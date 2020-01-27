 Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.



По словам наемника РФ, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было выявление позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же российскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции.

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"У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящим в состав российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания.

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