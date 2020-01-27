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Все про:Афганистан (210) самолет (2319) США (16088)

 Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Самолет ВВС США разбился в Афганистане, однако свидетельств того, что был сбит, нет.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом сообщил представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт.

"Самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в афганской провинции Газни. Причину катастрофы пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет ", - написал он.

Леджетт также опроверг утверждение талибов о возможном падении еще одного самолета.

Как сообщалось, в провинции Газни на востоке Афганистана в понедельник разбился американский самолет-разведчик.

Талибан заявил о том, что был сбит и взял ответственность за это на себя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажирский самолет разбился в Афганистане. По предварительным данным на борту было от 83 до 110 человек

Источник: https://censor.net.ua/n3172172
 
 
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Не правильно мыслишь. Выражаем глубокую озабоченность - такие сейчас тренды в мире.
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Про наш Боїнг теж казали спочатку що не збивали. Шукайте сліди лаптєй.
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Очень жаль. Сочувствуем братьям американцам.
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У Талибана нет ничего такого чтобы могло на 15000 достать...
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