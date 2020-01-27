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 Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности

Уголовное производство по обвинению участника "тактической группы" "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого судья Днепровского районного суда Киева Вера Левко закрыла во время подготовительного заседания. Истек срок давности для привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бюро судебной информации".

По материалам уголовного производства, в марте 2014 года Игорь Кучерявый вступил в "тактическую группу" "Автоканал Севастополя", которая по радиоканалу на частоте 446 MHz координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", а также активно противодействовала украинским военным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении

Кучерявый вину полностью признал. Его адвокат Игорь Мокин во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Игоря Кучерявого к ответственности.

Прокурор Игорь Корженко не возражал против закрытия уголовного производства.

"На сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства", - сказал прокурор.

Согласно статье 49 Уголовного кодекса Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли предусмотренные статьей сроки. Часть 2 статьи 110 УК, по которой обвиняли Кучерявого, относится к преступлениям средней тяжести. Следовательно, имеет срок давности 5 лет.

"На сегодняшний день уголовное дело в отношении Игоря Кучерявого закрыто и он освобожден от уголовной ответственности, - сказал в комментарии "БСИ" адвокат Игорь Мокин. - Он не был под стражей. Во время досудебного расследования он находился в Херсоне. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".

Также читайте: Суд отправил под домашний арест крымского единоросса Кучерявого, задержанного во время поездки за украинским загранпаспортом

Напомним, 3 декабря 2019 года на КПВВ "Каланчак" задержали до выяснения причастности к совершению преступлений в составе подразделения "Самообороны Севастополя" члена регионального политсовета партии "Единая Россия" и незаконного формирования "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого. Он приехал на материковую территорию Украины с целью оформления украинского загранпаспорта.

Кучерявому инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3172163
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. он точно знал, что его не привлекут. Вот Закон, с..а. Не должно быть срока давности по таким статьям.
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по статье держзрада давности нет. Поблагодарим же рябошапку за пгавильно подобраную статью
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наша судебная система неизлечима больна!!!.
судей нужно вешать вместе с депутатами, прокурорами, адвокатами и преступниками..
это какой-то мрак!!!!!!!!!!!!!!!!
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Для петькиної банди 5-ть років на росслідування мало.
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Т.е. он точно знал, что его не привлекут. Вот Закон, с..а. Не должно быть срока давности по таким статьям.
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по статье держзрада давности нет. Поблагодарим же рябошапку за пгавильно подобраную статью
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Андруша, ты статью пробовал читать?
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читай статтю.
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Шо читать? Производство, при желании, можна было открыть по новой. Но желания видно не было.
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Да ему пофиг, что в марте 2014 года производство открыли, а декабре 2019 задержали. Лишь бы ляпнуть.
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Поблагодари шоколадного, банда которого не смогла расследовать это дело 5-ть лет.
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то ли дело щас нарасследовали)Выдали сепару паспорт и с оркестром проводили в Крым.
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Ну все правильно, ему зеленский обещал медальку, хотя мог и по статье госизмены притянуть... но ворон ворону глаз не выклюет
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А за пять років слабо було притягнути ? Зеленський мішав ?
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А-ха))))) каково вам, зебилы? Тепленькая ссанина в рыла?
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А как вам шоколадные, которые не в состоянии привлечь к ответственности преступника, или соратника 5-ть лет ? Надеюсь хоть главаря шеколадного посадят.
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наша судебная система неизлечима больна!!!.
судей нужно вешать вместе с депутатами, прокурорами, адвокатами и преступниками..
это какой-то мрак!!!!!!!!!!!!!!!!
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Судья не мог иначе, это требование Закона, а вот статью с бОльшим сроком давности прокурор не захотел применить.
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Теперь получит украинский загранпаспорт и отправится дамой......
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Та вже мабуть отримав і чистою, бл...ь, совістю ган...он, глузуватиме: як він гарно узув лохохлів! Пі...ць, як справедливо!
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Паспорт хоть сделал себе с биометрикой путинист дегенеративный?
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каждый день новости лучше другой мы просто превратились в страну абсурда где все вывернуто наизнанку и всех все устраивает а они еще больше входят в раж выворачивая здравый смысл в зазеркалье бреда
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Вот тут ничего плохого про Зе-команду сказать не могу. Ну не ее это косяк. Это Петины судебная реформа и люстрация СБУ, и ген. прокугог Луценко во всей красе. За пять лет не удосужились довести дело до конца
Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности - Цензор.НЕТ 328
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А может Шокин даже больше в этом виноват...
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Та ******* вы валить на Петю!
Кто рулит 9 месяцев?
ЗЕлупа!
Кто назначил прокуроров и судей?
ЗЕлупа.
Заткнитесь вы уже с Петей.
ЗЕлупа сдаёт СТРАНУ, а видно это по кацапским совкам, безнаказанным.
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А нашо...
І всі зелені боби мовчать в трапочку, тож не Петя країною рулює... а їхній улюбленець на росію нас везе.
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Петькина банда 5-ть років свого соратника засудити не могла.
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Просто нет слов! А торнадовцы сидят... Шо ж мы за люди??? До коле будем терпеть это паскудсво???
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О, ще оного антимайданівця відпустили, злочин якого банда шоколадного не змогла розслідувати та доказати за 5-ть років.
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Та чьо,норм. Терористу-**********" за розстріл мєнтів в генделику, посібнику окупантів-свободу.
Але ж зачекайте !-ось бандюгана впіймали ! Справжнього ! ПРЕЗИДЕНТА завалить збирався !
ПОЯРКОВУ ШИЮТЬ СТАТТЮ «ПОГРОЗА ВБИВСТВОМ»

"Відомого ведучого та художника Сергія Пояркова сьогодні СБУ звинуватило у «погрозі вбивством» Зеленському. Стогодні ж Сергій був на допиті в СБУ. Йому шиють частину 1 статті 346 Кримінального Кодексу України.
Справу порушили за ВІДЕОБЛОГ Пояркова, йому світить 5 років.
Складається пазл того що готується в Україні: це повна цензура та відмова від свободи слова. Готується закриття рота всім хто має протилежну думку, хто за Україну і хто проти капітуляції.
Все це вкладається в загальний тренд по «закручуванню» свободи слова. В рамках переслідувань журналістів, активістів, війскових, волонтерів, політиків.
Проте, це лише квіточки порівняно з драконівським законопроектом «про дезінформацію», яким закриють свободу слова в Україні, коли кожне ваше слово, допис чи розслідування журналістів зможе стати злочином..."
Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности - Цензор.НЕТ 7977
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А чего ты так печешься за этого пришибленного?
Он родственник тебе?
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Как?! Его не наградили и даже не предоставили должности в ОП по вопросам деоккупации Крыма? Безобразие!
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