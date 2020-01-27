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Все про:Ахметов (1878) недвижимость (687) Франция (2175)

 Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Компания SCM Holdings Limited украинского миллиардера Рината Ахметова приобрела за 200 миллионов евро имение на Французской Ривьере в итальянской компании Campari.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

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Отмечается, что компания Ахметова купила виллу Les Cèdres после того, как итальянский производитель напитков объявил о его продаже в прошлом году. Особняк расположен в Сен-Жан-Кап-Ферра. Как пишет издание, факт покупки подтвердил человек, знакомый с ситуацией. В то же время, в компании Ахметова отказались комментировать, будет ли он использовать виллу как частную резиденцию.

О том же пишут на сайте SCM Holdings Limited: "Компания рассматривает недвижимость как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость - ключевая сфера бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, наряду с добычей полезных ископаемых, металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом".

Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 01
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 02

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Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 03
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 04
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 05
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 06
Компания Ахметова приобрела за 200 млн евро виллу на Лазурном берегу 07
Фото: telegraph.co.uk

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Отметим, что виллу Les Cèdres на побережье Средиземного моря в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра построили в XIX веке. В начале ХХ столетия дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.

В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу компании Рината Ахметова SCM Holdings Limited. Площадь особняка с 14 спальнями составляет почти 1700 кв.м.

Источник: https://censor.net.ua/n3172158
 
 
 Топ комментарии
 
але людина з жиру біситься.
от навіщо стільки будинків ???
всякого хламу, майна ?
та побудуй університет, лікарню, щось монументальне, яке би увіковічило твоє ім'я.
але це не про наших багатіїв.
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Оце песики тарифи на електроенергію,тепло і газ дякуючи п"яти рокам правлінні бариги і свинарника.
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мальчик, волочиться как девка за лицами мужескаго полу неприлично.Вас послали культурно, а вы в окно лезете. У вас достоинство есть или нет?По видимому нет.
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Нет, ты ошибся, ищи себе пару на спецсайтах знакомств.
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Размечтался, тебе не советы дают, а посылают. Культурно.Советы мама будет давать.
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Хорошо что у мне мама может советы давать, потому что тебе только две твоих папы могут советовать.
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Это подробности твоего детства - сперва две папы, потом мама Кончита Вурст))
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мальчик, в мире есть двуполые семьи, прочитай и запомни, тебя зациклило на твоей маме Кончите Вурст))
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Тебе лучше знать, ты ж эксперт по этим делам.
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это что за гнёзда индюшиные наверху? Кто так строит?
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вот совершенно нет дела до вкуса Рената, но ты со своими претензиями на эстетство смешон
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Мальчик, эстетика это часть философии а не архитектура. Тебе на всякий случай.
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рассказывает про категории философские, а пишет с ошибками
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Мальчик, философия и грамматика это разные науки, Тебе на всякий случай.
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О! Грамматика это наука!!! Филологи удивлены будут.
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мальчик, грамматика это наука языкознания. Запиши себе на лбу.
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эксперт не только в архитектуре, но и в философии и филологии. Ты точно повелитель всех наук.
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мальчик, всем достаточно того, что ты наследственный эксперт по однополой любви в пятом поколении.
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всем достаточно что ты брехун из однополой семьи.
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Цікаво, а скільки Петіна вілла в Іспаніїї коштує?
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15 млн долл , кстати рядом с Бастрыкиным .
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замість того, щоб влаштувати собі двох інвест.нянь,
ахметка взяв одну віллу, і ту у Франції..
ахметка взагалі не патріот
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бариги купують вілли по всьому світу, а платять лохи!!!
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Наверное скоро дотации у государства попросит, из-за роста курса гривны и падения спроса на металл.
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Стоит только порадоваться за успешного предпринимателя и благотворителя пана Ахметова - бизнес-партнера бывшего президента Украины Порошенко, плодотворное сотрудничество с которым по разграблению бюджета и граждан и позволило наскрести нужную сумму для покупки особняка.
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Пардон, но это курятник, а не архитекурный особняк . Тошнит от одного вида.
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В каком месте написано "культурный особняк"? Ранее за него просили 350, а продали Ахметову за 200 млн.евро.
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Я утверждал что написано? вот и я говорю что это курятник.
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зачем? чтобы мне сепарьё гадило под забором?
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А что?.. Хороший пансионат для мариупольских металлургов и горняков с криворожских ГОКов. Профсоюзные путевки на 12 и 24 дня отдыха с 90%-й скидкой, место для проведения корпоративных спартакиад и прочих фестивалей-юбилеев... Все во благо трудового человека!
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А Уоррен Баффет ( 100 млрд долл ) живет в доме за 36000 долл . Очень умный мужик сделавший деньги с нуля , а наш гопник , который плохо даже читает , который отобрал у государства прикупает самые дорогие дома по миру .
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интересно, а Маск за сколько уев свою первую ракету запустил?
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*****
Билл Гейтс пожертвовал
5 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

Деньги будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных,

их размещению в зону карантина и лечению,

так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.
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https://bykvu.com/ru/bukvy/fond-billa-gejtsa-vydelil-10-mln-na-borbu-s-novym-koronavirusom/
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Нихренасе как бывшие баньдюки из 90-х теперь жируют!
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А сколько баньдюков закопано по лесопосадкам.
Лучше не завидовать никому и никого не жалеть.
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вот что значит бедное детство.
никак от своей застарелой психотравмы не может избавится.
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В начале ХХ столетия дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier. В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу компании SCM Источник: https://censor.net.ua/v3172158
Ну и почему шум? Винно-коньячная компания продала свой актив другой компании. Скорее всего там будут проводиться следующие курсы ликбеза для Слуг народа, поскольку ахметовский Rixos в Трускавце им уже не по статусу.
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пошел и я свой коньяк покрашу грецким орехом
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підніме тарифи на електрику та ще пару таких маєтків придбає, а люди зубожіють на 2000 грн
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у нас только 2 олигарха которые хоть что то делают для страны просто так, это пинчук и порох. остальные просто пиявки на теле страны
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Ахметов в русской мафии и там на этом побережье куча русских воров в законе имеет свои замки и яхты и т.п.
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Ну що "хохли" це і є перший реальний результат реформ ЗЕ-кацапа!!! Яких вам ще реформ не вистачає???
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теперь шахтеры и металлурги после ахметовских пайков с футболом будут отдыхать на лазурном берегу , это вам не хухры мухры
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