 В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам посещения больницы "Охмадит", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Своими глазами проверил процесс строительства нового комплекса больницы. Его начали строить еще 9 лет назад, а больница до сих пор не работает на полную мощность. Только представьте себе - запуск нового комплекса "Охматдит" позволит обеспечить 100 операций по трансплантации костного мозга вместо 25, как сейчас", - сообщил премьер-министр.
Он отметил, что финальная волна строительства нового комплекса была начата в декабре 2019 года. Верховная Рада выделила дополнительное финансирование для завершения работ.
"Другая, не менее важная часть - строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров", - сообщил Гончарук.
"Приоритет нашей команды - спасти как можно больше человеческих жизней, в том числе предоставив им доступ к качественной медицине", - подчеркнул он.
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Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ ******* преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже ********* к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?
А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.
уявіть суму, якби надворі було мінус 10-15.
Зарисуй адрес и фамилию и выложи еще раз 2 квитанции - вот там и посчитаем!
В Харькове вода + отопление - пришло на 460 грн меньше
бо 200 це вже явна брехня.
Этот ни буб-бум в экономике такой же ни бум-бум во всем остальном
Чего проще...
100 школ!
200 центров помощи!
40 % роста ВВП!
....
куртки кожанные - 3
магнитофон - 3...
Уже нет, но ведущий бала на Титанике продолжает привычные речи.