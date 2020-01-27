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 Политика Украины
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Все про:ЕНП (159) Порошенко (17985) Туск (518) Европейская Солидарность (231)

 Порошенко встретился с Туском: "высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина". ФОТО

В ходе рабочего визита в Брюссель председатель политической партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Европейской народной партии Дональдом Туском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко встретился с Туском: высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина 01

Порошенко выразил благодарность Европейскому Союзу за твердое многолетнее единство и солидарность с Украиной в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства. Он подчеркнул важность продолжения политики санкций ЕС в отношении Российской Федерации за агрессию против Украины, систематический срыв мирного процесса на Донбассе и аннексию Крыма.

"Высказано предостережение относительно попыток международной реабилитации президента Путина без соответствующих изменений в поведении Москвы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины. ФОТО

Порошенко отметил важность сохранения и усиления проукраинской коалиции для поддержания нашего государства. Он обратился с призывом обеспечить сохранение украинского вопроса среди ключевых приоритетов деятельности Европейского Союза.

Порошенко встретился с Туском: высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина 02

Со своей стороны Президент Европейской народной партии заверил в твердой поддержке Украины и отметил неотложность продолжения евроинтеграционного движения и неуклонного соблюдения демократических норм и принципов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин добивается дезинтеграции ЕС и НАТО. В этом проекте у него есть союзники, в том числе "полезные идиоты", - Туск

Порошенко и Туск обсудили перспективы развития отношений партнерства между Европейской народной партией и "Европейской Солидарностью".

Источник: https://censor.net.ua/n3172168
 
   
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Я прочитал биографии Порошенко и Зеленского в википедии.
Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський (нар. 25 січня 1978, Кривий Ріг) - український державний діяч, політик, шоумен, актор, комік, режисер, продюсер та сценарист, шостий Президент України з 20 травня 2019 року[7]. Фсё!

А теперь держитесь это про Порошенко:
Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965) - український політик, підприємець, п'ятий президент України2014). Народився у Болграді в Одеській області. Випускник Київського інституту міжнародних відносин. Кандидат юридичних наук (2002, Одеська юридична академія). Народний депутат України 3, 4, 5, 7 та 9 скликань (1998-2014, 2019). Працював міністром закордонних справ (2009-2010) і торгівлі (2012). Був членом Ради Національного банку України (2007-2014). За президентства призупинив активну російську агресію на сході України, добився зовнішньополітичної підтримки України державами Заходу. Отримав безвізовий режим з ЄС (2017). Сприяв наданню автокефалії Українській православній церкві (2018-2019). Ініціював реформи в армії, освіті, медицині, сферах державного управління тощо. Після Чорноморського інциденту тимчасово запровадив воєнний стан (2018). Колишній власник кондитерської корпорації «Рошен», кількох автомобільних і автобусних заводів, інформаційного П'ятого каналу тощо. Один із найбагатших людей країни. Лауреат Премії України в галузі науки і техніки, заслужений економіст України.
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з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. До 1992 навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету.[4]
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Готовица к ещё более решительному отводу войск, и к самому устойчивому перемирию, и уже готов обьявить самое безальтернативное переставание стрелять. Для этого у ВСУ нужно отобрать даже автоматы
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круче реабилитации чем Порошенко устроил рачкинскому миру, трудно придумать, молчал бы лучше.
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И?
Что нового он сказал?
В чём новость то?
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новость?высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина


