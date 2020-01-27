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Все про:модернизация (132) Минобразования (1173) реформы (3465) профтехобразование (39) Новосад (72)

 В 2020 году в Украине создадут единую систему профессиональных колледжей, - Новосад

В этом году планируется создать единую систему профессиональных колледжей и инвестировать в их модернизацию.

Об этом министр образования Анна Новосад заявила в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Две вещи, которые мы хотим сделать в 2020 году. Мы хотим сделать единую систему профессиональных колледжей, которая будет понятна и абитуриентам, учащимся, которые в них учатся, и работодателям. И второе - мы как правительство будем инвестировать системно в модернизацию этих профессиональных колледжей. 259 млн есть в бюджете 2020 года", - рассказала Новосад.

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По ее словам, нормативная база, чтобы отдать эти средства в регионы, почти завершена.

"Хотим двигаться совместно с областями и работодателями в модернизации тех заведений, которые востребованы на рынке. Одно из условий, которые мы ставим областям для получения этих денег, - это привлечение средств от третьих сторон", - отметила министр.

Комментируя недостаточные объемы финансирования на модернизацию колледжей, Новосад отметила, что в прошлом году оно составляло лишь 50 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172161
 
 
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Цю зелену дурепу в початкову школу варто відправити...
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"мы как правительство будем инвестировать системно в модернизацию этих профессиональных колледжей. 259 млн есть в бюджете 2020 года"______________ахметовы пинчуки коломойские будут себе виллы за 200.000.000$ покупать, а мы будем в "бурсах" им рабочие кадры готовить! зашибись...
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Теперь эта курица может говорить что угодно, главное в своей карьере она уже сказала.
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Вы, брехливые голобородьки из кацапско-украинской телеутопии и сейчас, которые "при власти" под алигархами.
Возродите падлы все рабочие ГПТУ по всей Украине в каждом Областном городе и тогда от вас, сволочей не будет бежать за границу простая 80% молодежь строителей страны, а не ********** ай-ти ваши смартфоновские идиоты,которые голосовали за вас. Хорошо, что ваших ай-ти идиотов вместе со своими родителями и бабушками за 8 месяцев вашего "правления" "за СН" уже осталось всего 27% идиотов. И с каждым днем их идиотов становится все меньше и меньше.
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Мама дорогая! Хоть бы это решение с колледжами не повторило ситуацию в медицине, КОГДА СЕЛЬСКИЕ АМБУЛАТОРИИ РАСФОРМИРОВАЛИ И СЕЛЯНЫ СТАЛИ ЕЗДИТЬ ЗА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ В РАЙЦЕНТР ЗА ПРОСТОЙ МЕДПОМОЩЬЮ. Если "они" и колледжи так же "укрупнят" в удобном для них месте?
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