 Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бюро судебной информации".
По материалам уголовного производства, в марте 2014 года Игорь Кучерявый вступил в "тактическую группу" "Автоканал Севастополя", которая по радиоканалу на частоте 446 MHz координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", а также активно противодействовала украинским военным.
Кучерявый вину полностью признал. Его адвокат Игорь Мокин во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Игоря Кучерявого к ответственности.
Прокурор Игорь Корженко не возражал против закрытия уголовного производства.
"На сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства", - сказал прокурор.
Согласно статье 49 Уголовного кодекса Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли предусмотренные статьей сроки. Часть 2 статьи 110 УК, по которой обвиняли Кучерявого, относится к преступлениям средней тяжести. Следовательно, имеет срок давности 5 лет.
"На сегодняшний день уголовное дело в отношении Игоря Кучерявого закрыто и он освобожден от уголовной ответственности, - сказал в комментарии "БСИ" адвокат Игорь Мокин. - Он не был под стражей. Во время досудебного расследования он находился в Херсоне. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".
Напомним, 3 декабря 2019 года на КПВВ "Каланчак" задержали до выяснения причастности к совершению преступлений в составе подразделения "Самообороны Севастополя" члена регионального политсовета партии "Единая Россия" и незаконного формирования "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого. Он приехал на материковую территорию Украины с целью оформления украинского загранпаспорта.
Кучерявому инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет заключения.
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
судей нужно вешать вместе с депутатами, прокурорами, адвокатами и преступниками..
это какой-то мрак!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто рулит 9 месяцев?
ЗЕлупа!
Кто назначил прокуроров и судей?
ЗЕлупа.
Заткнитесь вы уже с Петей.
ЗЕлупа сдаёт СТРАНУ, а видно это по кацапским совкам, безнаказанным.
І всі зелені боби мовчать в трапочку, тож не Петя країною рулює... а їхній улюбленець на росію нас везе.
Але ж зачекайте !-ось бандюгана впіймали ! Справжнього ! ПРЕЗИДЕНТА завалить збирався !
ПОЯРКОВУ ШИЮТЬ СТАТТЮ «ПОГРОЗА ВБИВСТВОМ»
"Відомого ведучого та художника Сергія Пояркова сьогодні СБУ звинуватило у «погрозі вбивством» Зеленському. Стогодні ж Сергій був на допиті в СБУ. Йому шиють частину 1 статті 346 Кримінального Кодексу України.
Справу порушили за ВІДЕОБЛОГ Пояркова, йому світить 5 років.
Складається пазл того що готується в Україні: це повна цензура та відмова від свободи слова. Готується закриття рота всім хто має протилежну думку, хто за Україну і хто проти капітуляції.
Все це вкладається в загальний тренд по «закручуванню» свободи слова. В рамках переслідувань журналістів, активістів, війскових, волонтерів, політиків.
Проте, це лише квіточки порівняно з драконівським законопроектом «про дезінформацію», яким закриють свободу слова в Україні, коли кожне ваше слово, допис чи розслідування журналістів зможе стати злочином..."
Он родственник тебе?