 За экс-главу одесской полиции Головина внесли 525 тысяч залога

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на самого подозреваемого в завладении вещественными доказательствами и его адвоката Николая Стоянова.

"Залог внесен третьим лицом. Наша апелляционная жалоба на меру пресечения не то, что не рассмотрена, а даже не назначена дата слушания. В таких случаях, с учетом того, что следственный судья ВАКС прописал необходимость замены на более суровую меру пресечения в случае неуплаты залога, то это был единственный выход из ситуации, которая сложилась до рассмотрения апелляционной жалобы", – сообщил Стоянов.

Апелляция на залог в полмиллиона была подана в день ее назначения. На ее рассмотрение отводится три дня, но, по словам Стоянова, один из судей коллегии, которая должна была ее рассматривать, находится на больничном.

Залог внесли на пятый день после решения суда, ни адвокат, ни Головин, не раскрывают имя человека, который его внес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал экс-главе одесской полиции Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Напомним, Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. По версии следствия, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля. Прокуроры просили арестовать его с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Несмотря на это, суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Однако в сентябре Головину смягчили наказание и отправили под ночной домашний арест. В январе Высший антикоррупционный суд отменил ночной его домашний арест и избрал ему залог в размере 525 500 гривен.