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 Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС. ФОТО

Сегодня, 27 января, во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками был задержан представитель вооруженных формирований РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС 01
По словам наемника РФ, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было выявление позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же российскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ в пьяном угаре расстрелял своих "сослуживцев" в оккупированном поселке Куликово, - штаб ОС

Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС 02

"У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящим в состав российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания.

Также смотрите: Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3172166
 
   
 Топ комментарии
 
а чего это оккупант по привычке штаны с себя снимает?!
мы только почки, печень заберем а задницу трогать не будем..
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военная форма - оборжаться у этого кадра
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Ідут учєнія - чукча будєш дєсантніком, вот кольцо считаєш до 10 і дьоргаєш. Випхали в люк, відрахував, а кольца нєт. Бачить чукчу, що летить назустріч та питає - де тут кольцо? - моя нє знаєт, моя сапьор
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Косий шрифт бачив? Я так знущаюсь над собачим язиком.
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а чего это оккупант по привычке штаны с себя снимает?!
мы только почки, печень заберем а задницу трогать не будем..
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Те сепары, которые минное заграждение ставили?
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Відправте його охороняти Зеленського, може хоч там буде корисний
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Рекомендую для таких умников, ввести спортвную дисциплину "Бег по минному полю".
А лучше, по мотивам фильма с А. Шварценеггером, назвать "Бегущий человек".

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Идиологи войны в Украине.Сирии Ливии Цар Грузии и т д.... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--

они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..

Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ убивать..

ДОБРОВОЛЬНО..

По зову "сердца ".. ..

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нямай, не обляпайся..
Сенченко: РФ була готова віддати всіх полонених і деблокувати Іловайськ в обмін на 10 своїх десантників, Порошенко був проти
https://uagolos.com/senchenko-rf-byla-gotova-viddati-vsih-polonenih-i-deblokyvati-ilovaisk-v-obmin-na-10-svoih-desantnikiv-poroshenko-byv-proti/
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Чем то на зебуина похож , лапки вверх я сдаюсь
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
///.
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Тре було розстріляти ту рашистську паскуду нахрін на місці. Лише обов'язково перед тим не забути гарячим чаєм напоїти, а то мабуть замерзла в полі на вітрі
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Какая-то бройлерная курица на фото.
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В Китае от этого супа вроде коронавирус вылез. А в параше и в лугандоне это "герб".
Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4546
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Блджад, ну что за люди эти китайцы. Летал кажан этот, не трогал никого, а те его поймали и в супе сварили...
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это "бетман в собсном соку" что ли?!.. фу, бляха!!!!
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блииинн!!! .. если это не фотошоп, то китайцЗы должны быть покараны за поедание человеческих младенцев и короновирусом, и в жопу и в хвост_вирусом!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=Q5mkKKeDjMo

РФ договаривается с укр.элитами и Зеленским о вхождении в Союзное государство до мая. А 9 мая в Москве Путин собирается отпраздновать свою победу над Западом, Украиной и Беларусью.
Опять, как и в 2013 перед Майданом, договариваются с олигархами и "элитой", но не учитывают мнение украинского народа!
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Ну чьто ви так вальнуетес? Ему же текст сурков писал.
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После слов зели на дебатах, о повстанцах. Я думал что избиратели сольют его в унитаз. Таки схавали кал, еще и облизнулись.
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При таких пораненнях потрібно першу медичну допомогу надати, найкраще це марлева пов'язка з кухонною сіллю на рани накласти.
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Лапки задерло як жук колорадський! Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 73 Колорад проклятий! Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 163
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Теперь на военных дело откроют мол оторвали ноги бедному мирному жителю.
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головне пряжка-бляха на ремні - СА, совок. У них що там у голові вальти **№ться ?
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скоро это чмо + 10 бандитов обменяют на 3 бомжа из лднр. оплодисменты для ЗЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! и 73% дебилов
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Валить надо на месте тварей,бо зеленая сопля поменяет на ватных таксистов
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ТП а если они наших потом резать будут?
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А сейчас ваши ублюдки пленных конфетами и шампанским угощают, ватный татаромордовский длбб?
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С 16 лет сученок "служит", и явно не на кухне.
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ЗЕро все одне його обміняє. В межах обмінів при ЗЕ були звільнені не тільки беркута, а ще 3 терористи харківські які підірвали вибухівку біля палацу спорту 2014 на укр мітингу, далі діда звільнили що поклав гранату у банку з медом та підірвав 2 бійців ЗСУ, звільнили фермера який здав розташування розвідгрупи ЗСУ загинуло 18 розвідників в 2014 і т.д.
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Если бы не подорвался, то пристрелил бы пару копов в Киеве!
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какачество фото просто зашкаливает, ощущение что на дворе 2000 год и вышли первые цифровики с разрешнием 2.1МпХ
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Удобно пользоваться одинадцатым айфоном сидя в барбершопе и попивая смузи, дожидаясь мастера.
А вот в полевых условиях, когда подзарядки вечером может и не быть, лучше всего подходят долгоиграющие пыле-влаго-защищенные крепыши, в которых и не во всех камера есть.
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Прекратите брать их в плен, ну достала уже эта беззубая мыролюбнисть и толерастия. Ну знаете же прекрасно что в тылу в Киеве сепарня и предатели..и его отпустят, ещё и вылечат за счёт Украины. Ну сколько можно по граблям ходить. Слишком мыролюбные и толерастичные не выживают!!
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а чотвы так возбудились, зельц его амнистирует а потом обменяют на какого нибудь таксиста из луганска которы налоги от лнры утаивал и за это попал на подвал!!! ведь прошлый раз таких нашихлюдей среди пленных около 70% было, ну и еще плюс свидетели йоговы котопые в рашке запрещены!
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Даремно не допомогли йому відправитися до "вялікага правітєля динири" захараста та до гіві з моторилом.... даремно.
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Надеюсь уже отпустили? Ну шоб бабло на обмен не тратить?
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