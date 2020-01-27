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Все про:медицина (1921) Гончарук_Алексей (593)

 В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины, - Гончарук

В 2020 году в Украине будут построены 200 новых центров экстренной медицины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам посещения больницы "Охмадит", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Своими глазами проверил процесс строительства нового комплекса больницы. Его начали строить еще 9 лет назад, а больница до сих пор не работает на полную мощность. Только представьте себе - запуск нового комплекса "Охматдит" позволит обеспечить 100 операций по трансплантации костного мозга вместо 25, как сейчас", - сообщил премьер-министр.

Он отметил, что финальная волна строительства нового комплекса была начата в декабре 2019 года. Верховная Рада выделила дополнительное финансирование для завершения работ.

"Другая, не менее важная часть - строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров", - сообщил Гончарук.

"Приоритет нашей команды - спасти как можно больше человеческих жизней, в том числе предоставив им доступ к качественной медицине", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медреформа в Украине в этом году откроет отрасль для частного капитала, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3172155
 
 
 Топ комментарии
 
В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ наебать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже наебнётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?
А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.
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В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ ******* преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже ********* к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?
А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.
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Для зеленых важно не дело и результат, а пиар процесс пиара. Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
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Кстати снижение цен на отопление помните В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1672 А сколько помпы было

В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5442

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і це при теплій погоді взимку.
уявіть суму, якби надворі було мінус 10-15.
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Ага, Зато как красиво кукарекали бубочка с самокатом перед Новым годом. В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7578
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Интересно, ты сознательно врешь - или реально не можешь посчитать цену?)))) посчитай цену за 1 Гкал, и посмотри потребление - потом и скажешь, стало дешевле или нет.
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А ниче что у тебя там при потребление на 60 гКал выросло?

Зарисуй адрес и фамилию и выложи еще раз 2 квитанции - вот там и посчитаем!
В Харькове вода + отопление - пришло на 460 грн меньше
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я би ше повірила, якби він сказав 20 центрів.
бо 200 це вже явна брехня.
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обіцяти не значить одружуватись. зє команда тільки обіцяє.
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А что, Коломойский вернул украденные деньги???
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что из себя будет представлять "центр экстренной помощи"? газель на приколе с надписью "реанемобиль"?
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100 стадіонів, 100 дитсадків, 100 шкіл і близько 4000 кілометрів доріг уже збудували, тепер на черзі медицина В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7641
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та вы хоть до октября подождите, это ж было анонсировано на 2020 год - но строительство ж не раньше марта скорее всего начнется) кстати - там была речь не только о новых сооружениях - в это количество входило и ремонт (капитальный) старых строений.
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Що таке "центр екстренної медицини"? Цю функцію виконує реанімація .
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вообще-то это функции БСМП, а реанимация всего лишь отделение в ней
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где ж набраться для лохозеев бсмп? Даешь в каждый ФАП - ОРИТ!
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Є така поговірка:"Брехун бреше, а дурень віру йме..."
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Що це таке?Обов'язково це будувати з нуля?
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Какое отношение имеет "Охматдит" к экстренной медицине? Каким боком команда Зе к самому "Охматдиту"?
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переименовали АП "Офис ПреЗЕдента". ГПУ - в "офис прокурора". теперь "Скорую Помощь" переименовали в "экстренную меЗЕцину". А сколько станций "Скорой помощи" было закрыто? P.S. а еще 100 стадионов строить.
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и всем работникам по 4к зелени!
Этот ни буб-бум в экономике такой же ни бум-бум во всем остальном
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100 стадионов!
100 школ!
200 центров помощи!
40 % роста ВВП!
....
куртки кожанные - 3
магнитофон - 3...
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В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины, - Гончарук
Уже нет, но ведущий бала на Титанике продолжает привычные речи.
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