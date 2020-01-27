 Суд взял под стражу наемника "ДНР", который устроил стрельбу по полицейским в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Суд избрал меру пресечению наемнику "ДНР", который в ночь с 24 на 25 ноября открыл стельбу возле одного из ночных заведений Киева, в результате чего ранение получил патрульный полицейский.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в столице правоохранители задержали наемника РФ, командира разведки незаконного вооруженного формирования "Оплот", который в ночь с 24 на 25 января ранил полицейского.