 Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора

По публичному обвинению Офиса генерального прокурора Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Ялтинского городского суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса.

Отмечается, что судье назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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"В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте-ноября 2014 года обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства", - отмечается в сообщении.

Всего на судебном разбирательстве и на стадии досудебного расследования находятся более 300 уголовных производств по факту государственной измены судей.

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