 За экс-главу одесской полиции Головина внесли 525 тысяч залога

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на самого подозреваемого в завладении вещественными доказательствами и его адвоката Николая Стоянова.
"Залог внесен третьим лицом. Наша апелляционная жалоба на меру пресечения не то, что не рассмотрена, а даже не назначена дата слушания. В таких случаях, с учетом того, что следственный судья ВАКС прописал необходимость замены на более суровую меру пресечения в случае неуплаты залога, то это был единственный выход из ситуации, которая сложилась до рассмотрения апелляционной жалобы", – сообщил Стоянов.
Апелляция на залог в полмиллиона была подана в день ее назначения. На ее рассмотрение отводится три дня, но, по словам Стоянова, один из судей коллегии, которая должна была ее рассматривать, находится на больничном.
Залог внесли на пятый день после решения суда, ни адвокат, ни Головин, не раскрывают имя человека, который его внес.
Напомним, Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. По версии следствия, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.
Головина задержали 25 июля. Прокуроры просили арестовать его с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Несмотря на это, суд отправил его под круглосуточный домашний арест.
Однако в сентябре Головину смягчили наказание и отправили под ночной домашний арест. В январе Высший антикоррупционный суд отменил ночной его домашний арест и избрал ему залог в размере 525 500 гривен.
В Одесі є дуже цікаве і малознане історичне місце ? Сотниківський, або Куяльницький, козацький цвинтар, розташований на схилах Шкодової гори (офіційна адреса ? м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога 143). Дати поховання, зазначені на камінних хрестах,набагото старші, ніж відомий указ московської царицi i кацапскої повії Катьки ІІ про будівництво торговельного порту в межах ******** Одеси, на той час міста Хаджибей. Що обґрунтовано спростовує імперські міфи про те, що Одесу заснувала жахлива хвойда Єкатєріна друга. Аадже історики довили, що цвинтар створили ще до 1775 рока, одразу після ліквідації кремлем Запорізької Січі ? ще до поширеного псевдоміфу про офіційне заснування проклятими личаковими московитами оккупантами цього українського міста.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років..
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