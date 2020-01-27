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 Экономика, Общество
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Все про:Укравтодор (391) Кубраков Александр (6)

 6 тыс. км отремонтированных дорог за 85 млрд гривен, - глава "Укравтодора" Кубраков озвучил планы на 2020 год

Совместная программа правительства и "Укравтодора" на 2020 год, которая была представлена сегодня, предусматривает кардинальные изменения в дорожной инфраструктуре Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

6 тыс. км отремонтированных дорог за 85 млрд гривен, - глава Укравтодора Кубраков озвучил планы на 2020 год 01

По словам Кубракова, в текущем году в Украине должны быть отремонтированы более 6 000 км дорог государственного и местного
значения. "Цель - более 6 тыс км обновленных дорог. Рекордные 85 млрд грн привлеченных средств. И новая управленческая политика. Все это поможет сделать этот год переломным", - написал глава Укравтодора.

В настоящее время, по данным Кубракова, 90-95% дорог в Украине находятся в неудовлетворительном состоянии. При общей протяженности основных магистралей 24 000 км правительство планирует провести их капитальный ремонт в течение ближайших пяти лет.

Глава Укравтодора перечислил действия, которые уже предприняты для обеспечения начатой стройки.:

- жесткая и прозрачная кадровая политика: уже обновили 70% руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а сейчас активно внедряем внутреннюю систему KPI и независимую оценку качества работ подрядчиков;

- оптимизация закупочного процесса: разрабатываем единые квалификационные требования, единую тендерную документацию, единый типовой договор;

- международное партнерство и внедрение современных решений:

сотрудничество с IT-компаниями в сфере Big Data, smart-планирование с ориентацией на количественные и качественные показатели, развитие ИТС (интеллектуальной транспортной системы) и диджитилизация процессов.

"Цели очень амбициозны. Но с той поддержкой, которую мы имеем от бизнеса, всех ветвей государственной власти и общественности - у нас все получится", - отмечает Кубраков. 

Напомним, советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что так называемая Большая Стройка стартует уже 1 марта, если позволят погодные условия.

Источник: https://censor.net.ua/n3172165
 
 
 Топ комментарии
 
Ага. Кака милота))) Барыги ремонтировали по 9 миллионов км а борцы с барыгами по 15
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це ж скільки позичених у Захода коштів розкрадуть...на фото морда в прєдвкушеніі...
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Теперь будет 14,2 при курсе 24,5. Похоже кто-то круто заборол ко-ко-карупцию 6 тыс. км отремонтированных дорог за 85 млрд гривен, - глава "Укравтодора" Кубраков озвучил планы на 2020 год - Цензор.НЕТ 6758
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В 2018 году в Украине на ремонт дорог государственного и местного значения выделили более 35 млрд гривен. За средства улучшили 3800 километров путей.



Дальше простая математика 6 тыс. км отремонтированных дорог за 85 млрд гривен, - глава "Укравтодора" Кубраков озвучил планы на 2020 год - Цензор.НЕТ 7043
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9 млн гривен на километр в среднем. И дороги не строили, а "улучшали".
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"Улучшенная" в прошлом году в августе дорога Н-14 с окна авто, фотка сделана лично мной:

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Так и этот зеленый чувак не строить собирается....а улучшать...
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Что там смотреть... чувак ни слова о новых дорогах не сказал...только о ремонте старых...
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"Цель - более 6 тыс км обновленных дорог.Источник: https://censor.net.ua/n3172165
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"При общей протяженности основных магистралей 24 000 км правительство планирует провести их капитальный ремонт в течение ближайших пяти лет." Капитальный ремонт, как по мне не просто "улучшение". А вообще "дасться чути".
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Ага. Кака милота))) Барыги ремонтировали по 9 миллионов км а борцы с барыгами по 15
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Да и курс бакса ниже....так что на карман себе зеленое стадо положит еще больше...
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овоща сынуля знатный был дорогостроец. Видно откуда кадры
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Та дай-то Бог. Но пока взгляд этого Кубракова больше похож на взгляд Бородача из "Наша Раша".
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15.000.000 на 1(один) километр "ремонта" дороги, не до****я будет????????
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Так и есть. Километр дороги от 10 до 20 млн. гривен. Такие цифры встречал ещё года два назад.
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"Средняя стоимость(ремонта) 1 км по контрактам составляет 12,23 млн грн"____данные за 2017 год(если что - доллар по 27 гривен)
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Теперь будет 14,2 при курсе 24,5. Похоже кто-то круто заборол ко-ко-карупцию 6 тыс. км отремонтированных дорог за 85 млрд гривен, - глава "Укравтодора" Кубраков озвучил планы на 2020 год - Цензор.НЕТ 6758
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Не буду спорить. Но мне кажется, что курс доллара это лишь один из факторов, влияющих на цену. За три года уже и зарплаты выросли даже у простых рабочих. Никто там за копейки строить не будет. Это тоже надо учитывать.
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Когда то я уже подобное лет пять-шесть назад слышал...
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це ж скільки позичених у Захода коштів розкрадуть...на фото морда в прєдвкушеніі...
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Чисто теоретически, планы на год, озвучивают в предидущем году. 6 тыс. км отремонтированных дорог за 85 млрд гривен, - глава "Укравтодора" Кубраков озвучил планы на 2020 год - Цензор.НЕТ 2748
А 27 января, уже можно было бы рассказать, что заканчивают капитальный ремонт первых 500 км из 6000 км запланированных...
Но вероятнее всего, на 27 января уже спиз..ли 20 из 85 миллиардов...

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Зеленое стадо мастера в деле распила бюджета....рыгов уже давно переплюнули...
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да харэ *******, шо гончар, шо это, хоть что-то начните делать, уроды.
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что-то у зебиков все достижения только в будущем
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Очень напоминает зраду педролюбов. Вот она, почти руками словить можно... Но нет, опять отодвигается в неопределённое будущее...
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Конечно есть зрада, куда ж без неё. Уже с осени доллар по сто, все инвесторы убежали, экономика развалилась, США оружие не дали Украине, с зельоным клованом никто встречаться не хочет, украинская армия оставила передовую и идёт на Киев, ***** напало, воду в Крым дали...
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а как же падение экономики и заигрывание с куйлом, а так же построение зе-мафии вместо баланса ветвей власти, пропихивание всех друганов, парламент из ручных макак, и да, крупные инвесторы уже убежали
и у тебя куйло ещё не напало?
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Пешеходные дорожки внутри жилых кварталов в спальных районах Харькова, никто не делает последние 30 лет.
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а где деньги взять Зин...?
Армию распустить разве что....

6 тыс. км отремонтированных дорог за 85 млрд гривен, - глава "Укравтодора" Кубраков озвучил планы на 2020 год - Цензор.НЕТ 3005
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Ні прошо.....осінню побачимо ваші результати.
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Есть ли смысл говорить, что когда он говорит о дорогах, он подразумевает свои карманы? Ну и карманы юзика и к. "Распил" предстоит грандиозный.
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Будет как всегда, заряд на сто а выхлоп на копейку! Не верю!
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отремонтированных-это когда уже отремонтированы....а в планах надо писать,что будут отремонтированы.может быть.но это не точно
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