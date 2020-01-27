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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1457) Порошенко (17985) Европейская Солидарность (231)

 Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины. ФОТО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украины в Европейском парламенте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины 01

Порошенко подчеркнул важность сохранения среди приоритетов ЕП и ЕС вопроса поддержки борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности. Накануне пятой годовщины Минских договоренностей лидер партии "ЕС" предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины.

Порошенко также призвал к сохранению мирового единства и солидарности с Украиной.

"Высказано серьезное беспокойство в связи с попытками международной реабилитации президента России без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса, деоккупации Донбасса, возвращения Крыма Украине и восстановления уважения к международному праву. Отмечена необходимость продолжения и усиления санкций против Москвы как инструмента принуждения к миру", - говорится в сообщении.

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Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины 02

Депутаты Европарламента подчеркнули свою твердую поддержку Украине как в деле укрепления устойчивости государства и противодействия продолжающейся российской агрессии, так и на пути реформ и европейской интеграции.

В то же время, беспокойство депутатов Европейского парламента вызвали попытки украинской власти использовать правосудие против своих политических оппонентов. Они также осудили назначения одним из руководителей ГБР адвоката Януковича. В этой связи отмечена важность для украинской власти отказаться от попыток возвращения к политически мотивированного правосудия как в 2010-2013 гг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172156
 
   
 Топ комментарии
 
Дивно, як це Зеля не задіяв дбр, щоби завадити Петі робити заяви проти рашки.
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Все продовжує ставити Зеленському палиці в колеса....
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Дивно, як це Зеля не задіяв дбр, щоби завадити Петі робити заяви проти рашки.
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"Один из величайших лидеров мира" ведёт за собой 73%.

Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины - Цензор.НЕТ 6891
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Я вижу не 73, а 25 и не ведет, а уводит. Ну и пусть уходит, правда говна от него осталось много.
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русня, посмотри внимательно ещё раз..
Что заставило вас стать ***********?

В его руках знамя, в его глазах бревна
Внутри него пусто, вокруг него много
Ему подобных Он любит лить воду,
он учит всех жизни Зовет идти в ногу,
куда не знает точно Мазанный дегтем

Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины - Цензор.НЕТ 9420
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Экс-президент ведёт себя как Президент.
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слезы радости и гордости за Петра Лексеевича мешают мне писать....!!!

он уже написал книгу..." Как имея страну полную надежд, энтузиазма, героического духа борьбы и Майдана образца 2014 года..., - спустить все это в унитаз вместе с самим собой в рекордно короткие сроки?"
Как ему удалось оставить после себя реванш московских сил и сломленную нацию...?
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А хто його знає..
Може він банально багато чого не встиг, не звернув уваги.
Кожна людина має своє вади та хиби.
Мене цікавить інше. Як народ міг віддати голос за абсолютного політичного невігласа ???
Нехай кожний собі відповість на це питання. І не треба винуватити Петю.
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Не треба сюди притягувати всіх українців. За Порошенка, чітко проголосувало 24,45% виборців. Для яких Україна, це: Армія, Віра, Мова.
А не жрать, срать, ржать.
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Та для цього разом з Вами, добре постарались проплачені мацквою, медіашлюхи, фейками про «вальцмана, лоліту, мільярди вкрадені в офшори... » Ну й Тимошенки, Гриценки, Бойки, Вілкули Мураєви, Шарії, Скрипіни...не без того...
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Лизнул так лизнул. Слово президент пишется с маленькой. Гы.
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Все продовжує ставити Зеленському палиці в колеса....
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О, можеш казати ;палкі;.
А бо як гуцули кажуть- ;ляцька;
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Будет вам, голубчик. Не ваше это. Не мучайтесь.
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Оцінювати спрощено Зеленського, як барана не можна. Він, Зеленський, ворог. Ворог підступний і жорстокий. За напускними жартами є ціль і мета. Його ціль - багатство і влада. Його мета - знищення України і українців.
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І що євродепутати?
Резолюція буде?
А то я щось не дуже довіряю прес-службі ЄС...
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Брешеш)
Ніхто так не робить...
Тільки порохоботи в це свято вірять )))
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Саме так зелескот і говоріт.А коли питаєш, де конкретно була графа "проти"? Відразу хрюкотіння-гавкатіння ... як у тебе зараз ))

Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины - Цензор.НЕТ 7709
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Очередная встреча со свадебными генералами чтобы избежать походов на допросы в ГБР.
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А почему ходить надо к ослам во главе с зеленым ослом на поклон...
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Петя, у тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст.
Улыбку натягивать надо ширше.
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та вас клоун уже так натягнув що тільки і смієтесь як дурники.
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умница и адвокат у него умница из россии
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Очередная джинса от Юры Бутусова.))
Напечатали бы ещё сколько жизней нужно всем этим евродепутатам вместе взятым, что бы на зарплату европарламентария купить себе хотя бы 3,5 Га земли в одном только Козине.))
Безграничный цинизм! Потом ещё косятся на российскую пропаганду.((
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Цікаво, люди на фото знають, що то за чоловік в червоній краватці?
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Вот у кого в Украине с весны прошлого года реально "корона-вирус" и никак его не попускает. 😂
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Закат карьеры , успешный бизнес , - " што ещё нужно человеку для того штоб встретить старость " , - фильм " Белое солнце пустыни " , - всегда актуален .
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