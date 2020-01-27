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 Подозреваемый по делу Гандзюк Левин арестован в Болгарии на 40 суток. ФОТО

В Болгарии окружной суд Бургаса арестовал украинца Алексея Левина, подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Подозреваемый по делу Гандзюк Левин арестован в Болгарии на 40 суток 01

42-летний украинец взят под стражу на 40 дней. Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы он оставался под стражей до его экстрадиции в Украину.

Сам Левин просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем — он перенес четыре операции на сердце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Левин изменил внешность, - полиция Болгарии

Как сообщалось, 24 января на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172148
 
 
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А кто такая Гандзюк? Чем она известна?
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Не ёрничай. Если вылез из за пАрєбрика, гуглани и узнаешь
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Не ерничай - это как? У тебя да же буква ЬО есть на клаве? Ваще то я из Херсона и знаю поболее тебя про Гандзюк и ее батю, который ее и лечил. Так чем известна Гандзюк? Почему никто о ней ничего толком не знает?
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Нет смысла метать бисер перед свиньями. Приедь к нам в Херсон и поговори с местными и они расскажут тебе почему против названия улицы ее именем. Улицы должны называться именами достойных.
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Боролось с незаконной вырубкой леса, а шо?
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Сделал четыре пластические операции на сердце, но его все равно узнали. Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна заарештовано в Болгарії на 40 діб - Цензор.НЕТ 7216
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уже никто не помнит какая у него внешность, в изоляторе поменяет еще раз, и ускользнет от правосудия.
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