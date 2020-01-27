 По факту конфликта на пророссийском митинге в Харькове открыто два уголовных производства, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 27 января у облгосадминистрации прошло собрание граждан. Во время мероприятия состоялась потасовка, которая была локализована силами полиции. В ходе акции неизвестный распылили слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратился 38-летний гражданин, полицейский и представители СМИ. Также пострадавший гражданин сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика.

Следователи Киевского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению правонарушений.

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Как передает агентство "Интерфакс-Украина", еще до начала акции в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андреем Лесиком, запланированной на 11:00 понедельника, возле ХОГА стали собираться представители "Национальных дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" и других организаций.

Когда сюда же подошли немногочисленные участники акции ОПЗЖ, проукраинские активисты начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия!" и кричалки, призывающие Лесика и остальных участников акции эмигрировать из Украины. После этого неизвестный распылил газ, начались стычки. Полиция вмешалась в конфликт и вывезла Лесика и других участников митинга.

В результате распыления газа пострадали корреспондент и оператор телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Бринза.

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