАНА. Их пехота будет брать любые стрелковые позиции численностью и самоотверженностью.
Если бы на Донбасе боевики состояли из китайских солдат, то они б уже давно были во Львове проскочив Киев даже не заметив. (Правительство даже не успело бы утрамбовать чемоданы...

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