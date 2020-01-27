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 Политика Украины, Происшествия
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 Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора

Судью незаконно созданного российского оккупационного суда в Крыму осудили за государственную измену.

По публичному обвинению Офиса генерального прокурора Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Ялтинского городского суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса.

Отмечается, что судье назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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"В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте-ноября 2014 года обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства", - отмечается в сообщении.

Всего на судебном разбирательстве и на стадии досудебного расследования находятся более 300 уголовных производств по факту государственной измены судей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172167
 
   
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Нужно еще пяток накинуть за проституцию.
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В Крыму орки задержали орка)) Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9817 Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 152 Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4313 Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4313 Друга Аксёнова, Игоря Голикова, участника отжатия Крыма. Давят уже друг друга длбы. На Миротворце с 2015 года. Член партии Единой Расеи) Видео задержания прилагается https://qha.com.ua/ru/novosti/v-krymu-zaderzhali-deputata-gorsoveta-bahchisaraya-golikova-ego-podozrevayut-v-korruptsionnyh-dejstviyah/?fbclid=IwAR072SZeadbm1grNvnLH-YGwX7p-GcoSLGT1c9KPWwWL6FfBMl5YpbjbvHc
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Как едины и смелы украинские прокуроры и судьи, когда речь о недосягаемых для отечественных правоохренителей персон...
И одновременно: как они старательно бессильны в отношении сколь-либо влиятельной ваты со связями, которой вокруг, рядом - не счесть
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Зебилы, его надо отпустить и наградить? Или наградить и отпустить? В какой последовательности это у вас сейчас делается?
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А его никто и не задерживал. Сидит себе в Крыму. А реально задержаного отпустили расцеловав на прощание.

Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности
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Есть выход и в этом случае. Наградят 2 раза. Судью Ялтинского городского суда АР Крым приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3600
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Находись этот судья на "континентальной" Украине, сомневаюсь что даже уголовное дело против него открыли...
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Круто. Охотники за привидениями. Ближе никого не было? А как же коррупция?
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