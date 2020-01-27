 Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом сообщил представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт.

"Самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в афганской провинции Газни. Причину катастрофы пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет ", - написал он.

Леджетт также опроверг утверждение талибов о возможном падении еще одного самолета.

Как сообщалось, в провинции Газни на востоке Афганистана в понедельник разбился американский самолет-разведчик.

Талибан заявил о том, что был сбит и взял ответственность за это на себя.

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