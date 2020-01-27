 Суд взял под стражу наемника "ДНР", который устроил стрельбу по полицейским в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Суд избрал меру пресечению наемнику "ДНР", который в ночь с 24 на 25 ноября открыл стельбу возле одного из ночных заведений Киева, в результате чего ранение получил патрульный полицейский.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в столице правоохранители задержали наемника РФ, командира разведки незаконного вооруженного формирования "Оплот", который в ночь с 24 на 25 января ранил полицейского.
Он же не АТОшник и не волонтер.
Наоборот - воевал против Украины, а сейчас это смягчающее обстоятельство.
#RomanZaitsev #Миротворець
БОЙОВИКИ У КИЄВІ ВЖЕ МАЙЖЕ СПОКІЙНО ВБИВАЮТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ. АЛЕ ЦЬОГО РАЗУ ТРАПИЛОСЯ ДИВО.
Подивіться уважно на відео з камер спостереження, на дії самих поліцейських, і як спокійно їх розстрілює злочинець. Вони не відчувають небезпеки, не чинять спротиву, не намагаються його нейтралізувати.
Війна ж десь далеко. Війни для них немає бо телевізор про це не каже.
І головне: бойовик давно у Чистилищі сайта Миротворець. Про нього відомо майже все.
Як він подрапив на вільну територію України?
......
Миротворець його "вів" давно і допомагали нам у цьому наші громадяни в т.ч. і з окупованих територій. Ми повідомляли про цього бойовика свого часу і в СБУ і в МВС.
Нас запевняли, що все під контролем і не слід хвилюватися. Після таких запевнень ми притихли, бо заспокоїлися і повірили. Повірили, бо дурні були.
Словам не можна вірити. Лише вчинкам.
--------
Согласно информации на сайте «Миротворец», мужчина «служил» в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ДНР», является командиром разведки подразделения «Оплот», участвовал в боях под Дебальцево и Иловайск."
https://glavnoe.ua/news/n357015647-v-kieve-zaderzhan-boevik-dnr-kotoryj-streljal-v-policejskih?fbclid=IwAR1La-D5ZWOSEdsIlRjuV669KtfLeCtwKdP3k1DO1L0U81RnOtml3FvzAA4
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/474998626776738/
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/474998626776738/
...
(ніт, не можу уявити цей сюр)