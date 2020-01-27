 Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
Порошенко подчеркнул важность сохранения среди приоритетов ЕП и ЕС вопроса поддержки борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности. Накануне пятой годовщины Минских договоренностей лидер партии "ЕС" предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины.
Порошенко также призвал к сохранению мирового единства и солидарности с Украиной.
"Высказано серьезное беспокойство в связи с попытками международной реабилитации президента России без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса, деоккупации Донбасса, возвращения Крыма Украине и восстановления уважения к международному праву. Отмечена необходимость продолжения и усиления санкций против Москвы как инструмента принуждения к миру", - говорится в сообщении.
Депутаты Европарламента подчеркнули свою твердую поддержку Украине как в деле укрепления устойчивости государства и противодействия продолжающейся российской агрессии, так и на пути реформ и европейской интеграции.
В то же время, беспокойство депутатов Европейского парламента вызвали попытки украинской власти использовать правосудие против своих политических оппонентов. Они также осудили назначения одним из руководителей ГБР адвоката Януковича. В этой связи отмечена важность для украинской власти отказаться от попыток возвращения к политически мотивированного правосудия как в 2010-2013 гг.
Что заставило вас стать ***********?
В его руках знамя, в его глазах бревна
Внутри него пусто, вокруг него много
Ему подобных Он любит лить воду,
он учит всех жизни Зовет идти в ногу,
куда не знает точно Мазанный дегтем
он уже написал книгу..." Как имея страну полную надежд, энтузиазма, героического духа борьбы и Майдана образца 2014 года..., - спустить все это в унитаз вместе с самим собой в рекордно короткие сроки?"
Как ему удалось оставить после себя реванш московских сил и сломленную нацию...?
Може він банально багато чого не встиг, не звернув уваги.
Кожна людина має своє вади та хиби.
Мене цікавить інше. Як народ міг віддати голос за абсолютного політичного невігласа ???
Нехай кожний собі відповість на це питання. І не треба винуватити Петю.
А не жрать, срать, ржать.
А бо як гуцули кажуть- ;ляцька;
Німецькі ЗМІ порівняли Зеленського з бараном
Резолюція буде?
А то я щось не дуже довіряю прес-службі ЄС...
Ніхто так не робить...
Тільки порохоботи в це свято вірять )))
Улыбку натягивать надо ширше.
Напечатали бы ещё сколько жизней нужно всем этим евродепутатам вместе взятым, что бы на зарплату европарламентария купить себе хотя бы 3,5 Га земли в одном только Козине.))
Безграничный цинизм! Потом ещё косятся на российскую пропаганду.((