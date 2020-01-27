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 Происшествия, Киевские новости
  2020  18
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 Иностранца, обокравшего машину певицы в центре Киева, арестовали с альтернативой внесения залога 630 тыс. грн, - прокуратура

По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 злоумышленнику, который, по данным следствия, совершил кражу из автомобиля ценных вещей певицы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Уточняется, что 11 января 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный путем разбил заднее стекло в автомобиле и похитил из салона сумку с деньгами и драгоценностями потерпевшей.

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По результатам розыскных мероприятий следователи Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве установили мужчину, причастного к этому преступлению. Им оказался гражданин Грузии, 1979 г.р. Во время обыска в частном доме, где он временно проживал, правоохранители изъяли золотые изделия, видеорегистратор, антенны, зарядные устройства, GPS Tracker, автомобильные брелки и сим-карты.

Сейчас иностранцу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 630 тыс. гривен.

По состоянию на 27 января 2020 года залог не внесен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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Как сообщает Радіо Свобода, автомобиль принадлежит певице Maruv.

Источник: https://censor.net.ua/n3172171
 
 
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То, есть воруй и есть возможность откупиться и избежать наказания, я так понял?
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200% этот залог по-тихому внесёт сама эта шлюха.
Такова цена пиара.
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Чего она шлюха? О твоей маме тоже можно так говорить?
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Фиг с ним с этим грузином ...
А вот эта Марув, она точно певица? Судя по вместительности сумки, она больше напоминает шпиона!
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Маруху обікрали? Та злодію треба дати почесну грамоту від МВС та Мінкульту.
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поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный путем разбил заднее стекло в автомобиле и похитил из салона сумку с деньгами и драгоценностями потерпевшей, (путем) то есть рельсой.
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краще б саму шмарув вкрав... і грузину і нам було б приємно
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Ларису Иванавну хачу. А вот эту Марув-шмарув, савсэм нэ хачу.
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Умышленное убийство 7-15 лет.
А тут до 12 лет.
Уровень людей, создававших наш криминальный кодекс, это уборка улиц.
Еще им можно доверить уход за свиньями на ферме.
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а за бывшего начальника п из О мамы всего 525000 попросили, о какой ценный автовор попался.
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Чуть не прилично---но что то грузинские братаны крепко укрепились у нас по части уголовки, и давно. Пора за золотым руном отправлять----вплавь, с Одессы и зимой. Вместо отсидки.
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Старый новый министр Аваков сильно занят добровольцами, - ему ни до Марув ни до этнических группировок дела никакого нет..
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ну, певица - это вы загнули) латексный полотер - это да)
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