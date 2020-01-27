 В 2020 году в Украине создадут единую систему профессиональных колледжей, - Новосад

Об этом министр образования Анна Новосад заявила в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Две вещи, которые мы хотим сделать в 2020 году. Мы хотим сделать единую систему профессиональных колледжей, которая будет понятна и абитуриентам, учащимся, которые в них учатся, и работодателям. И второе - мы как правительство будем инвестировать системно в модернизацию этих профессиональных колледжей. 259 млн есть в бюджете 2020 года", - рассказала Новосад.

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По ее словам, нормативная база, чтобы отдать эти средства в регионы, почти завершена.

"Хотим двигаться совместно с областями и работодателями в модернизации тех заведений, которые востребованы на рынке. Одно из условий, которые мы ставим областям для получения этих денег, - это привлечение средств от третьих сторон", - отметила министр.

Комментируя недостаточные объемы финансирования на модернизацию колледжей, Новосад отметила, что в прошлом году оно составляло лишь 50 млн грн.

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