а от зелебени новости-пиристатьстрилять и с новым годом дорогой владимвладимыч
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Гыг, ладно когда такое несут пустоголовые, но ты же думающий, чего вдруг такие мысли?
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Смотрю на фото - и Туск, и Порошенко, улыбаются. И в голову пришло:"Встретились Туск и Порошенко. Обсудили дела. Потом Туск говорит:
- Пётр Алексеевич, что мы всё о серьёзном да о серьёзном... Расскажи какой-нибудь, свежий анекдот...
- Та будь ласка: "Повертається Зеленський з поїздки в Польщу, а йому назустріч - новий анекдот: "Ти де шлявся? Я без тебе, вже сумувать почав!...".
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В тенденции, Сом... тенденция...тренд такой... капичи?
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він за собою весь час фотографів тягає ? Порошенко встретился с Туском: "высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина" - Цензор.НЕТ 9020
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Это точно.Как и перед выборами на автобусах "местных жителей"
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угу - які так "..чисто випадково" опинялися поруч...
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Вы лучше гляньте на своего избранника.
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Ой, лучше не напоминай, нето что смотреть... нуегонах того бубочку
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А тобі сподобалося кліп від зєлєнського про зустріч загиблих в ірані? Скмжи толково, і ніякого фарсу. А зйомки зє на передовій де застосовувалися професійні мікрофони? Скажи класно!
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зебобики, а реально зелю только лука поздравил с днюхой? Это же полный трындец...
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Клован на свою днюху пуйло поздравлял... так на всякий случай, шоб не злить...😁😁😁😁
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Эта встреча ещё смешнее выглядит, чем встреча Зе' в Омане
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Навіщо мені ця єресь?
Розповідайте це друг дружці
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Не перегружай магический процессор...
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Что может быть смешнее когда твоего преза с днем рождения поздравил только Лукашенко, зебобик?
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Только находясь в цивилизованной стране, понимаешь, насколько безмозглые те, кто выбрал наркомана презедентом
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Та ге тока в цивилизованной... в финиково-апельсиновой тоже...
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Совецкий медведь наш, або Гиперзвуковой монгольфьер.
January 25th, 17:56
Я уже хотел лечь и помереть от тоски, но жизнь настолько разноцветная, что приходится с матюками вылазить из могилы. *****, с этим балалаешниками не соскучишься.
Итак, флот высокоскоростных дирижаблей. Да *****. Жаблей. Дири.
"Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу.
Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля "Орел" в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в "Роскосмосе" пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой."
То есть, вместо того чтобы научиться попадать спускаемым аппаратом в платформу, как у Илона Маска делает безмозглая ступень ракеты без экипажа, надо построить дирибобельный флот ценой в миллиарды. Для начала десять дирижаблей. Чтобы спасать космонавтов "Орла". ***** тогда вообще эти космонавты? И ***** их спасать? Наймите на вокзале новых. Или посадите вместо них калькулятор.
Не обладает Россия высокоскоростными судами. Допустим. Ну так обладайте. Они стоят копейки. Нет же, надо построить дирижабельный флот по цене почти в два миллиарда за одну надувную палатку для цирка. Надо понимать, дирижабли будут гиперзвуковыми.
В общем, готовьтесь, смертные. Скоро орды комиссаров на монгольфьерах с аркебузами придут к вам брататься в обмен на ваши кроссовки.
Постскриптум
я представляю себе переговоры пилотов звена F-35, пролетевших мимо этой *****
- Оу щит, Джон! Ты тоже это видел?
- Мазафака. Я это видел. Свяжись с диспетчером. Возможно мы через ****** бермудский треугольник попали в прошлое. Я читал про такие случаи.
Короче, у меня есть лайфхак для Роскосмоса если надуть дирижабль вакуумом, то на нем можно долететь до Луны с помощью огнетушителя
Не благодарите. Мы же братья. Просто берите и пользуйтесь.
https://gorky-look.livejournal.com/321487.html
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По лінії ЄвроСоюзу (28 передових країн Європи, де ті країни представляють уряди власне країн) завдяки контактам Петра Порошенка нас, Україну, ще підтримують.. Ще там - проукраїнська більшість... Але в Раді Європи (зокрема - в Парламентській асамблеї), куди входить 47 країн Європи - свою більшість створив ***** касапський. Більшісь ***** не критична, не абсолютна, там десь третина відряджених депутатів за касапію топить (третина - проти); але, завдяки 73/43%зебілів, які галаснули за віслюка оманського - болото ПАРЄ більше схиляється на сторону *****. Мовляв, ви, хохли, спочатку в себе розберіться; а ми касапського хабарчика газонемо...
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Ну, може хоч ця зустріч з Туском компенсує чергову ганьбу України, яка буде створена "Блазнем" в Польщі?...
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шо воно вже й в Польші обгадилось? Та скіки ж можна....
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Когда уже этот коронавирус успокоится....
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Ну шо там зеленый немародер уже снизил команалку? Закончил войну? Перестал наживаться на крови? И доллар 8 вернул?
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ты через жопу дышишь?!
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Эй любители зеленой сциканины, вы куда деваетесь, когда на цензое новости про очередной зашквар оманского ишака, про куршавельского чертолова, про суды в потльзу каломойши?
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ЗекоМАнда.,ваш клован може встретится с свадебным генералом из Омана. Или с киркоровым ...😁😁😂😂🤣🤣 ***** дебила выбрали дебилы... вроде не 90е. Вроде народ к кидалову настороже, и так всратся...🙄
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"В ходе рабочего визита"___________________этому персонажу пора в палату, где лежат "прокурор" с "наполеоном"))))))))))))))))))))))))
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а где группа поддержки , с которой он на допросы ходит , на Брюссель , для лизунов , зажал
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два глубоких пенса-один святой, другой тусклый
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