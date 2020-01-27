 Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Президента Украины.
В сообщении отмечается: "В Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они делились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.
"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", - призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц -Биркенау.
Вместе с другими лидерами делегаций Президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке".
Это лайк Зе'?
Ты же его противник!!!
"В Освенциме музей оборудовать. Приходится рядом новые концлагеря строить.
А на запад идут и идут колонны войск. От проходящих колонн комиссары берут по нескольку человек, везут в Освенцим, показывают: сами смотрите, да товарищам расскажите!
На машинах политотдела догоняют солдаты свои батальоны, рассказывают.
- Ну, как там, браток, в Освенциме?
- Да ничего интересного, - жмет плечами бывалый солдат в черном бушлате. - Все как у нас. Только климат у них получше"(с).
Например:
Если одеть протестующих на Майдане в шерстяные свитера, а милиции выдать эбонитовые палочки, то можно добывать электричество.
Если евреями топить ТЭС, то можно сэкономить на угле.
или
Украина, как порноактриса - берет у всех.
Израиль, как тетя Циля - всегда берет и никогда не отдает.
Про украинцев и Украину во время войны ЗЕ можно было. А про евреев и Израиль через 80 лет после войны нельзя?
В Освенциме перед поляками пошло бы наверное луше, чем в Юрмале перед кацапами.
А теперь есть все шансы, что и борьбе с кацапской оккупацией стараниями ЗЕ придет конец.