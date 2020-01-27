 Порошенко встретился с Туском: "высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
Порошенко выразил благодарность Европейскому Союзу за твердое многолетнее единство и солидарность с Украиной в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства. Он подчеркнул важность продолжения политики санкций ЕС в отношении Российской Федерации за агрессию против Украины, систематический срыв мирного процесса на Донбассе и аннексию Крыма.
"Высказано предостережение относительно попыток международной реабилитации президента Путина без соответствующих изменений в поведении Москвы", - говорится в сообщении.
Порошенко отметил важность сохранения и усиления проукраинской коалиции для поддержания нашего государства. Он обратился с призывом обеспечить сохранение украинского вопроса среди ключевых приоритетов деятельности Европейского Союза.
Со своей стороны Президент Европейской народной партии заверил в твердой поддержке Украины и отметил неотложность продолжения евроинтеграционного движения и неуклонного соблюдения демократических норм и принципов.
Порошенко и Туск обсудили перспективы развития отношений партнерства между Европейской народной партией и "Европейской Солидарностью".
Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський (нар. 25 січня 1978, Кривий Ріг) - український державний діяч, політик, шоумен, актор, комік, режисер, продюсер та сценарист, шостий Президент України з 20 травня 2019 року[7]. Фсё!
А теперь держитесь это про Порошенко:
Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965) - український політик, підприємець, п'ятий президент України (з 2014). Народився у Болграді в Одеській області. Випускник Київського інституту міжнародних відносин. Кандидат юридичних наук (2002, Одеська юридична академія). Народний депутат України 3, 4, 5, 7 та 9 скликань (1998-2014, 2019). Працював міністром закордонних справ (2009-2010) і торгівлі (2012). Був членом Ради Національного банку України (2007-2014). За президентства призупинив активну російську агресію на сході України, добився зовнішньополітичної підтримки України державами Заходу. Отримав безвізовий режим з ЄС (2017). Сприяв наданню автокефалії Українській православній церкві (2018-2019). Ініціював реформи в армії, освіті, медицині, сферах державного управління тощо. Після Чорноморського інциденту тимчасово запровадив воєнний стан (2018). Колишній власник кондитерської корпорації «Рошен», кількох автомобільних і автобусних заводів, інформаційного П'ятого каналу тощо. Один із найбагатших людей країни. Лауреат Премії України в галузі науки і техніки, заслужений економіст України.
Что нового он сказал?
В чём новость то?
а от зелебени новости-пиристатьстрилять и с новым годом дорогой владимвладимыч
- Пётр Алексеевич, что мы всё о серьёзном да о серьёзном... Расскажи какой-нибудь, свежий анекдот...
- Та будь ласка: "Повертається Зеленський з поїздки в Польщу, а йому назустріч - новий анекдот: "Ти де шлявся? Я без тебе, вже сумувать почав!...".
Розповідайте це друг дружці
January 25th, 17:56
Я уже хотел лечь и помереть от тоски, но жизнь настолько разноцветная, что приходится с матюками вылазить из могилы. *****, с этим балалаешниками не соскучишься.
Итак, флот высокоскоростных дирижаблей. Да *****. Жаблей. Дири.
"Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу.
Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля "Орел" в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в "Роскосмосе" пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой."
То есть, вместо того чтобы научиться попадать спускаемым аппаратом в платформу, как у Илона Маска делает безмозглая ступень ракеты без экипажа, надо построить дирибобельный флот ценой в миллиарды. Для начала десять дирижаблей. Чтобы спасать космонавтов "Орла". ***** тогда вообще эти космонавты? И ***** их спасать? Наймите на вокзале новых. Или посадите вместо них калькулятор.
Не обладает Россия высокоскоростными судами. Допустим. Ну так обладайте. Они стоят копейки. Нет же, надо построить дирижабельный флот по цене почти в два миллиарда за одну надувную палатку для цирка. Надо понимать, дирижабли будут гиперзвуковыми.
В общем, готовьтесь, смертные. Скоро орды комиссаров на монгольфьерах с аркебузами придут к вам брататься в обмен на ваши кроссовки.
Постскриптум
я представляю себе переговоры пилотов звена F-35, пролетевших мимо этой *****
- Оу щит, Джон! Ты тоже это видел?
- Мазафака. Я это видел. Свяжись с диспетчером. Возможно мы через ****** бермудский треугольник попали в прошлое. Я читал про такие случаи.
Короче, у меня есть лайфхак для Роскосмоса если надуть дирижабль вакуумом, то на нем можно долететь до Луны с помощью огнетушителя
Не благодарите. Мы же братья. Просто берите и пользуйтесь.
https://gorky-look.livejournal.com/321487.html