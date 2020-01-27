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 Политика Украины, За рубежом
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 Снятие введенных ЕС против России из-за Донбасса санкций привязано к выполнению минских договоренностей, - посол Германии в РФ фон Гайр

Ситуация с выполнением минских соглашений еще недостаточно изменилась, чтобы можно было выступить за снятие санкций.

Об этом посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил в интервью российскому "Коммерсанту", передает Цензор.НЕТ.

"Санкции, введенные странами ЕС из-за Донбасса, - это не санкции ради санкций. Это меры, при принятии которых предусматривалась возможность их снятия - в случае выполнения минских договоренностей. На продвижении минского процесса мы и сосредоточились, и шаги, которые предпринимаются в последнее время, внушают надежду. И логика в том, что по мере выполнения договоренностей приближается и снятие санкций", - заявил он.

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Также он акцентирует, что ситуация не настолько изменилась, чтобы снимать санкции.

"Пока ситуация еще недостаточно изменилась, чтобы можно было выступить за снятие санкций. Понимаю, что и немецким компаниям приходится трудно в условиях санкций, что они затрагивают их бизнес, их ежедневную работу и в чем-то ограничивают их возможности. Но последовательность событий в этом случае диктуется сперва политикой, а потом уже экономикой".

Источник: https://censor.net.ua/n3172169
 
 
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вот правильно,герры немцы Снятие введенных ЕС против России из-за Донбасса санкций привязано к выполнению минских договоренностей, - посол Германии в РФ фон Гайр - Цензор.НЕТ 3656.а то сп-2,бизнес эс южели...
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шаги, которые предпринимаются в последнее время, внушают надежду Снятие введенных ЕС против России из-за Донбасса санкций привязано к выполнению минских договоренностей, - посол Германии в РФ фон Гайр - Цензор.НЕТ 7370
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Вот для чего поцЗеденту нужен мир-
что бы с мацкалей санкции сняли
Других задач его кукловоды не ставили
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вот теперь сиди и жди, когда святой петр на паперти свистнет
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