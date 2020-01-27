 Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

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Отмечается, что компания Ахметова купила виллу Les Cèdres после того, как итальянский производитель напитков объявил о его продаже в прошлом году. Особняк расположен в Сен-Жан-Кап-Ферра. Как пишет издание, факт покупки подтвердил человек, знакомый с ситуацией. В то же время, в компании Ахметова отказались комментировать, будет ли он использовать виллу как частную резиденцию.

О том же пишут на сайте SCM Holdings Limited: "Компания рассматривает недвижимость как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость - ключевая сфера бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, наряду с добычей полезных ископаемых, металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом".





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Фото: telegraph.co.uk

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Отметим, что виллу Les Cèdres на побережье Средиземного моря в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра построили в XIX веке. В начале ХХ столетия дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.

В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу компании Рината Ахметова SCM Holdings Limited. Площадь особняка с 14 спальнями составляет почти 1700 кв.м.