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Все про:Зеленский (4397) Освенцим (34) Холокост (131)

 Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима

Во время рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Президента Украины. 

В сообщении отмечается: "В Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они делились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.

"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", - призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц -Биркенау.

Вместе с другими лидерами делегаций Президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке".

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Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172162
 
 
 Топ комментарии
 
От нацистов точно - юбилейная дата. Но НКВД использовала Освенцим до 1947 года. Надо полякам в 22 году повторно провести мемориал памяти жертв Гестапо - НКВД
Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима - Цензор.НЕТ 8614
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Помню, из "Ледокола" В. Суворова , вот эти строки, которые мне запали:
"В Освенциме музей оборудовать. Приходится рядом новые концлагеря строить.
А на запад идут и идут колонны войск. От проходящих колонн комиссары берут по нескольку человек, везут в Освенцим, показывают: сами смотрите, да товарищам расскажите!
На машинах политотдела догоняют солдаты свои батальоны, рассказывают.
- Ну, как там, браток, в Освенциме?
- Да ничего интересного, - жмет плечами бывалый солдат в черном бушлате. - Все как у нас. Только климат у них получше"(с).
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ЗЕ сам насмешка над человеком и постом президента.
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Саблич, это как понимать?
Это лайк Зе'?
Ты же его противник!!!
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ЗЕ сам насмешка над человеком и постом президента.
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От нацистов точно - юбилейная дата. Но НКВД использовала Освенцим до 1947 года. Надо полякам в 22 году повторно провести мемориал памяти жертв Гестапо - НКВД
Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима - Цензор.НЕТ 8614
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Помню, из "Ледокола" В. Суворова , вот эти строки, которые мне запали:
"В Освенциме музей оборудовать. Приходится рядом новые концлагеря строить.
А на запад идут и идут колонны войск. От проходящих колонн комиссары берут по нескольку человек, везут в Освенцим, показывают: сами смотрите, да товарищам расскажите!
На машинах политотдела догоняют солдаты свои батальоны, рассказывают.
- Ну, как там, браток, в Освенциме?
- Да ничего интересного, - жмет плечами бывалый солдат в черном бушлате. - Все как у нас. Только климат у них получше"(с).
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Президент Уклонист Вооружённых Сил Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти, в честь годовщины освобождения Освенцима Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима - Цензор.НЕТ 744
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Лучше б зельцман там и остался оплакивать своих евгеев и дальше. Потому что в Украине ему наплевать на украинцев и страну.
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А він поклав свічку на місці де був ув'язнений Степан Андрійович Бандера? І де був закатований його брат?
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я теж був там колись, як турист правда
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І ні слова подяки тим солдатам, які звільняли
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Про ГУЛАГ нельхя. ***** считает, что НКВД - герои. А Бубочка боится *****.
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А шо? Прекрасная сцена для какого-нить смешного этюда ЗЕ про евреев.
Например:
Если одеть протестующих на Майдане в шерстяные свитера, а милиции выдать эбонитовые палочки, то можно добывать электричество.
Если евреями топить ТЭС, то можно сэкономить на угле.
или
Украина, как порноактриса - берет у всех.
Израиль, как тетя Циля - всегда берет и никогда не отдает.


Про украинцев и Украину во время войны ЗЕ можно было. А про евреев и Израиль через 80 лет после войны нельзя?

В Освенциме перед поляками пошло бы наверное луше, чем в Юрмале перед кацапами.
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Україна була під окупацією росіян з 1917 року по 1991 рік, так що Германія відпочиває. руські знищили набагато людей чим фашисти, і це факт.
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Вообще-то Украина только в 2014-м попыталась избавиться от кацапов, но оккупация так и не закончилась, а перешла в затяжную необъявленную войну.
А теперь есть все шансы, что и борьбе с кацапской оккупацией стараниями ЗЕ придет конец.
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прихильникам зє кацапія подобається. лішьбинестрелялі.
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